Chutě celého světa na jednom místě.

Slyšeli jste už o úžasném místě v centru Prahy pod názvem SenSa Bistro? Jejich menu způsobí, že se ocitnete jako ve snu! Zavede vás do Asie, Středomoří i na Blízký východ. Každý recept je pečlivě vybraný a připravený tak, aby vám přiblížil autentické chutě vzdálených míst. A protože zde rádi překvapují, pravidelně obměňují nabídku, aby si u nich přišli na své i ti, kteří se již rádi vracejí.

Jídlo v SenSa Bistru není jen o chuti – je to zážitek. A vy již od 14. dubna můžete ochutnat speciální velikonoční menu. Dva tipy a recepty, které se budou servírovat, nabízíme i my.

Inspirace pro vás

Gohan s pestem z medvědího česneku a jehněčí kotletky

Suroviny:

· Sushi rýže 150g · Dashi stock 150ml · Mirin 0,04 · Sojovka 0,14 · Jehněčí kotletky 130g · Medvědí česnek 100g · Olivový olej 1dcl · Rukola 50g · Máslo 100g · Sůl 5g · Pepř 2g · Hrášek 50g · Výhonky hrášek 10g · Vývar 1dcl

Postup:

Nejprve si propláchneme sushi rýži, abychom se zbavili od nadbytečného škrobu a povrchového prachu. Propranou rýži zalijeme dashi stockem, mirinem, sojovou omáčkou a společně vše dáme vařit do rýžovaru. Během toho co se nám rýže vaří, připravíme si pesto z medvědího česneku a rukoly. Rukolu a medvědí česnek si propereme ve studené vodě, abychom se zbavili nečistot. Poté vysušíme a zbavíme se přebytečné vody. Rukolu a medvědí česnek si dáme do mixéru a společně s olivovým olejem rozmixujeme do hladké podoby. Dochutíme solí a pepřem. Uvařenou rýži vyndáme z rýžovaru a necháme si ji vychladnout na připraveném plechu. Očistíme si jehněčí kotletky od šlach, tuku a osolíme. Na rozpálené pánvi zprudka opečeme ze všech stran a dáme do předehřáté trouby na 180°C na 5min. Během toho co se nám kotletky pečou, připravíme si Gohan rýži. Do rendlíku dáme uvařenou rýži a podlijeme vývarem. Když se nám suroviny společně prohřejí přidáme pesto, hrášek a zašleháme vychlazené máslo. Potřebujeme aby rýže byla krémová. Ochutnáme a popřípadě, ještě dochutíme solí. Upečené kotletky vyndáme z trouby a necháme je ještě chvilku odpočinout, tak aby se nám zatáhli a při krájení nám nevytekla veškerá šťáva. Servírujeme do hlubokého talíře a dozdobíme hráškovými výhonky.

Arepasky z medvědího česneku s jehněčím hřbetem

Suroviny:

· Kukuřičná mouka PAN 100g · Voda 134ml · Sůl 3g · Hrášek 100g · Thajská bazalka 40g · Máta 20g · Máslo 80g · Medvědí česnek 80g · Č.zelí 50g · Edamame 30g · Sushi su 50ml · Goma Wakame 20g · Jehněčí hřbet 80g · Maldon sůl 2g

Postup:

Nejprve si připravíme přírodní barvivo z medvědího česneku. Do mixéru dáme medvědí česnek a přidáme vodu. Mixujeme do hladka. Hotovou směs smícháme s kukuřičnou moukou a vytvoříme těsto, které necháme chvíli odpočinout. Mezitím si spaříme hrášek a hned ho schladíme ve vodě s ledem. To proto aby nám zůstala jeho krásná zelená barva. Hrášek přendáme do mixéru a společně s thajskou bazalkou a mátou mixujeme. Postupně ale zašleháváme vychlazené máslo, abychom docílili jemné a hebké konzistence. Směs dochutíme pomocí soli a propasírujeme přes jemné síto. Červené zelí nakrájíme pomocí mandolíny, nebo nože na tenké plátky. Zelí přendáme do vakuovacího pytle a zalijeme sushi su. Necháme proležet. Jehněčí hřbet očistíme, osolíme a na rozpálené pánvi opečeme ze všech stran. Opečené maso přendáme na plech a dáme dopéct do předehřáté trouby na 180 °C 5minut. Mezitím co se nám peče maso v troubě připravíme si Arepasky. Odpočinuté těsto vyválíme na plát a pomocí kroužku vykrojíme kolečka, které usmažíme na oleji z obou stran. Usmažené Arepasky přendáme na připravený plech s papírem, abychom se zbavili přebytečného oleje. Hotové jehněčí vyndáme z trouby a ještě chvíli necháme odpočinout, to proto aby nám v něm zůstala veškerá šťáva a nevytekla nám při krájení. Arepasky potřeme hráškovou pastou a na tu dále skládáme naložené červené zelí, wakame řasy, edamame a na tenké plátky nakrájený jehněčí hřbet. Nakonec maso posypeme maldonskou solí.