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Charismatický šansoniér GAROU se vrací do Prahy

Komerční sdělení   16:00

Charismatický šansoniér GAROU se vrací do Prahy . | foto: Archiv: Zpěvák GAROU

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Kanadský zpěvák GAROU vystoupí se svou kapelou v rámci evropského tour „The Best of“ na jediném koncertě v České republice, a to 2. 10. 2026 v Kongresovém centru Praha.

Kanadský zpěvák GAROU patří už více než pětadvacet let k nejvýraznějším osobnostem frankofonní hudební scény. Po vyprodaném pražském koncertu v roce 2023 se nyní vrací s novou show, ve které zazní skladby z jeho aktuálního alba Un Meilleur Lendemain, stejně jako největší hity napříč jeho dosavadní kariérou. Chybět samozřejmě nebudou písně, které si jeho fanoušci zamilovali nejvíce. A charakteristický, lehce chraplavý hlas GAROUA slibuje večer plný energie, emocí i nezaměnitelného charisma.

Právě nová deska je osobní výpovědí Garoua, ale zároveň i pohledem zpět. Vypráví o životních dobrodružstvích, samotě, lásce, nečekaných setkáních i okamžicích, které dokázaly změnit jeho život. Na albu se navíc autorsky podílela i jeho dcera, která napsala jednu z písní.

Pojďte si užít talentovaného zpěváka, který začínal zpívat po barech, později stanul po boku Céline Dion, spolupracoval s Cirque du Soleil a proslavil se jako hvězda muzikálu Notre-Dame de Paris. Garou- charismatický rocker, romantik i nebezpečný svůdník.

Zeptali jsme se GAROUA

Charismatický šansoniér GAROU se vrací do Prahy .

1) Dne 2. října vystoupíte v Kongresovém centru Praha. Na co se mohou fanoušci tentokrát těšit a čím bude tento koncert výjimečný?
R: Mé nové turné s názvem The Best of nebude klasickým retrospektivním ohlédnutím. Bude mnohem spontánnější, zábavnější a více freestyle. Pro mě zůstává zásadní propojení s publikem a těším se, že se navzájem ještě lépe poznáme.

2) Po několika letech se vracíte do Prahy. Co máte rád na českém publiku a v čem se podle vás liší od publika jinde ve světě?
R: Zatím se ještě dostatečně neznáme. Ale mám pocit, že právě tento koncert by mohl náš vztah ještě více prohloubit.

3) Písně „Sous le vent“, „Gitan“ a „Seul“ znají miliony lidí. Která z nich pro vás osobně znamená něco zvláštního?
R: Gitan je pro mě výjimečná. Ve Francii se nikdy nestala skutečným hitem, přesto si získala obrovské množství fanoušků v zemích, kde se francouzsky nemluví. A právě toto kouzlo je nepopiratelným důkazem, že hudba je globálním jazykem.

4) Během živého koncertu vzniká mezi umělcem a publikem výjimečné spojení. Co vás na živém vystupování stále dokáže překvapit?
R: Už od chvíle, kdy jsem začal hrát v malém baru, je pro mě živé vystupování především o adrenalinu a vzájemné výměně emocí. A právě to se stalo něčím, co ve svém životě potřebuji.

5) Máte píseň, která vám připomíná určité období vašeho života a kterou dnes zpíváte jinak než před dvaceti lety?
R: Píseň Je suis le même patří k mým nejoblíbenějším v celém repertoáru. V podstatě říká, že jsem „stále stejný“. Je pro mě velmi důležité zůstat sám sebou, nohama na zemi a neztratit kontakt s tím, kým jsem.

6) Kdybyste měl jedinou větou přesvědčit někoho, kdo vás ještě nikdy neviděl naživo, aby 2. října přišel do Kongresového centra, co byste mu řekl?
R: Přijďte na párty!

Vstupenky zakoupíte na Ticketportal.

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Charismatický šansoniér GAROU se vrací do Prahy

Komerční sdělení
Charismatický šansoniér GAROU se vrací do Prahy .

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