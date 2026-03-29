Chytré technologie, které vám jarní svátky usnadní

Na cestách bez stresu
Cesta na chalupu nebo za rodinou bývá často malým logistickým dobrodružstvím. Kufr plný tašek, kolony na dálnici a dlouhé kilometry před vámi. A když se na zadních sedačkách začne schylovat k sourozenecké krizi, je dobré mít po ruce osvědčeného zachránce – třeba Nintendo Switch. Ideální pro malé cestovatele i nestárnoucí gamery. Pokud chcete herní zážitky posunout ještě dál, na refurbed najdete širokou nabídku herních zařízení – od novějších modelů až po ty, které probudí nostalgii. Třeba s PlayStation Portable můžete zavzpomínat na staré časy a propojit generace u her, které prostě nestárnou.
Praktický tip na cesty: Než vyrazíte, stáhněte si do zařízení offline hudbu, podcasty nebo pohádky. Na chalupě nemusí být vždy ideální signál a nic nenaruší pohodu víc než načítající se video. Malá příprava před odjezdem vám ušetří spoustu nervů – a víc času zůstane na společné chvíle.
Když kuchyní voní vzpomínky
Nic nenahradí velikonoční recepty po babičce – ty, které vznikaly „od oka“, dle zkušenosti a citu. Kuchyní se linula vůně čerstvě upečeného beránka a mazance, na stole ležela otevřená kuchařka s ručně psanými poznámkami a mezi rozsypanými rozinkami a moukou vznikaly rodinné tradice, na které se vzpomíná ještě po letech.
Dnes sice žijeme rychlejším tempem, ale chuť tyto chvíle zažívat zůstává stejná. Jen si k nim můžeme přizvat moderní pomocníky, kteří část práce v kuchyni převezmou a díky tomu máme víc času na to nejdůležitější – vytváření nových rodinných vzpomínek. Právě v takových chvílích přichází ke slovu chytré kuchyňské technologie, které dokážou sekat, mixovat, hníst nebo vařit téměř samostatně. Takový Thermomix zvládne většinu příprav jedním stiskem tlačítka a promění i tradiční velikonoční recepty v jednoduchý a příjemný proces. Pomůže například i s povelikonoční zásobou vajec.
Máte-li už dost vajíčkové pomazánky, vyzkoušejte kakaový pudink plný bílkovin. Na dvě porce stačí 4 ks uvařených vajec rozmixovat s kakaem (3–4 polévkové lžíce), cca 200 ml vody nebo mléka a 10 vypeckovanými datlemi. Ze začátku to bude vypadat, že se nic neděje, ale po chvíli se směs promění v jemný krém. Ten rozdělte do skleniček, nechte vychladit a před podáváním posypte třeba sušenými malinami.
Velikonoční DIY bez limitů
Velikonoce mají zvláštní schopnost probudit kreativitu. Je vám líto vyhodit staré ozdoby nebo se ztrácíte v záplavě kýčovitých dekorací z obchodů? Dejte jim druhý život a zapojte děti do tvoření – inspirace je dnes doslova na pár kliknutí. S iPad Air máte všechny nápady pohromadě. Během chvíle najdete desítky návodů a DIY tipů, které posunou tradiční kraslice o úroveň výš. Stačí využít to, co často zůstává po vaření. Vsaďte na barvení vajíček přírodní cestou. Krásné odstíny vytvoří třeba cibulové slupky, červené zelí nebo řepa. Stačí je krátce povařit ve vodě s trochou octa a do vzniklého nálevu ponořit uvařená vejce. Malý trik navíc: než je vložíte do barvy, přiložte na skořápku lístek petrželky nebo trávy, obalte vejce v kousku silonky a svažte. Po obarvení vznikne jemný přírodní motiv, který vypadá skoro jako z venkovské kuchyně našich babiček.
Beauty tip na závěr: Chcete být připravení na nečekanou velikonoční koledu a vypadat skvěle i na chalupě? Nezapomeňte přibalit například repasovaný Dyson Corrale, který na refurbed najdete i v ikonickém odstínu nickel fuchsia. Díky bezdrátovému provozu zvládnete rychlou úpravu vlasů kdekoliv – bez hledání zásuvky a bez stresu. I na chalupě tak můžete vypadat jako ze žurnálu.
Repasovaná elektronika dává technologiím druhý život. Místo výroby nových zařízení se ta stávající profesionálně obnovují a vracejí zpět do oběhu. Na online tržišti refurbed každé zařízení prochází důkladnou kontrolou a renovací až ve 40 krocích a samozřejmostí je také 12měsíční záruka i 30denní zkušební doba. Výsledek? Chytrá volba pro peněženku i planetu – bez kompromisu v kvalitě. Volbou repasovaných smartphonů, tabletů a notebooků můžete ve srovnání s nákupem nového zařízení snížit emise CO₂ až o 83 %, ušetřit 87 – 92 % spotřeby vody a zabránit vzniku 76 – 96 % elektroodpadu.