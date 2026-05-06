Botulotoxin se v medicíně používá více než čtyřicet let a během této doby prošel řadou klinických studií. V té estetické se aplikuje v mikrodávkách, které nemají celkový vliv na organismus. Pokud zákrok provádí kvalifikovaný lékař, je považován za bezpečný. Problém ovšem může nastat při neodborné aplikaci.
„Estetické zákroky by měly probíhat výhradně ve zdravotnických zařízeních a pod dohledem lékaře. Obličej je totiž velmi citlivá a funkčně složitá oblast,“ varuje lékařka Eva Jarošová z Oční a estetické kliniky Visumed ve slovenské Čadci.
Hladší pleť bez ztráty mimiky
Nejčastějším důvodem aplikace botulotoxinu je redukce mimických vrásek. Ty vznikají opakovanými pohyby svalů při smíchu nebo mračení. Botulotoxin tyto svaly jemně uvolní, což vede k vyhlazení pokožky. Ošetřují se především vrásky na čele, mezi obočím nebo v okolí očí.
Moderní přístup přitom klade důraz na přirozený výsledek. Mimika zůstává zachovaná a obličej působí spíše odpočatě než „zamrzle“.
Účinek botoxu se obvykle projeví do týdne po aplikaci. Výsledek pak přetrvává přibližně tři až šest měsíců. Poté se svalová aktivita postupně obnovuje a zákrok lze zopakovat. Jednou z výhod je právě dočasnost účinku. Pokud by klient nebyl s výsledkem spokojený, nejde o trvalý zásah do obličeje.
Každý věk má jiné důvody
Botulotoxin není vázán na konkrétní věk. Lékaři zdůrazňují, že vždy záleží především na typu pokožky, síle mimiky a individuálních potřebách klienta.
Ve věku 20 až 30 let se používá preventivně. U lidí s výraznou mimikou se totiž první vrásky mohou začít rýsovat už poměrně brzy – třeba mezi obočím nebo na čele. Malé dávky botulotoxinu dokážou svaly mírně uvolnit a zabránit tomu, aby se jemné linky postupně změnily v hlubší vrásky.
Ve věku 30 až 40 let už většina lidí přichází s konkrétním problémem. Objevují se první výraznější mimické vrásky na čele, mezi obočím nebo kolem očí. Botox v tomto období slouží především k jejich vyhlazení a osvěžení výrazu obličeje.
Pokud je aplikace citlivá, výsledek působí přirozeně a obličej si zachovává svou mimiku. Po čtyřicítce se využívá k udržení svěžího vzhledu. Pomáhá zmírnit hlubší mimické vrásky a zpomalit další projevy stárnutí pokožky.
Ani po šedesátce však botox nemusí být tabu. Může zjemnit výraz obličeje a dodat pleti odpočatější vzhled. Výsledek ale vždy závisí na stavu pokožky a její elasticitě.
