Botox beze strachu. Toto jsou nejčastější mýty o zákroku

Botox patří k nejznámějším estetickým zákrokům současnosti. Přesto kolem něj koluje řada obav i mýtů. Je skutečně bezpečný? A kdy dokáže pleť omladit přirozeně, aniž by z obličeje zmizela mimika?
Botulotoxin se v medicíně používá více než čtyřicet let a během této doby prošel řadou klinických studií. V té estetické se aplikuje v mikrodávkách, které nemají celkový vliv na organismus. Pokud zákrok provádí kvalifikovaný lékař, je považován za bezpečný. Problém ovšem může nastat při neodborné aplikaci.

„Estetické zákroky by měly probíhat výhradně ve zdravotnických zařízeních a pod dohledem lékaře. Obličej je totiž velmi citlivá a funkčně složitá oblast,“ varuje lékařka Eva Jarošová z Oční a estetické kliniky Visumed ve slovenské Čadci.

Hladší pleť bez ztráty mimiky

Nejčastějším důvodem aplikace botulotoxinu je redukce mimických vrásek. Ty vznikají opakovanými pohyby svalů při smíchu nebo mračení. Botulotoxin tyto svaly jemně uvolní, což vede k vyhlazení pokožky. Ošetřují se především vrásky na čele, mezi obočím nebo v okolí očí.

Moderní přístup přitom klade důraz na přirozený výsledek. Mimika zůstává zachovaná a obličej působí spíše odpočatě než „zamrzle“.

Účinek botoxu se obvykle projeví do týdne po aplikaci. Výsledek pak přetrvává přibližně tři až šest měsíců. Poté se svalová aktivita postupně obnovuje a zákrok lze zopakovat. Jednou z výhod je právě dočasnost účinku. Pokud by klient nebyl s výsledkem spokojený, nejde o trvalý zásah do obličeje.

Každý věk má jiné důvody

Botulotoxin není vázán na konkrétní věk. Lékaři zdůrazňují, že vždy záleží především na typu pokožky, síle mimiky a individuálních potřebách klienta.

Ve věku 20 až 30 let se používá preventivně. U lidí s výraznou mimikou se totiž první vrásky mohou začít rýsovat už poměrně brzy – třeba mezi obočím nebo na čele. Malé dávky botulotoxinu dokážou svaly mírně uvolnit a zabránit tomu, aby se jemné linky postupně změnily v hlubší vrásky.

Ve věku 30 až 40 let už většina lidí přichází s konkrétním problémem. Objevují se první výraznější mimické vrásky na čele, mezi obočím nebo kolem očí. Botox v tomto období slouží především k jejich vyhlazení a osvěžení výrazu obličeje.

Pokud je aplikace citlivá, výsledek působí přirozeně a obličej si zachovává svou mimiku. Po čtyřicítce se využívá k udržení svěžího vzhledu. Pomáhá zmírnit hlubší mimické vrásky a zpomalit další projevy stárnutí pokožky.

Ani po šedesátce však botox nemusí být tabu. Může zjemnit výraz obličeje a dodat pleti odpočatější vzhled. Výsledek ale vždy závisí na stavu pokožky a její elasticitě.

Mýty a fakta o botoxu

K vyhlazení vrásek – byť je efekt časově omezený – slouží gelové či...
  • Botox zmrazí obličej: Pokud je botox správně aplikován, mimika částečně zůstává a obličej vypadá přirozeně. „Pokud vznikne tzv. zamrzlý obličej, není to botoxem, ale jeho nesprávnou aplikací,“ upozorňuje lékařka z Oční a estetické kliniky Visumed.
  • Když s botoxem začnu, bude to navždy: Botox není návykový a jeho efekt odezní přibližně za 4 až 6 měsíců od aplikace. Pokud se rozhodnete s botoxem přestat, vrátí se vám původní mimika.
  • Botox funguje ihned: První účinky botoxu uvidíte do týdne po aplikaci, maximální účinek nastupuje přibližně po 10 až 14 dnech.
  • Botox vyřeší vrásky: Botox funguje velmi dobře na dynamické vrásky. Na statické vrásky a ztrátu objemu se používají jiné metody, které lékař určí při konzultaci.
  • Botox není pro muže: Botox muži běžně využívají, nejčastěji se aplikuje do oblasti mračivky, čela nebo ke zjemnění rysů obličeje.
  • Botox je nebezpečný: Botulotoxin se v medicíně používá desítky let, a to nejen v estetické medicíně, ale také v oftalmologii či neurologii. Při správné aplikaci je zcela bezpečný.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

