Čas pro druhého, pohodlí a zážitky

Svačina na výlet nachystaná přesně podle chuti. Květen není jen o prvomájových polibcích. Je o chvílích, kdy spolu trávíte čas, který je jen váš – bez spěchu, bez rušivých podnětů. A je jedno, jestli jste se poznali včera, sdílíte spolu dekády nebo jste prostě jen nejlepší přátelé. V OREA Hotels & Resorts se na zážitky netlačí, ale přirozeně vznikají – v pohodlí, které není jen o designu, ale o pozornosti k detailu.

„Naši hosté hledají místo, kde si odpočinou, ale zároveň zažijí něco výjimečného – i když přijedou třeba jen na víkend. Nemusí to být jen zamilované páry, často přijíždějí přátelé, partneři po letech nebo dvojice, které si chtějí zkrátka užít čas ve dvou,“ říká Monika Jančová, marketingová ředitelka OREA Hotels & Resorts.

Víkend plný drobných radostí a společných momentů

OREA dává prostor všem hostům, aby si vytvářeli vlastní, autentické zážitky, na které budou dlouho vzpomínat. I proto se sem lidé tak rádi vracejí. Nečekají na svátky, svatby ani kulatá výročí, ale tvoří si své vlastní momenty. Patří mezi ně třeba odpolední drink na terase, večerní pizza z pece, snídaně s vejci Benedikt, relax v sauně. Ve vybraných hotelech, např. v Mariánských Lázních, si mohou lidé užít revival koncerty, klavírní či saxofonová vystoupení, někde hraje DJ nebo zazní živá hudba při večeři. K oblíbeným OREAmomentům patří také možnost připravit si při snídani vlastní svačinu – ať už na výlet, piknik nebo jen na pozdější odpoledne. Praktický, a přitom milý detail, který zpříjemní každý společně strávený den.

„Právě drobnosti dělají zážitek. Může to být vůně čerstvého pečiva, chvíle klidu dobré kávy, drink na lehátku nebo jen to, že se nemusíte o nic starat. Snažíme se, aby každý host odjížděl s pocitem, že pro něj byl pobyt osobní a pohodlný,“dodává Monika Jančová.

Kam na květnový výlet ve dvou?

Jarní měsíce přinášejí do OREA hotelů nové zážitky – kromě klasických wellness center mohou hosté využít i venkovní sauny a relax zóny. „Teplejší dny znamenají, že se pobyt přirozeně přesouvá ven – na lehátka, terasy nebo k posezení pod širým nebem,“ říká Monika Jančová. Hosté mohou využít venkovní sauny, relax zóny, chill out terasy nebo si užít atmosféru u grilu. „Například v Mariánských Lázních se otevírá chill out terasa hotelu Zvon – ideální pro ty, kdo chtějí den zakončit pohodlně, s drinkem v ruce a hudbou v uších,“ dodává Monika Jančová.

V OREA Hotelu Pyramida si hosté užívají tematické večeře s výhledem na Prahu nebo si dopřejí chvíli klidu v hotelovém wellness. Pokud hledáte kombinaci přírody a pohodlí, ideální volbou je OREA Resort Santon u brněnské přehrady – v okolí se můžete vydat na příjemné procházky, projet se lodí nebo navštívit hrad Veveří.

Romantické hory a tajuplná zákoutí nabízejí zase Krkonoše, Šumava nebo Vysočina, kde květnová příroda ještě nepůsobí přelidněně. Na Moravě lákají čerstvě otevřené Punkevní jeskyně u OREA Resort Panorama, v němž nechybí ani ohřívaný bazén.

Pro klidné dny ve dvou jsou vhodné i hotely v Mariánských Lázních, které propojují lázeňskou atmosféru a s krásnou přírodou. Ve vyhlášené kavárně hotelu Cristal si můžete dát zákusky od šéfcukrářky Adriany Hromadové, nechat se vyvézt nejstarší provozovanou kabinkovou lanovou dráhou v Česku na vrch Krakonoš se slevou 15 procent nebo si užít akce jako je například tradiční Zahájení lázeňské sezóny.

