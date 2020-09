Cestovatelé, potápěči a další dobrodruzi totiž patří k lidem, které restrikce související s pandemií koronaviru zasáhly naprosto fatálně. Možnosti vyrazit do světa za dobrodružstvím i za prací jsou stále velmi omezené – a o to víc si tito dokumentaristé a milovníci přírody proto váží možnosti setkat se, podělit se s diváky o to, co viděli a zažili na vlastní kůži, a na základě osobních svědectví vysvětlovat, proč je tak nutné chránit životní prostředí. „Festival chce být i v roce 2020 setkáním všech, pro které jsou příběhy vody věčnou inspirací i výzvou k její ochraně,“ shrnuje poslání akce ředitel festivalu VMO, filmař a producent Jindřich Soukal.

Významné místo v programu tohoto ročníku má vzpomínka na slavného cestovatele a spisovatele Miloslava Stingla, který letos zemřel ve věku 89 let. Poctu náčelníkovi povede prezident festivalu Steve Lichtag, který právě dokončuje celovečerní dokumentární film o tomto legendárním dobrodruhovi. Pozvání přijali také Adam Chroust, Štěpán Rusnák, Petr Horký a Jindřich Böhm, kteří měli tu čest se s Miloslavem Stinglem blíže poznat.

Steve Lichatg/ prezident VMO a Jindřich Soukal / ředitel VMO

Festival je přehlídkou dokumentárních filmů představujících svět sladkých i slaných vod s cílem vzdělávat širokou veřejnost ve vnímání vody jako základního elementu přežití lidstva. V soutěžní části je letos 27 snímků z osmi zemí. Opět se odehrají i další projekce, besedy, výstavy, koncerty atd. Vstup je jako každý rok zdarma.

Doprovodný program bude nabitý, Světoběžník Jiří Kolbaba povypráví o svých plavbách ve slaných i sladkých vodách všech kontinentů a pro foyer kina Panorama připraví výstavu fotografií The World. Další výstava se koná v hotelu Diamant a představí dílo fotografek a potápěček Marcely Hovorkové a Veroniky Matějkové. Srdcaři Jan Tutoky a Miroslav Náplava promluví o svých cestách po africkém kontinentu a Richard Jaroněk toto téma doplní svou přednáškou Africa Unlimited. O stavu příodních rezervací v době covidové promluví cestovatel a ekolog Evžen Ulman. „Třešinkou na dortu“ bude sobotní beseda s herci Pavlem Liškou a Janem Révaiem, kteří cestují pod jménem Vandráci/Vagamundos a zavedou posluchače k indiánům i pod vodní hladinu. Na festival se opět vrátí zpěvák, potápěč, spisovatel a filmový producent Daniel Landa, který vystoupí při Ceremoniačním večeru s udílením cen, který bude opět moderovat mistr světa v loopingu Ondřej „Endru“ Havlík.

Soňa Jonášová / ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky, Evžen Ulman/ cestovatel a ekolog a další / Diskuzní panel VMO 2019

O ochraně životního prostředí povede Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky, diskusi nazvanou Dobrý ponor se studenty českobudějovických gymnázií a prostřednictvím streamu se do této debaty zapojí střední školy napříč celou Českou republikou. Zájemci také budou moci objevit nový zážitek, a to vodní terapii Watsu a další techniky, které uvolňují tělo i mysl. Zdeněk Čermák z New Human Solution popíše metody uzdravování vody pomocí nanotechnologií. V neděli festival ukončí již tradiční golfový turnaj v Golfklubu Hluboká.

Podrobný program včetně doprovodných akcí je na http://vodamoreoceany.eu/cs/