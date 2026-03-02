Chytrá volba pro moderní životní styl

Komerční sdělení   16:00
Hledáte chutné, vyvážené a praktické řešení pro dny, kdy není čas vařit? Rio Mare Insalatissime přináší ideální kombinaci kvalitních surovin, skvělé chuti a maximálního pohodlí. Jsou ready to eat, bez nutnosti ohřívání či dochucování, a hodí se do práce, na cesty, na výlety i jako lehká večeře doma.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Chytrá volba pro moderní životní styl | foto: Archiv ShutterstockShutterstock

Insalatissime představují moderní způsob stravování, který odpovídá tempu dnešní doby. Každá porce nabízí vyvážené složení, kde se prémiový tuňák Rio Mare přirozeně doplňuje s luštěninami, obilovinami a zeleninou. Výsledkem je syté, ale zároveň lehké jídlo, které dodá energii a podpoří aktivní den.

Celá škála chutí pro každý den

Řada Insalatissime přináší pestrou škálu chutí, ve které si každý najde svou oblíbenou kombinaci – od lehkých a svěžích receptur přes sytější varianty s luštěninami až po limitované edice inspirované sezónní zeleninou. Saláty jsou vytvořené tak, aby skvěle chutnaly samostatně a zároveň umožňovaly vlastní způsob podávání, ať už na talíři, doplněné čerstvými ingrediencemi nebo s pečivem.

Insalatissime tak fungují nejen jako rychlá svačina, ale i jako plnohodnotný lehký oběd nebo základ pro jednoduché domácí servírování ve stylu středomořské kuchyně.

Chytrá volba pro moderní životní styl

Novinka Rio Mare Insalatissime Winter

Nový tuňákový salát Rio Mare Insalatissime Winter přináší intenzivní a vyvážené složení vytvořené pro ty, kteří mají rádi výraznější chutě typické pro zimní období. Můžete si ho vychutnat přesně tak, jak je, nebo mu dodat osobitější charakter kapkou kvalitního extra panenského olivového oleje.

Už první sousto vás přenese do atmosféry zimní kuchyně, kde se jedinečná chuť tuňáka Rio Mare propojuje s ječmenem, zeleninou a luštěninami. Křupavá struktura ječmene se přirozeně doplňuje s jemnými fazolemi a mangoldem, vše navíc podtrhuje aromatický nádech pepře. Výsledkem tak je harmonická, plná, a zároveň vyvážená chuť.

Navíc, pokud si produkty Rio Mare zakoupíte v období od 1. 3. do 30. 4. 2026, automaticky se můžete zapojit i do soutěže a hrát o atraktivní ceny.

Chytrá volba pro moderní životní styl

Více informací najdete na www.riomare.cz.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Zvládli byste přijímačky z češtiny? Otestujte si znalost přísloví

ilustrační snímek

Znáte opravdu všechna česká přísloví? Tento kvíz vás prověří nejen v nejznámějších rčeních, ale také v těch, která v minulých letech při přijímacích zkouškách z českého jazyka dokázala zaskočit i...

Tvůrčí rozlet vs. historická věrnost. Kostýmy v Bouřlivých výšinách budí vášně

Nová adaptace románu Na Větrné hůrce s Margot Robbie a Jacobem Elordi rozvířila...

Nová adaptace románu Na Větrné hůrce s Margot Robbie a Jacobem Elordi rozvířila debatu o tom, jak moc mají být dobové kostýmy historicky přesné. Zatímco část diváků mluví v případě amerického snímku...

Už žádné bolavé břicho: Toto jsou nejlepší potraviny pro zdravé trávení

Ilustrační fotografie

Zdravé zažívání je klíčem k tomu, abychom se cítili dobře. Když trávicí systém nepracuje ideálně, projeví se to velmi rychle, od nepříjemného nadýmání až po únavu a trávicí potíže. Velký vliv na to,...

Bez chemie není láska. Může vztah, kde už to mezi vámi nejiskří, vydržet?

Ilustrační snímek

Aby vztah fungoval a aby to v něm jiskřilo, musí se dostavit to, čemu lidově říkáme chemie. Jenže co když časem vyprchá jako pára nad hrncem, nebo se dokonce vůbec nedostaví? Přečtěte si příběhy...

Příběh Pavla: Tchyně si hraje na influencerku, na sítích ukazuje moje děti

Ilustrační snímek

Jsem totálně naštvaný na matku mé ženy, protože s ní není kloudná řeč. Kdyby šlo jen o to, že se ona sama ztrapňuje na sociálních sítích, tak je mi to jedno. Je to její život. Ale tady se jedná o...

