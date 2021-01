Ocenění bylo uděleno v rámci každoročního srovnávání The Whisky Exchange Champagne of the Year. Do úzkého výběru v kategorii vín do 65 liber (v přepočtu 1900 Kč) se dostalo pouze osm lahví. Ty byly dále porovnány především podle kvality. Kromě toho se však hodnotil i jejich obal či poměr kvality a ceny.



Oceněné cuvée Charles Heidsieck Brut Reserve obsahuje 40 % rezervních vín, která zrají v průměru 10 let, což mu dodává charakteristické plné tóny. Díky tomu také dalece předčí typická neročníková champagne. Víno je díky perfektně vyvážené kombinaci aroma sušeného ovoce, opečené briošky a ořechového závěru opravdovým potěšením pro všechny milovníky kvalitního champagne.

Oceněné champagne Charles Heidsieck Brut Reserve seženete na www.1er.cz za cenu 1699 Kč za 0,75 l.