Nový Horizont: design, klid a wellness venku

OREA Resort Horizont již má za sebou podstatnou část modernizace. Hosté se mohou těšit na designové pokoje, prostornou recepci i stylovou restauraci. Venkovní wellness zóna s panoramatickými saunami a relaxačními lehátky nabízí netradiční zážitek – relaxaci pod širým nebem v tichu šumavské přírody. Nové vnitřní wellness centrum obohatí nabídku resortu od září.

Městská romantika s kulturní tečkou

Pro městský typ romantiky zůstávají skvělou volbou hotely v Praze, Brně nebo Olomouci – v jejich blízkosti najdete stylové podniky, koncerty, galerie i kulturní festivaly. V pražském OREA Hotelu Pyramida si hosté oblíbili čtvrteční mexické a páteční středomořské večery, zatímco SenSa Bistro v centru hlavního města nabízí víkendové brunche s moderní kuchyní Nikkei. Večer pak můžete v SenSa strávit při klidné večeři v elegantním prostředí. Čeká vás krásná atmosféra, skvělé jídlo, originální kombinace chutí inspirované Japonskem a Peru a servis, který umí zpříjemnit každý okamžik.

Jarní atmosféra plná chuti, výhledu a sezónních specialit

V květnu se OREA hotely proměňují v místa, kde si hosté mohou užít jaro naplno. Při hezkém počasí se rozjíždí grilovací sezóna a přibývá možností trávit čas venku. V resortech je možné zapůjčit si kola nebo koloběžky, vyrazit na výlety, nebo si zahrát minigolf a využít multifunkční hřiště. A nudit se nikdo nemusí, ani když je ošklivo. K dispozici jsou VR brýle, Nintendo a spoustu zábavy se dá užít i při hraní deskových her.

Gastronomie zůstává silným pilířem zážitku: hosté si mohou vychutnat v resortech polopenze s bufetovými večeřemi a čerstvou pizzou, upečenou v kamenných pecích nebo tematickými specialitami, jako jsou sushi a poké při Sushi Saturday. K snídani se podává čerstvé pečivo z lokálních pekáren, frgály pečené v pizza peci nebo i vejce Benedikt. Každý hotel příjemně překvapí svou originální nabídkou. O skvělou kávu se postará barista, který připraví podle přání hostů nápoj ze speciální směsi vytvořené přímo pro OREA. „Chceme, aby se hosté u nás cítili dobře nejen díky prostředí, ale i díky chutím. Gastronomie pro nás není doplněk, je nedílnou součástí zážitku,“ vysvětluje Monika Jančová.

Dalšími lákadly pro mlsné jazýčky jsou jarní tematické bufety – například chřestové menu nebo oblíbené řízkobraní. Liší se hotel od hotelu. V OREA Resortu Devět Skal můžete dokonce ochutnat med z vlastní produkce, v Mariánských Lázních jsou součástí snídaně tradiční lázeňské oplatky. V OREA Hotelu Angelo najdete vyhlášené Davelské uzeniny a med z Hostomic, zatímco olomoucký Hotel Arigone potěší hosty regionální klasikou v podobě olomouckých tvarůžků.

Dny, které si zařídíte absolutně po svém

Každý má jinou představu o ideálním víkendu nebo delší dovolené – někdo ho začne proseccem u snídaně, jiný si ho zpříjemní tichým večerem ve wellness nebo výletem po okolí. Ať je vaše představa jakákoli, OREA nabízí dost prostoru i klidu, abyste si ji naplnili po svém. Bez nuceného programu, avšak s vědomím, že každá drobnost bude připravená tak, abyste se cítili dobře. A právě to z obyčejných dní dělá výjimečné.