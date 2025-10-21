Češi utrácejí za elektroniku a módu víc, než musí

Ceny potravin i bydlení rostou a většina z nás musí přemýšlet, za co utrácí. Přesto se najdou oblasti, kde utrácíme, i když v danou chvíli nemusíme. Jde o elektroniku a hned v závěsu za oblečení, obuv a módní doplňky, dvě kategorie, které Češi milují. Nový telefon nebo stylové boty totiž často přinášejí víc než jen praktický užitek, jsou symbolem odměny, emocí i společenského uznání.

Nový mobil jako radost i statusový symbol

Některé věci prostě chceme. Ať už je to moderní kuchyňský robot, chytré hodinky nebo nové džíny.
To vyplývá z nedávného průzkumu nákupního rádce Heureka, do něhož se zapojilo více než 2 500 zákazníků. Přibližně polovina Čechů si nákup pečlivě rozmyslí, ale více než třetina přiznává, že si občas dopřeje něco navíc, i když to není nezbytné.

Elektronika a móda vítězí nad kosmetikou i cestováním

Z průzkumu vyplývá, že nejraději utrácíme za elektroniku a domácí spotřebiče. Pětina lidí pak utrácí impulzivně právě za módu, zatímco hry nebo herní vybavení zůstávají na okraji zájmu.
Zajímavé je, že velká část lidí si zbytečnost nákupu uvědomí až zpětně, dvě pětiny respondentů totiž připustily, že je po podobných nákupech občas trápí výčitky.

Telefony vládnou

Mobilní telefon už dávno není jen prostředkem ke komunikaci. Je to náš diář, fotoaparát, pracovní nástroj i zábava v jednom. „Telefony zůstávají dlouhodobě nejvyhledávanější kategorií elektroniky, i když loni touto dobou byl o ně zájem o skoro 11 % vyšší než letos. Televize si drží druhou příčku, avšak tady vyhledávání oproti loňsku kleslo o 29 %. Notebooky se oproti loňsku posunuly na třetí místo,“ říká Andy Werner, šéf datařů Heureka Group.

Proč utrácíme, i když nemusíme

Psychologové upozorňují, že nákupy jsou často řízené emocemi, které přehlušují racionální uvažování. Nový kousek oblečení nám může krátkodobě zlepšit náladu nebo dodat pocit sebevědomí.

„Móda je často spojena se srovnáváním se s ostatními nebo plněním očekávání,“ vysvětluje psycholog Chris Cheers v britském deníku The Guardian. „Mozek tak může vnímat nové kousky jako způsob, jak se vyhnout riziku, že se neobléknete podle sociálních norem.“
Podobně je to i s elektronikou, mít nejnovější model znamená nezůstat pozadu. Cheers doporučuje položit si při nákupu otázku: „Skutečně mi tento nový produkt přinese smysluplnou hodnotu, kterou hledám, nebo jen krátkodobé uspokojení?“

Nakupování na pár kliknutí

Online svět dělá utrácení snazším než kdy dřív. „Lidé nakupují mnohem častěji pod vlivem emocí, protože online prostředí je k tomu vybízí. Všechno je dostupné okamžitě a bez větší námahy,“ říká Ondřej Šveda z Heureky.

Neodolatelným lákadlem jsou i slevové akce, od Black Friday (letos 28. listopadu) po posezonní výprodeje. Tlak na okamžité rozhodnutí pak často vede k nákupům, kterých později i litujeme.

Jak odolat? Pomůže seznam i pár dní na rozmyšlenou

Impulzivní nakupování přináší krátkodobou radost, ale dlouhodobě zatěžuje rodinný rozpočet. „Nejlépe se unáhleným nákupům vyhnete tak, že si nastavíte vlastní jednoduchá pravidla. Třeba si vysněnou věc napište na seznam a k jejímu pořízení se vraťte po několika dnech,“ radí David Hubáček, vedoucí programu Skoala, který přináší finanční vzdělávání do škol. „Pokud touha mezitím vyprchá, nešlo o skutečnou potřebu, ale jen o impulz. Důležité je také sledovat své výdaje a vidět černé na bílém, kolik peněz odteče z účtu na věci, které vlastně nepotřebujeme. Finanční gramotnost je především o dovednostech a schopnost odolat impulzivním nákupům je jednou z nich,“ dodává Hubáček.

Češi utrácejí za elektroniku a módu víc, než musí

