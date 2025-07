Čistá voda na dovolené? Žádný problém!

Vyrážíte do hotelu, apartmánu nebo na chalupu a těšíte se, jak si zaslouženě odpočinete? Pokud si to chcete užít se vším všudy a nestresovat se, jestli jsou vodovodní trubky v hotelu nebo stoletém...

Zářivé barvy, legrační potisky, extra huňaté svetry, oblíbené postavičky z dětství nebo třeba plyšáci na kabelce. To všechno patří k fenoménu „dopamine dressing“ – stylu oblékání, který má mnoho...

Lev je královské znamení a ti, kdo se v něm narodili, si toho jsou velmi dobře vědomi. A také to dávají dost silně najevo. Takže pokud se s nimi setkáte, hned vám bude jasné, s kým máte tu čest.

Must have vychytávky. S těmito kousky budete i v parných dnech kočka

Tyto drobnosti by neměly chybět v žádné kosmetické taštičce – ať už míříte do práce, na výlet, nebo na pláž. zachrání vás v parných dnech, povýší váš look v těch běžných letních.