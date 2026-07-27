Možná si řeknete, že během života přece měníte účes několikrát (pozor, nejde tu o barvu vlasů, jenom o sestřih), ale copak se to projeví i na vaší povaze?
Jenže odborníci soudí a praxe to potvrzuje, že účes žena změní tehdy, když v jejím životě nastane určitý bod zlomu. Rozvede se, porodí dítě, vrací se z mateřské do práce, přestěhuje se. Změna účesu pro ni představuje oproštění od starého a nasměrování nové cesty, zkrátka takové otočení stránky v knize života.
Je to symbolické odmítnutí vyhořelé energie, zpřetrhání vazeb s tím dřívějším, co vás drželo v minulosti.
Bývá to vlastně jakýsi způsob psychoterapie. Něco, co děláte jen pro sebe, ne pro svoje okolí. Usnadní to vstup do nového životního období, nastartuje změnu a určí směr, kterým se chcete vydat. Toužíte znovu objevovat, přehodnocovat a být nezávislá. Ženy tak získávají sílu a odvahu posunout se vpřed.
Podle psychologů může zkrácení vlasů znamenat uvolnění nahromaděných pocitů a emocí. Zbavuje vás vzpomínek, odhazujete zklamání, bolest či lítost, hledáte místo pro nový začátek a obnovení životní energie.