Čchi-kung. Čínské cvičení vás uklidní a dovede k rovnováze

Orel v hnízdě Postavte se nohama na šířku ramen. Chodidla by měla spočívat plnou ploskou na zemi. Zároveň je srovnejte tak, aby byla rovnoběžně. Lehce se pokrčte v kolenou a uvolněte pánev. Záda a ramena jsou také uvolněná, paže volně visí podél těla, hlava je vzpřímená. Zkuste narovnat zadní stranu krku a lehce přitáhnout bradu, aby vrcholek vaší hlavy mířil ke stropu. Špičku jazyka zlehka opřete o horní patro těsně za zuby, ty držte zlehka od sebe. Přeneste váhu z jedné nohy na druhou, ze špiček na paty, abyste se ujistili, že stojíte na středech chodidel. Nechte celou váhu těla klesat dolů, zakořeňte se. Zavřete si oči a potom se začněte usmívat – dovnitř, do sebe. Nejprve do očí. Až pocítíte, že se vaše oči uvolnily, začněte se usmívat do celé hlavy, potom do oblasti krku, ramen, paží, hrudníku a horní části zad, břicha a spodní část zad, na všechny vnitřní orgány... Pokračujte do oblasti pánve a pánevního dna, podél obou nohou až k chodidlům. Potom zkuste vnímat dotek chodidel a podlahy. Cítíte ten rozdíl? Počáteční napětí a neklid vystřídal pocit stability a klidu.