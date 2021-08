„Chtěli jsme vyvinout respirátor pro profesionály, kteří jej musí nosit celý den v náročných podmínkách. Zdravotníci, hasiči, policisté, vojáci apod., kteří se potřebují maximálně soustředit na výkon svého povolání a o respirátoru by ideálně neměli vůbec vědět. Respirátor musel splňovat nejvyšší míru ochrany, aby se na něj mohli kdykoliv spolehnout. A to se nám povedlo! Navíc jsme pro vyšší míru ochrany přidali speciální vrstvu známou spíše z chirurgických roušek, kdy respirátor odolá kapalinám, jako je např. krev. To vše při zachování skvělé prodyšnosti.” popisuje vlastnosti respirátoru PRO-MASK FFP3 Jan Buk, CEO společnosti.

Respirátor PRO-MASK FFP3 je svými parametry určen především do náročného prostředí. Nejvíce jej ocení složky integrovaného záchranného systému, zdravotnický personál, subjekty kritické infrastruktury a všichni ti, co vyžadují high-tech materiály, maximální prodyšnost a nejvyšší možnou míru ochrany. Použitím speciální nanovlákenné membrány, kterou v Pardamu vyvíjejí od roku 2009, bylo docíleno skvělé prodyšnosti, která je netypická pro respirátory s ochrannou třídou FFP3, a maximální pohodlnosti při nošení - váží pouhé 4 gramy.

Během jarní vlny pandemie byla společnost PARDAM NANO4FIBERS s.r.o. jedním z vybraných strategických dodavatelů českých respirátorů pro stát. Pomáhala lékařům, zdravotníkům a všem ostatním, kteří s nemocí bojovali v první linii.

Více na www.nano4fibers.com