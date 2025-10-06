Bioklimatická pergola: Co to je a proč o ní mluví každý?

Moderní venkovní prostor, který žije s počasím. Bioklimatická pergola reaguje na slunce, vítr i déšť – a přitom zůstává elegantním doplňkem domu. Proč se stává standardem moderní architektury?

Pořízení pergoly není jen otázkou estetiky, ale i technické přípravy. | foto: Archiv Sun System

Co to vlastně je bioklimatická pergola?

Bioklimatická pergola je moderní forma venkovního stínění, která využívá naklápěcí hliníkové lamely. Ty můžete libovolně polohovat podle aktuálních podmínek – ať už chcete propustit sluneční světlo, vytvořit úplný stín, nebo ochránit prostor před deštěm.

Pořízení pergoly není jen otázkou estetiky, ale i technické přípravy.

Ve srovnání s klasickými pergolami, které mají pevnou nebo textilní střechu, bioklimatická varianta přináší flexibilitu a celoroční využití. Díky integrovanému systému odvodu vody zůstane prostor pod pergolou suchý i během deště. A pokud vybavíte pergolu senzory, ovládá se zcela automaticky podle počasí.

Výhody, které oceníte každý den

1. Maximální komfort za každého počasí

Naklápěcí lamely lze přizpůsobit aktuálním podmínkám. V horku vytvoří příjemný stín, při mírném dešti je jednoduše zavřete a pergola vás ochrání. Větrací mezery mezi lamelami pak umožňují proudění vzduchu, takže prostor pod pergolou se nepřehřívá.

Pořízení pergoly není jen otázkou estetiky, ale i technické přípravy.

2. Elegantní design bez kompromisů

Moderní bioklimatické pergoly jsou vyrobeny z extrudovaného hliníku s precizní povrchovou úpravou. Skvěle ladí s novostavbami i rekonstruovanými domy. Na výběr je široká paleta barev, designových detailů i doplňků – od LED osvětlení až po boční screenové rolety.

3. Chytré ovládání jedním dotykem

Díky elektrickému pohonu a dálkovému ovládání si můžete lamely nastavit tak, jak právě potřebujete.

Pořízení pergoly není jen otázkou estetiky, ale i technické přípravy.

Investice, která se vrátí v pohodlí i hodnotě nemovitosti

Bioklimatická pergola není jen designový doplněk. Zvyšuje užitnou hodnotu venkovního prostoru, umožňuje jeho využití prakticky po celý rok a přidává vaší nemovitosti na hodnotě.

Díky kvalitnímu materiálu a konstrukci má pergola dlouhou životnost a minimální nároky na údržbu.

