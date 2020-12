Nezapomenout na praktické doplňky jako je blikačka, dobré pláště a jede se. Ví o tom své i Pepa Dressler, dvojnásobný mistr světa v biketrialu, pětinásobný vicemistr světa, mistr Evropy, vítěz světového poháru a dvacetinásobný mistr České republiky. Milovník cyklistiky, učitel jízdy na kole, autor mnoha výukových článků v novinách, časopisech i na internetu. Trenér juniorského mistra světa a Evropy v biketrialu Laca Janošky a jedné z nejlepších českých bike závodnic Jitky Čábelické.







Zeptali jsme se PEPY DRESSLERA, co dělají cyklisté v zimě...



Co dělá biker jako ty v zimě? Je z tvého pohledu kolo vhodná aktivita pro zimní „COVID období“?

Všude se snažím ukazovat, že kolo je nejlepší hračka na světě. A je jedno, jaké je počasí. Je jasné, že v zimě je na kole trošku chladněji, ale není špatného počasí, když máte dobré oblečení. A jezdit třeba na malé pokrývce sněhu je naprosto úžasné. V zimě jsou krátké dny, a tak se hodně jezdí s osvětlením. A právě vyjížďka potmě se světlem a po sněhu je poetická záležitost. A co je nejdůležitější v téhle době: Být silný jedinec a zbytečně nenavštěvovat přeplněné prostory. Jízda na kole lesem oboje splňuje na 110 %.



Žijeme ve specifické době, kdy je outdoorový pohyb nezbytný pro fyzickou i duševní vitalitu. Jaký je tvůj názor?

Za mě je outdoorový pohyb nezbytný kdykoliv. Je jasné, že některé sporty nejdou provozovat venku, ale nevím, proč dělat něco uvnitř, když můžu vyrazit na vzduch. Není nic zdravějšího, než se třeba jít projít a přirozeně a pravidelně zatěžovat tělo. I malými aktivitami se dá utužovat vitalita. Třeba tím, že chodím do schodů pěšky, nejezdím všude autem, najdu si jednou denně 10 minut na jednoduché cvičení. Třeba při procházce se psem.

Proč sis ze všech sportů vybral právě kolo?

Mně kolo učarovalo už od dětství. Užilo se s ním spousta srandy u domu a nebylo třeba vlastně nic dalšího. Smyky se mohly dělat kdekoliv, skočit se dalo přes kámen a nějaké brdky na přejíždění se taky najdou všude. Dalo se na kole dojet pro limonádu, za kamarádem i dědou. To s míčem nejde. :-)



Co tě vedlo k napsání knížky a proč si myslíš, že by se lidé měli učit jízdu na kole?

S učením a psaním článků jsem začal už začátkem devadesátých let. Spíš to byly jen malé rady a doporučení, jak mít z kola větší radost. Postupně jsem ale viděl, že správně ovládat kolo umí opravdu málokdo. Říkám s oblibou, že jsme se všichni naučili jezdit takovým „samosběrem“. :-) Prostě sami, od kamarádů anebo s radami rodičů a starostlivých maminek. A tak většina z nás umí jezdit na kole, ale nemyslím si, že ho dokážeme správně ovládat, a pak z něj nemůžeme mít takovou radost. A to je škoda. Jízda na kole se nemá počítat na kilometry, ale na zážitky. K těm radám, které nefungují, patří třeba názor, že nemáte brzdit přední brzdou, protože je to nebezpečné. Ano, pokud to neumíte, tak je to rizikové. Ale čím chcete na kole dobře zabrzdit? To umí právě hlavně přední brzda na předním zatíženém kole.

Tvé doporučení pro čtenáře?

My máme v našem projektu jedno heslo: Bavte se s kolem! A když myslím bavte, tak myslím bavte. :-)





TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

Kniha: ŠKOLA KOLA

Autor: Josef Dressler

Kniha má čtenářům ukázat, jak se s kolem bavit. Na svých žácích ukazuje Josef Dressler nejčastější chyby, které většině z nás brání využívat kolo ve všech jeho možnostech a především radostněji a bezpečněji.

Mezi žáky jsou třeba Tomáš Hanák, Martin Veselovský, Jakub Kohák, Tonya Graves a další známé osobnosti, které ukazují, jak je cyklistika barevná. Každý aktér napsal do knihy také svůj příběh s kolem.

Pepa představuje, jak zvládat jednotlivé základní dovednosti, jak jezdit v různém prostředí, anebo jak ke kolu motivovat děti a ženy.

Více na www.dressler.cz.