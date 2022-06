Zájem o golf v Česku stále roste a počet členů České golfové federace už dnes přesáhl 55 tisíc. Je ale trochu škoda, že žen mezi nimi není tolik, kolik by být mohlo. Přitom je to sport, který jim může svým charakterem velmi svědčit, ani špičková fyzická kondice nebo obrovská síla ještě nemusí znamenat na hřišti výhodu, a navíc, není tu žádný fyzický kontakt mezi soupeři. Golf je vlastně jeden z mála sportů, kde i mezi soupeři panuje jistá spolupráce, i výklad pravidel je záležitostí dohody mezi hráči ve flightu. A co víc, golf má ještě jednu unikátní vlastnost díky handicapovému systému je to asi jediný sport, kde může amatér klidně porazit zkušeného profesionála. Takže vůbec není výjimkou, že hráčka golfu na hřišti přehraje mnohem fyzicky lépe vybaveného kolegu. Zkrátka, golf je prostě rovnoprávný sport se vším všudy.

Kdy, když ne teď

Šancí přilákat na golfové greeny tu krásnější část lidstva je Měsíc ženského golfu, který připadá na červen. Česko se tak připojuje k celosvětové akci Den ženského golfu (Woman´s Golf Day). Ale aby měli všechny potenciální golfistky šanci si tuhle skvělou hru vyzkoušet, rozšiřuje se na celý měsíc. A je to moc dobře, protože jakkoli je golf považován za sport gentlemanů, gentlewomen (opravdu se tak golfistkám říkalo) k němu patří již od 18. století. Navíc nebýt jedné ženy – skotské královny Marie Stuartovny – nemohli bychom si nejspíš vychutnat ani úžasnou hru na Old Course v St. Andrews, protože právě ona byla jedním z iniciátorů stavby nového hřiště ve Skotsku, dokonce ještě před dokončením si na něm prý ráda zahrála. Kromě toho, bez téhle ženy bychom neznali ani tolik populární caddies (kedíky), protože právě takhle údajně označovala vojenské kadety, kteří jim nosili hole.

I v českém golfu hrají velmi důležitou roli, vždyť hrát golf mohli již na začátku minulého století, jen záhy poté, co na našem území vzniklo první golfové hřiště. A česká stopa se neztrácí ani na té nejvyšší světové profesionální úrovni. I když Klára Spilková o svou hrací kartu v profesionální americké série LPGA letos přišla, rostou jí velmi zdatné následovnice, třeba v podobě velmi nadějné amatérky Sáry Kouskové. V druhé nejprestižnější golfové sérii, evropské Ladies Europen Tour (LET), je hodně vidět také Tereza Melecká nebo Kristýny Napoleaové. Měsíc ženského golfu mimo jiné také šancí vidět nejlepší evropské golfistky na vlastní oči v akci od 24. do 26. černa se totiž na hřišti v Berouně odehraje Ladies Czech Open, které je součástí LET.

I v průběhu tohoto turnaje bude pro ženy, které golf láká, šance si jej alespoň trochu vyzkoušet. Není ovšem ani zdaleka jediná. Vždyť po celý červen budou na českých golfových hřištích probíhat zkušební nebo skupinové lekce zdarma, konzultace a další akce, díky kterým může do prvních tajů golfu proniknout opravdu každá potenciální zájemkyně. Stačí jen chtít. A upřímně, Měsíc ženského golfu nabízí tuhle skvělou hru opravdu na stříbrném podnose.

Nejen sport celebrit

Ještě jedno velké lákadlo nabízí dnešní golf ženám. Když už se jim podařilo zbavit omezení, kterými se jim muži snažili hru znepříjemnit, jako třeba krinolíny, korzety či složité vrstvené sukně, mohou se ženy na hřišti cítit opravdu dobře. Současný golf je velkou přehlídkou ženské elegance, i když je to pořád sport, dává šanci nechat vypadat dobře a nechat vyniknout i ženské eleganci. Třeba i proto můžeme na hřištích potkat – kromě notoricky známých mužských golfových celebrit jako Jiří Bartoška, Marek Eben nebo Ondřej Havelka – také krásné ženy jako skvělá herečky Jana Švandová či Sandra Nováková, sportovní novinářka Kateřina Nekolná a mnoho dalších.

Zahrát si golf může dnes úplně každý, kdo o to má zájem a náklady na tenhle sport nejsou nijak vyšší než u kteréhokoli jiného. A je vlastně jedno, jestli se rozhodnete jezdit na kole, lyžovat nebo hrát tenis (nebo dělat něco úplně jiného). V Česku najdete hned několik hřišť, kde si můžete zahrát úplně zadarmo nebo za cenu hodinového pronájmu tenisového kurtu. Hole si můžete půjčit nebo si je koupit za cenu, odpovídají lepší tenisové raketě nebo jízdnímu kolu. Takže, když vám červen, jako Měsíc ženského golfu nabízí šanci si vše osahat a vyzkoušet, kdy jindy, když ne teď, se do golfu pustit?