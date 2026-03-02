Chytrá volba pro moderní životní styl

Insalatissime představují moderní způsob stravování, který odpovídá tempu dnešní doby. Každá porce nabízí vyvážené složení, kde se prémiový tuňák Rio Mare přirozeně doplňuje s luštěninami, obilovinami a zeleninou. Výsledkem je syté, ale zároveň lehké jídlo, které dodá energii a podpoří aktivní den.
Celá škála chutí pro každý den
Řada Insalatissime přináší pestrou škálu chutí, ve které si každý najde svou oblíbenou kombinaci – od lehkých a svěžích receptur přes sytější varianty s luštěninami až po limitované edice inspirované sezónní zeleninou. Saláty jsou vytvořené tak, aby skvěle chutnaly samostatně a zároveň umožňovaly vlastní způsob podávání, ať už na talíři, doplněné čerstvými ingrediencemi nebo s pečivem.
Insalatissime tak fungují nejen jako rychlá svačina, ale i jako plnohodnotný lehký oběd nebo základ pro jednoduché domácí servírování ve stylu středomořské kuchyně.
Novinka Rio Mare Insalatissime Winter
Nový tuňákový salát Rio Mare Insalatissime Winter přináší intenzivní a vyvážené složení vytvořené pro ty, kteří mají rádi výraznější chutě typické pro zimní období. Můžete si ho vychutnat přesně tak, jak je, nebo mu dodat osobitější charakter kapkou kvalitního extra panenského olivového oleje.
Už první sousto vás přenese do atmosféry zimní kuchyně, kde se jedinečná chuť tuňáka Rio Mare propojuje s ječmenem, zeleninou a luštěninami. Křupavá struktura ječmene se přirozeně doplňuje s jemnými fazolemi a mangoldem, vše navíc podtrhuje aromatický nádech pepře. Výsledkem tak je harmonická, plná, a zároveň vyvážená chuť.
Navíc, pokud si produkty Rio Mare zakoupíte v období od 1. 3. do 30. 4. 2026, automaticky se můžete zapojit i do soutěže a hrát o atraktivní ceny.
Více informací najdete na www.riomare.cz.