Chytrá volba pro moderní životní styl

Komerční sdělení
Chytrá volba pro moderní životní styl

Hledáte chutné, vyvážené a praktické řešení pro dny, kdy není čas vařit? Rio Mare Insalatissime přináší ideální kombinaci kvalitních surovin, skvělé chuti a maximálního pohodlí. Jsou ready to eat,...

2. března 2026

Samsung uvádí Galaxy S26 a Buds4. Chytřejší telefon i sluchátka

Komerční sdělení
Samsung představil novinky: nový AI telefon série Galaxy S26 i novou řadu...

Samsung rozšiřuje své portfolio o novou generaci chytrých zařízení. Nové telefony Galaxy S26 staví na proaktivní umělé inteligenci Galaxy AI, sluchátka Galaxy Buds4 pak cílí na prémiový zvuk, pohodlí...

2. března 2026

Co jíst, aby tělo fungovalo lépe? Vsaďte na tyto superpotraviny

Ilustrační fotografie

Vypadají jako běžné suroviny, ale nutričně patří k tomu nejlepšímu, co si můžete dopřát. Superpotraviny dodají tělu důležité vitaminy, minerály, vlákninu i zdravé tuky a pomáhají podpořit imunitu,...

2. března 2026

Barvy vám zvednou v zimě náladu. Oblečte pestrou módu

Hit z 90. let, kdy se nosila saka s výraznými vycpávkami, se znovu vrací do...

Začaly na vás s dlouhou zimou přepadat černé myšlenky? Nečekejte až na první jarní den. Rozsviťte si šatník, a s ním celý svět, veselými barvami.

2. března 2026

Daňhelová: Herectví je diagnóza. Neventilovaná kreativita dramatizuje život

Herečka Anna Jiřina Daňhelová

Můžete ji znát ze sociálních sítí jako Daňhelindu, z komedie Milion nebo ze seriálu Bratři a sestry. Herečka Anna Jiřina Daňhelová na sebe upozornila virální zpovědí o umělecké frustraci. Dnes její...

2. března 2026

Srdeční selhání není infarkt. Jak poznat varovné signály včas

Ilustrační snímek

Mnoho lidí vůbec netuší, že srdeční selhání je onemocnění, které vůbec nesouvisí s infarktem, ale umírá se na něj více než na rakovinu nebo právě infarkt. Zvláště ohroženi jsou lidé s vysokým tlakem,...

1. března 2026

Když je pleť na nervy. Stres se podepisuje i na naší pokožce

Ilustrační snímek

Věděla jste, že jsou kůže a nervová soustava velmi úzce propojené? Stres, emoční přetížení, nedostatek spánku i dlouhodobé napětí se tak velmi rychle projeví na kvalitě pokožky. Poradíme vám, jak o...

1. března 2026

Váhy čekají komplikace, Býkům bude přát štěstí. Co říká horoskop na březen

Premium
ilustrační snímek

Třetí měsíc roku 2026 přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů astrolog Milan Gelnar prozradí, co březen přinese jednotlivým znamením, na co se mohou těšit, čeho...

1. března 2026

Sny jako zrcadlo duše: Co nám chtějí říct

Komerční sdělení
Sny nejsou náhoda. To, co přes den potlačujeme, se v noci vrací, říká Petra...

Březen patří spánku a snům – a není to náhoda. 13. března si připomínáme Mezinárodní den spánku, zároveň přichází jarní únava a změna času. Právě v tomto období je náš nervový systém citlivější,...

28. února 2026

Mají rádi lidi, ale v davu jsou za outsidery. Seznamte se s otroverty

Premium
Ilustrační snímek

Máte rádi lidi a kontakt s nimi, ale davy a hromadné hurá akce nesnesete? Vyhledáváte blízkost, ale mezi lidmi si přijdete jako naprostý outsider? Možná jste otroverti. Nová charakteristika...

28. února 2026

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Jak správně dýchat a zvládat stres: techniky, které fungují

Ilustrační fotografie

Dech je základní životní funkcí, přitom jen máloco nám připadá jednodušší a samozřejmější než dýchání. Záleží na něm ale víc, než si myslíme – špatné dýchání může způsobit mnohé zdravotní komplikace.

28. února 2026

Horoskop pro každé znamení na 10. týden roku 2026

Ilustrační fotografie

Jaké budou naše první březnové dny podle hvězd? Raci, březen vám může trochu rozkývat emoce, popřemýšlejte, proč tomu tak je. Kozorozi, s koncem zimy potřebujete dolít energii do žil, a to jak...

28. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.