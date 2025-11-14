CUPRA představila nového člena kmene: režiséra Jiřího Mádla

  12:26
Novým členem Kmene CUPRA se stal renomovaný český herec, režisér a scénárista Jiří Mádl, kterého budou řidiči potkávat na silnicích za volantem modelu CUPRA Terramar VZ.
CUPRA propojuje svou vášeň pro odvážný design a dynamického ducha s filmovými tvůrci, kteří ztělesňují stejné hodnoty – autenticitu, odvážný přístup a touhu posouvat hranice. Ve filmu se tak potkává svět značky CUPRA s jejich poutavými příběhy. CUPRA tímto partnerstvím rozšiřuje svou globální podporu kinematografie a filmových talentů.

„Režisér, herec a scenárista Jiří Mádl, nový člen Kmene CUPRA a partner naší značky, přináší do české kinematografie nové pohledy a silná společenská témata. Jeho nejnovější film Vlny vypráví příběh o svobodě, odvaze a svědomí – hodnotách, které rezonují i se značkou CUPRA,“ říká Tomáš Navrátil, vedoucí divize SEAT/CUPRA společnosti Porsche Česká republika, a dodává: „Jiří Mádl je osobností, která symbolizuje novou generaci českých filmařů – talentovaných, autentických a odhodlaných tvořit bez kompromisů. Přesně to je duch značky CUPRA. Společně věříme v sílu individuality a odvahu tvořit s přesahem.“

Spojení značky CUPRA a Jiřího Mádla dalece přesahuje rámec spolupráce mezi výrobcem automobilů a umělcem. Dochází v něm k propojení dvou světů – technologie a umění, inovací a emocí, výkonu a lidské odvahy. „Z nového partnerství se značkou CUPRA máme velkou radost. Jak CUPRA ve světě automobilů, tak Jiří Mádl ve světě filmu definují vlastní, nezaměnitelný styl. Nebojí se experimentovat, hledat nové cesty a dávat svým dílům charakter a emoci. Oba partnery spojuje touha dělat věci jinak. Dělat věci naplno, s vášní, přesvědčením a autenticky,“ říká Filip Stoulil, manažer komunikace CUPRA.

Partnerství mezi značkou CUPRA a Jiřím Mádlem bude doprovázet série společných aktivit, které nabídnou široké veřejnosti mimořádně zajímavé pohledy do zákulisí tvorby filmu, ale i do světa nekonvenčního designu a inovativních technologií značky CUPRA. Cílem je inspirovat novou generaci lidí, kteří mají odvahu tvořit, snít a měnit svět kolem sebe.

„Moje spolupráce se značkou CUPRA je začátkem nového příběhu,“ říká Jiří Mádl, který si převzal klíčky od nového vozu CUPRA Terramar VZ. „Překvapilo mne, jak dobře se v novém voze CUPRA Terramar cítím. Dokonce tak, že si já, notorický ‚nepořádník‘, hodlám takové auto uklízet. Ne, opravdu. Jsem v období, kdy se snažím obklopovat jen tím, co mě vede blíž k tomu, čím chci být. A moje první jízda vozem CUPRA do Itálie byla opravdu zábavná a inspirující. Spojení mi dává smysl. Těším se také na další společné projekty, s nimiž budeme přinášet nové tvůrčí impulzy pro všechny talentované lidi ve světě filmu i za jeho hranicemi.“

Jiří Mádl si z širokého portfolia vybral atraktivní SUV s odvážným designem. Jeho CUPRA Terramar VZ má pod kapotou přeplňovaný motor 2.0 TSI s nejvyšším výkonem 195 kW (265 k), jehož suverénní hnací síla je přenášena na vozovku prostřednictvím 7stupňové automatické převodovky DSG a vyspělého pohonu všech kol 4Drive. Úspěšný český režisér si v konfigurátoru vybral černou barvu karoserie Midnight, 20“ kola Hadron Copper z lehké slitiny a interiér Moon Light čalouněný kombinací černé tkaniny z mikrovlákna Dinamica a šedé umělé kůže s kontrastními ozdobnými prvky v odstínu mědi.

Mezi highlighty mimořádně bohaté sériové výbavy modelu CUPRA Terramar VZ patří adaptivní regulace podvozku DCC Pro s voličem jízdních režimů Drive Profile, třízónová automatická klimatizace Climatronic, systém Car2X, CUPRA CONNECT s bezdrátovými aktualizacemi softwaru a online službami Safety & Service a Remote Access na dobu 10 let, elektrické ovládání víka zavazadlového prostoru s tzv. virtuálním pedálem, elektricky nastavitelná a vyhřívaná sportovní skořepinová sedadla vpředu s pamětí pro sedadlo řidiče a vnější zpětná zrcátka, vyhřívaný multifunkční volant s páčkami pro manuální řazení, inteligentní parkovací asistent, Front Assist, Light Assist, Side Assist, Exit Assist, Exit Warning, Travel Assist, Turn Assist, kamerový systém Top View, přednárazový bezpečnostní systém, prediktivní adaptivní tempomat a prodloužená záruka výrobce na 5 let/100 000 km.

Partnerství s Jiřím Mádlem navazuje na již probíhající globální spolupráci značky CUPRA s různými kreativními tvůrci ze světa kinematografie. Jiří Mádl, který režíroval úspěšné filmy Pojedeme k moři, Na střeše a Vlny, se tak v Kmeni CUPRA zařadí například po bok filmového režiséra J.A. Bayony, autora snímků Sirotčinec, Volání netvora nebo Pán prstenů: První bitva, a Daniela Brühla, herce a režiséra s německými a španělskými kořeny. Tato velká jména českého a světového filmu reprezentují stejné hodnoty sdílené i značkou CUPRA – vášeň, kreativitu a odvahu posouvat hranice.

Spojení se světem filmu je pro automobilovou značku CUPRA přirozeným krokem. Film, stejně jako automobilový design, vychází z emocí, detailů a touhy přinášet lidem zážitky, které přesahují běžné rámce. CUPRA a Jiří Mádl společně ukazují, že i v dnešním světě plném šablon má smysl jít vlastní cestou. Ať už za volantem, nebo za kamerou. Značka CUPRA věří v sílu emocí, autenticity a odvahy jít proti proudu. Spojuje lidi, kteří se nebojí překračovat hranice, hledat vlastní cestu a měnit zaběhlá pravidla. Takové, kteří dokážou ze svého talentu vytvořit něco, co inspiruje ostatní.

Novým členem Kmene CUPRA se stal renomovaný český herec, režisér a scénárista Jiří Mádl, kterého budou řidiči potkávat na silnicích za volantem modelu CUPRA Terramar VZ.

14. listopadu 2025  12:26

Polynukleotidy: budoucnost regenerace pleti

Komerční sdělení
Regenerace pleti a objev polynukleotidů

„Regenerace pleti a objev polynukleotidů budou v příštích letech definovat směřování beauty průmyslu,“ tvrdí Ing. Yekaterina Afanasyeva, vedoucí oddělení marketingu společnosti International Medical...

12. listopadu 2025  10:10

