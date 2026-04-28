DÁNSKO-JAPONSKÝ FENOMÉN STICKS’N’SUSHI MÍŘÍ DO PRAHY

  15:00
Jedna z nejzavedenějších a nejrespektovanějších gastronomických skupin v Dánsku, Sticks’n’Sushi, která působí nejen v Dánsku, ale i ve Velké Británii a Německu, vstoupí ještě letos na český trh a otevře svou první restauraci na Jungmannově náměstí v samotném centru Prahy. Otevření restaurace je plánováno na podzim letošního roku.

Sticks’n’Sushi, která působí nejen v Dánsku, ale i ve Velké Británii a Německu, vstoupí ještě letos na český trh. | foto: Archiv: Sticks’n’Sushi

Design restaurace navrhlo berlínské architektonické studio Diener + Diener ve spolupráci s interiérovou designérkou Susan Palanki ze Sushi Group s.r.o. Třípatrový prostor propojí japonský minimalismus se skandinávským designem a nabídne přibližně 160 míst k sezení, včetně soukromého salonku a venkovní terasy s kapacitou 36 míst.

Sticks’n’Sushi, která působí nejen v Dánsku, ale i ve Velké Británii a Německu,...

„Jsme velmi rádi, že můžeme přivést Sticks’n’Sushi do Prahy. Věříme, že její unikátní koncept, který propojuje japonskou kuchyni s dánským přístupem k pohostinnosti, skvěle doplní pražskou gastronomickou scénu. Naším cílem je vytvořit místo, kam se hosté budou rádi vracet - nejen za jídlem, ale i za celkovým zážitkem.“ říká Zbyněk Pokorný, CEO STICKS’N’SUSHI CZECH REPUBLIC.

Za úspěchem Sticks’n’Sushi stojí lidé – tým postavený na hodnotách „Velké úsměvy, malá ega“, který každý den vytváří autentický zážitek. Praha nebude výjimkou.

Sticks’n’Sushi, která působí nejen v Dánsku, ale i ve Velké Británii a Německu,...

Menu Sticks’n’Sushi je postavené na sdílení a rozmanitosti – nabízí nejen sushi a sashimi, ale také grilované špízy (sticks), vegetariánská, plant-based pokrmy a skvělé dezerty. Sticks’n’Sushi je koncept sushi restaurace, která osloví i ty, kteří nemají ryby zrovna v lásce. Hosté si mohou objednat à la carte nebo formou bohatých set menu. Mezi signature položky patří například Temaki Setto – DIY sushi handrolls s humrem, wagyu tatarákem a avokádem, nebo výběr Maki Maki se čtyřmi ikonickými rolkami. Z grilu pak vynikají Gindara No Miso (černá treska v miso marinádě) nebo Shōyu Tebasaki – kuřecí křídla marinovaná v česneku, zázvoru a sójové omáčce. Mezi nejoblíbenější dezerty patří jemná kokosová rýže s osvěžujícím mangovým sorbetem a marakujovou omáčkou, stejně jako teplý čokoládový fondán s matcha náplní a vanilkovou zmrzlinou.

Nápojový lístek doplňuje pečlivě vybraný sortiment saké, japonských sypaných čajů, moderních koktejlů, prémiových destilátů a piva, včetně japonského rice lageru vytvořeného ve spolupráci s dánským pivovarem Mikkeller.

Sticks’n’Sushi přináší do Prahy zážitek, který stojí na sdílení, výrazných chutích a přátelské atmosféře. Nové místo, kde se vyplatí zůstat o něco déle.

Sticks’n’Sushi, která působí nejen v Dánsku, ale i ve Velké Británii a Německu,...

O STICKS’N’SUSHI

Společnost Sticks’n’Sushi Group byla založena v roce 1994 v Kodani bratry Jensem a Kimem Rahbekovými a Thorem Andersenem.

Dnes provozuje celkem 32 restaurací, z toho 12 restaurací v Dánsku, 17 ve Velké Británii a 3 v Německu. Každá restaurace má navržený interiér inspirovaný Japonskem a Dánskem a tím získává svůj unikátní charakter a osobitost.

Milovníci sushi se mohou zapojit do věrnostního programu Frequent Fisher prostřednictvím aplikace Sticks’n’Sushi, kde mají možnost získat body za každou návštěvu restaurace.

