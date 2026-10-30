Chcete mít letos pohodu na svahu!

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Ideální jsou pro to třeba tyto dva kousky výbavy, které vám ukáží nový pohled na zimní sport!
RELAX STEALTH PHOTO
Pohodlí, styl a skvělý výhled v každém oblouku.
Lyžařská helma STEALTH PHOTO spojuje elegantní design s chytrým fotochromatickým štítem, který se automaticky přizpůsobuje světelným podmínkám. Na slunci se ztmaví, při zatažené obloze zesvětlí a pomůže lépe rozeznat detaily terénu. Užijete si tak pohodovou jízdu bez výměny brýlí či štítu. Díky komfortnímu tvarování a dostatku místa pro dioptrické brýle si naplno vychutnáte každý den na svahu.
RELAX SENTINEL
Výrazný styl a pohodlí pro zimní dny na svahu.
Lyžařské brýle SENTINEL zaujmou výraznějším rámem, zrcadlovými zorníky a designovými pásky, které snadno sladíte s helmami RELAX. Měkká pěna s jemným mikroflísem se příjemně přizpůsobí obličeji a zajistí pohodlné usazení i při svižnější jízdě. Zorník odolný proti poškrábání se postará o spolehlivý výhled a promyšlený tvar nabídne dostatek prostoru také pro dioptrické brýle. Stylový společník pro celou sezonu.
Více informací: www.relaxworld.cz