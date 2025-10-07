Čistší prádlo, zdravější kůže: kouzlo dvojího máchání.

Kůže je naší první obrannou bariérou proti vnějším vlivům a denně přichází do kontaktu s textilem, který máme na sobě prakticky 24 hodin. Proto není překvapivé, že právě oblečení a ložní prádlo hrají velkou roli v tom, jak se naše kůže cítí. Navíc v letních měsících se více potíme, častěji pereme a střídáme oblečení i několikrát denně. Prádlo tak přichází do pračky mnohem častěji a zároveň se zvyšuje riziko, že při nedostatečném máchání v něm zůstanou zbytky pracích prostředků, které mohou pokožku dráždit.
Citlivá pokožka potřebuje víc péče
Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti. Jejich pokožka je tenčí a citlivější než u dospělých, proto reaguje podrážděním mnohem rychleji. Pediatři proto doporučují volit nejen prodyšné materiály a jemné prací prostředky, ale také věnovat větší pozornost samotnému praní. „U kojenců a batolat je kůže náchylnější k podráždění. Rodičům doporučuji myslet nejen na to, co dítě nosí, ale i na to, jak je oblečení vyprané. I malé množství zbytkového pracího prostředku může u dětí vyvolat zarudnutí, svědění nebo zhoršení ekzému. Proto je vhodné volit šetrné prací prostředky určené speciálně pro dětské prádlo a vždy dbát na jejich důkladné vymáchání, „ říká pediatrička MUDr. Marie Polášková, MEDICON.
S citlivou pokožkou ale nebojují jen děti. Také alergici, lidé s atopickým ekzémem nebo ti, kdo mají suchou pleť. Dermatologové upozorňují, že na vině bývají i zdánlivé maličkosti, které si v běžném životě neuvědomujeme. Patří mezi ně i alergie na prací prostředky, která se může objevit kdykoliv v průběhu života, a to dokonce i u lidí, kteří dříve žádné potíže neměli.
„Zbytky pracích prostředků v oblečení mohou být příčinou kožních problémů. Proto každému, kdo trpí ekzémy nebo alergiemi, doporučuji prát dvojím mácháním. Jde o jednoduchou a účinnou prevenci, která výrazně snižuje kontakt pokožky s dráždivými látkami,“ říká dermatoložka MUDr. Jana Uherová z prémiové kliniky INCARE.
V pracích prostředcích se nachází parfemace, barviva nebo konzervační látky. V malém množství většině lidí nevadí, u citlivějších jedinců ale dokážou vyvolat alergické reakce, a to v podobě zarudnutí, šupinek, prasklinek nebo dokonce vyrážky či puchýřků. Problém je, že zbytky těchto látek mohou v prádle zůstávat i po praní a působit na pokožku při každodenním nošení. Řešení je však jednoduché a účinné a tím je dvojí závěrečné máchání. To pomáhá odstranit z prádla zbytkové množství pracího prostředku, které by jinak ulpělo ve vláknech.
Jednoduchý krok pro zdraví
Na první pohled se může zdát, že dvojí máchání je zbytečný luxus. Tento proces má význam nejen pro kvalitu praní, ale i pro naše zdraví. Při prvním máchání se z prádla odstraní většina zbytků pracího prostředku, ale část chemie v něm stále zůstává. Teprve při druhém závěrečném máchání se tyto zbytky účinně vyplaví, takže prádlo je čistší a šetrnější k pokožce.
A jak tuto funkci najít na pračce? Většina moderních praček má tuto funkci přímo v nabídce programů, obvykle stačí jen vědět, kde ji zapnout. Funkci extra máchání lze obvykle najít přímo v uživatelském manuálu, kde bývá označena například jako „extra máchání“, „dvojité máchání“ nebo „intenzivní máchání“. U některých značek je dostupná jako samostatné tlačítko na ovládacím panelu, které stačí před spuštěním programu jednoduše zmáčknout. Moderní pračky s dotykovým displejem pak často umožňují tuto volbu uložit mezi oblíbené programy, takže se spouští automaticky bez dalšího nastavování.