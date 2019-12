Jsou knihy, které čtete jedním dechem, jsou knihy u kterých přemýšlíte a vracíte se k určitým pasážím a jsou knihy, po jejichž přečtení se něco změní. Pravdivý příběh „VŽDY JE CESTA aneb Ztracený bílý muž a pochroumaný pes“ je po prvním vyprodaném nákladu opět v novém, rozšířeném vydání k dispozici pro čtenáře. Autor Honza Drobný, který před šesti lety v těžké životní situaci a se svým věrným parťákem, psem Tekym, vycestoval do neznámých zemí mimo evropský kontinent, vypráví svůj příběh plný emocí a zážitků, nad kterými se zamyslíte, pobavíte, ale i poučíte. Spousta okouzlujících míst a poznání. Cesta byla to nejlepší řešení, jak najít „nového Honzu“ a starého nechat za sebou. On i Teky prokázali odvahu. Honza Drobný tím, že místo aby si stěžoval, se pustil do dobrodružství a Teky tím, že cesty zvládal s hendikepem, s kterým se jej páníček ujal. Příběh plný neskutečných situací z dopravních prostředků, setkání s potomky Inků v rodných vískách, městských slamech či s buddhistickými mnichy nebo cestování deštným pralesem.

„Byť se děj odehrává v rámci cestování se psem, kterého jsem se kdysi jako pochroumaného ujal a psů i cestování je v příběhu mnoho, tak kniha je o psovi a o cestování vlastně ze všeho nejméně…Předat bych krom jiného především chtěl, jak název napovídá, že vždy je cesta. Vždy je řešení. A že vše je jen otázkou úhlu pohledu a přístupu,“ říká o knize Honza Drobný a dodává: „V životě jsem překonal mnoho krizových momentů a do světa jsem se vydal doslova na dně, v mnoha ohledech. S Tekýskem jsme během našeho cestování řešili nejedno „nejde“ či „nemožné“. Nemít vůli vidět cestu namísto překážek, doteď jsme ještě ani nikam nevyrazili nebo zůstali viset uprostřed deštného pralesa či na některém z letišť při jednom z odletů, přestupů nebo návratů. Navíc celý příběh jednoznačně dokáže, že se dobro vyplácí. A že vše vždy je jak být má, tedy že vše je v pořádku. Že to často v daný moment nevidíme, ještě neznamená, že tomu tak není.“ Příběh ukazuje velmi zajímavou formou, že nikdo není zcela osamocený nebo izolovaný a každý prožíváme chvíle kdy pláčeme smíchy nebo naopak a vždy jen záleží na nás. Je fascinující se nechat vtáhnout do příběhu knihy, která ukazuje rozdílný svět Peru či Thajska a jeho autentický život. Každý v knize může najít svou linii v určitých situacích, které mohou vyvolat úsměv na tváři, ale i zamyšlení. Jak sám autor uvádí: „Budu nesmírně rád, když vám kniha bude dobrým společníkem či inspirací na této cestě a budeme tak hledat společně. Vítejte v našem peruánsko-evropsko-thajském příběhu, ve čtyřletém putování s mým věrným čtyřnohým parťákem Tekýskem.“





Druhé, rozšířené vydání vyprodaného nákladu knihy s názvem VŽDY JE CESTA aneb Ztracený bílý muž a pochroumaný pes napříč kontinenty je možné zakoupit přímo od autora na www.vzdyjecesta.cz nebo v dobrých knihkupectvích. V roce 2020 se můžete opět těšit na osobní setkání s Honzou Drobným v podobě jeho stand-up představení s promítáním, které je plné životních okamžiků, nečekaných situací i dobrodružství a především neuvěřitelné energie autora samotného, připraveny jsou i besedy a setkání, abyste si nejen o knize mohly povídat osobně s autorem, sledujte www.honzadrobny.cz.