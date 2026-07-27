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Blond, zrz, krátké, rozpuštěné. Co prozradí střih a barva vlasů o své nositelce

Platí snad, že co střih, to jiná povaha? Může o vás účes naznačit okolí víc, než by se vám líbilo? A co vy sama, najdete se? Pojďme se podívat na to, co o nás prozradí naše vlasy a účesy.
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I za přirozenou krásou se skrývá hodně práce a každodenního úsilí. Některé si...

Možná si řeknete, že během života přece měníte účes několikrát (pozor, nejde tu o barvu vlasů, jenom o sestřih), ale copak se to projeví i na vaší povaze?

Jenže odborníci soudí a praxe to potvrzuje, že účes žena změní tehdy, když v jejím životě nastane určitý bod zlomu. Rozvede se, porodí dítě, vrací se z mateřské do práce, přestěhuje se. Změna účesu pro ni představuje oproštění od starého a nasměrování nové cesty, zkrátka takové otočení stránky v knize života.

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Je to symbolické odmítnutí vyhořelé energie, zpřetrhání vazeb s tím dřívějším, co vás drželo v minulosti.

Bývá to vlastně jakýsi způsob psychoterapie. Něco, co děláte jen pro sebe, ne pro svoje okolí. Usnadní to vstup do nového životního období, nastartuje změnu a určí směr, kterým se chcete vydat. Toužíte znovu objevovat, přehodnocovat a být nezávislá. Ženy tak získávají sílu a odvahu posunout se vpřed.

Podle psychologů může zkrácení vlasů znamenat uvolnění nahromaděných pocitů a emocí. Zbavuje vás vzpomínek, odhazujete zklamání, bolest či lítost, hledáte místo pro nový začátek a obnovení životní energie.



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