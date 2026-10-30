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Chcete mít letos pohodu na svahu!

Komerční sdělení   12:00

Chcete mít letos pohodu na svahu! | foto: Archiv: Relax World

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

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Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Ideální jsou pro to třeba tyto dva kousky výbavy, které vám ukáží nový pohled na zimní sport!

RELAX STEALTH PHOTO

Pohodlí, styl a skvělý výhled v každém oblouku.

Chcete mít letos pohodu na svahu!

Lyžařská helma STEALTH PHOTO spojuje elegantní design s chytrým fotochromatickým štítem, který se automaticky přizpůsobuje světelným podmínkám. Na slunci se ztmaví, při zatažené obloze zesvětlí a pomůže lépe rozeznat detaily terénu. Užijete si tak pohodovou jízdu bez výměny brýlí či štítu. Díky komfortnímu tvarování a dostatku místa pro dioptrické brýle si naplno vychutnáte každý den na svahu.

RELAX SENTINEL

Výrazný styl a pohodlí pro zimní dny na svahu.

Chcete mít letos pohodu na svahu!

Lyžařské brýle SENTINEL zaujmou výraznějším rámem, zrcadlovými zorníky a designovými pásky, které snadno sladíte s helmami RELAX. Měkká pěna s jemným mikroflísem se příjemně přizpůsobí obličeji a zajistí pohodlné usazení i při svižnější jízdě. Zorník odolný proti poškrábání se postará o spolehlivý výhled a promyšlený tvar nabídne dostatek prostoru také pro dioptrické brýle. Stylový společník pro celou sezonu.

Více informací: www.relaxworld.cz

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Chcete mít letos pohodu na svahu!

Komerční sdělení
Chcete mít letos pohodu na svahu!

Ideální jsou pro to třeba tyto dva kousky výbavy, které vám ukáží nový pohled na zimní sport!

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