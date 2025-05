Český fotograf Marek Kučera je mezi světovou špičkou!

Soutěž, kterou založila Caroline Kenyon už v roce 2011, patří k nejvýznamnějším svého druhu na světě. Letos poprvé nese nový název World Food Photography Awards, který odráží její světový dosah a rostoucí prestiž. Za více než deset let se do soutěže přihlásilo přes 100 000 fotografií z téměř 100 zemí. Hodnotí je mezinárodní porota, v jejímž čele stojí uznávaný fotograf David Loftus, známý jako dvorní fotograf Jamieho Olivera.

Pro Marka Kučeru se nejedná o první úspěch, do finále se dostal už v roce 2017, znovu o rok později a teď potřetí. Letos uspěl s fotografií vytvořenou pro magazín Prima FRESH, která nese název „Pizza, pesto, lunch“. Snímek zachycuje atmosféru letního oběda zaměřeného na domácí pesto a pokrmy s ním spojené. „Když se dostanu do flow, je to celé přirozené. Nevymýšlím to, jen se nechám vést světlem a jídlem. Během chvíle třeba vyfotím patnáct snímků, protože cítím, že to funguje a ladí to dohromady“, dodává Marek.

Fotografování jídla se věnoval už dříve, kdy z počátku šlo hlavně o reklamní snímky a fotografie na obaly. Zásadní zlom ale nastal ve chvíli, kdy se poprvé pustil do focení kuchařské knihy. Největší inspirací mu byl australský časopis Donna Hay, který ho uchvátil a od té chvíle se snažil, aby i jeho vlastní snímky byly světelně, kompozičně a barevně na podobné úrovni.

Když v roce 2017 zjistil, že v porotě světové soutěže sedí právě Donna Hay, autorka stejnojmenného časopisu, přihlásil svou první fotografii a hned se dostal mezi nejlepší. Do finále se pak probojoval i v roce 2018 a nyní znovu, v roce 2025. Dnes říká, že umístění není to nejdůležitější, ale klíčové je pro něj vědomí, že se stále posouvá, vyvíjí se a neztrácí krok s tím, jakým směrem se svět food fotografie ubírá. Má z toho obrovskou radost a tenhle úspěch ho utvrdil v tom, že fotku má opravdu rád, že mu to jde a že v tom, co dělá, rozhodně není mimo.

Úspěch Marka Kučery potvrzuje, že i z Česka mohou vzejít světově uznávané fotografické talenty. Jeho práce je důkazem toho, že když se spojí vášeň, cit pro detail a také touha posouvat se dál, může jídlo na fotografii vyprávět silné a krásné příběhy. Výstava finalistů v Mall Galleries v Londýně potrvá do neděle 25. května.

