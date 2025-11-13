Chuť Jadranu v lahvi: prémiový gin z pobřeží

Jako hlavní zdroj inspirace byly zvoleny ústřice. Ústřice zosobňují vrchol elegance – nesou v sobě auru, která vystihuje pravou podstatu art de la table a hrdě zaujímají čestné místo v nejlepších gastronomiích světa.
Každá vrstva skla lahve byla nanášena s důrazem na nejmenší detaily – nejen pro zachycení tvaru, ale především pro vyjádření samotné podstaty krásy, elegance a jedinečnosti ústřic Fine de Claire.
Oyster Adriatic Gin (cena na #W1: 1 120 Kč)
Oyster Adriatic je destilován tak, aby zachoval původní chuť přírodních adriatických bylin a evokoval mořské klima. Z čisté vody z artézských studní nacházejících se hluboko pod borovými lesy černohorské vysočiny.
Fever-Tree Mediterranean 200 (cena na #W1: 34 Kč)
Spojením esenciálních olejů z květin, ovoce a bylin z Provence a Sicílie s chininem nejvyšší kvality z Konga vznikl vynikající, delikátní, květinový tonik.
Receptura na drink Adriatic Gin&Tonic:
40 ml Oyster Adriatic Gin, 150 ml Fever-Tree Mediterranean Tonic, citronová kůra
Vše najdete na www.warehouse1.cz