Tento nápoj je už po tisíciletí součástí ájurvédských léčebných metod. I současné studie potvrzují účinnost citronové vody při mnoha obtížích.
Látky v ní obsažené, jako jsou například draslík, flavonoidy a vitamin C, povzbuzují mozek a nervy, svými účinky pomáhají předcházet infarktu myokardu i rakovině a chrání buňky hrání před poškozením. Citronová voda toho však dokáže ještě mnohem víc.
Pročišťuje tělo
Citronová šťáva společně s horkou vodou pomáhá s mnoha zažívacími problémy, jako je pálení žáhy, zácpa a žaludeční nevolnost. Stimuluje játra k produkci žluči, která je nezbytná pro správné a dobré zažívání.
Vitaminy v ní obsažené zase podporují játra při odstraňování odpadních produktů i toxických látek z těla ven a přispívají k jeho regeneraci.
Podporuje imunitu
Právě v této době, kdy hrozí vyšší riziko nachlazení, byste měli optimálně podporovat svůj imunitní systém. To se vám nejlépe podaří s vitaminem C a antioxidanty, protože tyto látky působí antibakteriálně a protizánětlivě. A dobré na tom je, že citrony jich jsou plné.
Céčko zastává i další zásadní úlohu v boji proti nemocem, ředí totiž krev. Díky tomu bude přirozenou prevencí vzniku nebezpečných krevních sraženin a následných trombóz.
Ochraňuje pokožku
Citronová voda skýtá benefity i pro vaši pleť. Citrusové plody obsahují ohromné množství flavonoidů a antioxidantů. A ty chrání před takzvanými volnými radikály, které urychlují stárnutí kůže. Navíc vám dodávají enzymy povzbuzující tvorbu kolagenu, což oddaluje vznik vrásek.
Stimuluje zažívání
Citronová voda obsahuje řadu enzymů napomáhajících trávení, které zmírňují pocit plnosti, „rozpumpují“ pohyb žaludku a střev.
Zlepšuje náladu
Chcete si vykouzlit dobrou náladu? Přivoňte si intenzivně k citronu. Jeho vůně působí příznivě na hladinu serotoninu v mozku. Důsledek? Hormony štěstí se hned o lepší náladu postarají. A to právě v nadcházejícím temnějším období roku můžete potřebovat.
Navrch je to účinný domácí prostředek proti nadýmání, protože redukuje tvorbu střevních plynů. Kyselina citronová také zvyšuje produkci žluči, což vám pomůže bez problémů strávit i tučnější pokrmy.
Nakopne krevní oběh
Vstává se vám ráno špatně z postele? Žádný strach, se sklenicí čerstvé citronády po probuzení s tím bude konec, ta vám okamžitě dodá porci energie. Protože během noci ztrácíte až půl litru tekutin, hned si je také doplníte zpět do těla.
Článek vznikl pro časopis Tina.