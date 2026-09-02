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Co jíst a nejíst společně? Tyto kombinace jídla vás asi nepříjemně překvapí

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Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Canva

Některé kombinace potravin k sobě neladí, ať už chuťově nebo ze zdravotního hlediska. Kterého párování byste se měli vyvarovat, i když by vás to ani nenapadlo?

Co si budeme povídat, většina z nás jí tak, jak je zvyklá z domova. Jenže některé kombinace jídel nejsou pro vaše zažívání úplně to pravé ořechové.

Každá potravina totiž obsahuje kromě živin také další látky, jako jsou fytáty, enzymy či taniny, které vám můžou při špatném párování způsobit spoustu obtíží, ať už jde o horší vstřebávání důležitých vitaminů a minerálů, nadýmání a pocit těžkosti nebo nepříjemné pálení žáhy.

Kterým kombinacím byste se měli vyhnout a proč?

Maso a škrobové přílohy

Steak se zeleninou a bylinkovou omáčkou s červenou řepou

V čem je problém: Maso s rýží, bramborami či těstovinami chutná skvěle. Ale z hlediska trávení to není úplně dobrá volba. Tělo totiž zpracovává bílkoviny z masa a škroby jinak a poradit si s nimi najednou je pro něj velmi zatěžující. Jídlo zůstává v žaludku déle, což se okamžitě projeví nadýmáním, pálením žáhy nebo pocitem „těžkého břicha“. Proto raději maso kombinujte se zeleninou s nízkým podílem škrobu, jako je salát, paprika, špenát, cuketa, chřest, květák nebo lilek.

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Tina doporučuje: Místo klasické bramborové kaše ochutnejte květákovou! Je lehce stravitelná a obsahuje velký podíl vlákniny, takže vás výborně zasytí. Jak si ji připravíte? Očistěte květák, rozdělte ho na jednotlivé růžičky a povařte v osolené vodě doměkka. Tepelně upravenou zeleninu pak nechte na cedníku okapat a rozmixujte společně s trochou másla a smetany. Nakonec přílohu dle chuti dolaďte solí, pepřem a špetkou muškátového oříšku. Hotovo!

Rajčata a okurky

Okurky a rajčata v obchodě v Moskvě (3. června 2011)

V čem je problém: Řeknete si – vždyť obojí je zelenina! Ale každý druh má jiné složení, jehož účinky se bohužel „kříží“. Zatímco rajčata vaše tělo zásobují bohatou dávkou vitaminu C, okurka obsahuje askorbinázu, enzym, který veškeré „céčko“ zničí. Takže po takovém okurkovo - rajčatovém salátu se zbytečně připravíte o živiny.

Tina doporučuje: Pokud nechcete o kombinaci okurek chce a rajčat přijít, připravte si aspoň kyselou salátovou zálivku, která zmíněný „záškodnický enzym“ utlumí. Jistější ale bude, když si oba druhy zeleniny vychutnáte zvlášť. Rajčata skvěle vyniknou v kombinaci s nasekanou cibulí a okurková varianta salátu bude bezkonkurenční například s koprem.

Hranolky s kečupem

Hranolky s kečupem. Dokonalé spojení.

V čem je problém: Tato fastfoodová klasika je pro váš žaludek opravdovou pohromou. Smažené kousky brambor totiž obsahují tuky, které tělo vyhodnotí jako velký zdroj energie, a proto je tráví pomalu. Jenže zatímco hranolky „stojí ve frontě“ na trávení, sladký kečup okamžitě kvasí. Výsledkem je pálení žáhy a pocit plnosti.

Tina doporučuje: Zkuste si upéct hranolky v odlehčené verzi s kapkou olivového oleje a na pečicím papíru v troubě. Místo kečupu si raději dopřejte domácí bylinkový dip se zakysanou smetanou či řeckým jogurtem. Vylepší chuť hranolků a díky obsaženým probiotikům ještě podpoří zažívání.

Grilované maso s nápojem

Grilované špízy

V čem je problém: Dát si k pečínce z grilu studené pivo nebo limonádu je slast, ovšem jen do určité míry. Zatímco vaše chuťové pohárky „jásají“, žaludek vám „spílá“. Proč? Aby váš zažívací systém zpracoval velké množství bílkovin a tuků, potřebuje správnou teplotu a hustotu trávicích šťáv. Pokud ale grilovanou specialitu zapijete chladivým nápojem, tento proces narušíte a trávení masa se prodlouží.

Tina doporučuje: Během jídla to s pitím moc nepřehánějte. Žaludek potřebuje mít na zpracování potravy dostatek trávicích šťáv, které každý drink okamžitě rozředí.

Potřebujete-li sousta spláchnout, sáhněte po nápojích v pokojové teplotě. Nejlepší je samozřejmě voda, kterou můžete ochutit trochou máty nebo meduňky. Vyhněte se sladkým limonádám, džusům i oblíbenému pivu. Drinky s obsahem alkoholu způsobí, že jídlo ve vašem žaludku začne kvasit, a to vede k zažívacím potížím.

Článek vznikl pro časopis Tina.

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