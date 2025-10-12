Ticho léčí psychiku i duši. Najděte si chvilku a užijte si klid

Je to síla, na níž se nyní často zapomíná. Zdroj energie, klidu a rovnováhy, který doba vytlačila na okraj. Jak z ticha vytěžit co nejvíc a proč je pro naše tělo i duši tak nesmírně důležité?
Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V dnešním světě, kde ruch měst neustále sílí a digitální šum nás obklopuje ze všech stran, se ticho stává skutečnou vzácností. Lidstvo ho navíc často vnímá jako něco nepatřičného.

„Spojení ‚trapné ticho‘ je zažitý úzus. Jako by platilo, že člověk musí pořád dávat zvukově najevo, že je přítomen, že mu to myslí nebo srší vtipem,“ popisuje to klinická psycholožka Martine Prunty.

Ticho sníží tlak, prokrví mozek

Podle ní je to ale špatně. K tichu by se mělo přistupovat úplně opačně. „Je to naprosto úžasný zdroj zklidnění a psychického uzdravení,“ dodává psycholožka.

A rozhodně není sama, kdo si to myslí. Četné studie dokazují, že pouhé dvě minuty ticha denně mohou přinést větší relaxaci než poslech klidné hudby.

„Už po tak krátké době se člověku znatelně sníží krevní tlak a lépe se mu prokrví mozek,“ uvádí se ve zprávě výzkumníků z Duke University. Ti mimo jiné zjistili, že dvě hodiny ticha denně velmi znatelně podporují růst nových buněk v hipokampu – tedy v oblasti mozku zodpovědné za paměť.

Minutové cvičení

Nácviku klidné mysli se můžete věnovat kdykoli a kdekoli – ráno po probuzení, během čekání na vlak nebo autobus, při pauze v práci nebo před spaním. Chcete vědět, jak na to?

  • Zastavte se. Sedněte si nebo se aspoň opřete a zavřete oči.
  • Udělejte jeden hluboký nádech nosem a pomalu vydechněte ústy.
  • Poslouchejte věci kolem. Nehledejte ticho jako takové, naopak si bez veškerého hodnocení všímejte zvuků kolem sebe.
  • Pak přesuňte pozornost na svůj dech. Vnímejte ho, jako byste ho slyšeli zevnitř.
  • Když přijde myšlenka nebo zvuk, nevšímejte si jí – nechte ji projít, jako by jela kolem tramvaj.

Stálý hluk má podle vědců naopak nehezké dopady na naše zdraví. „Může vést k chronickému stresu a nadměrnému uvolňování kortizolu do organismu, což je doprovázeno nespavostí, přibíráním na váze a dalšími potížemi,“ uvádí psycholožka Martine Prunty.

Nejlepší způsob sebepoznání

Ticho nemá pouze benefity v oblasti fyzického či psychického zdraví, ale funguje také jako prostor pro hlubší sebepoznání každého člověka.

„Když záměrně vyhledáte ticho, časem vás to přiměje ponořit se sami do sebe, což může být velmi prospěšné,“ popisuje to odborník na lidskou duši Aseem Gupta.

„Dostanete šanci skutečně poznat, co vás těší, ale i to, co vás zraňuje. A pak můžete sami nastavit směr, kterým se v životě chcete vydat,“ dodává. Díky tomu se můžete stát nejen spokojenějšími se svým životem, ale také vyrovnanějším a sebevědomějším člověkem. A právě zdravá sebedůvěra je pro fungování v moderní době zásadní vlastností.

Otázkou ovšem je, jak ticho ve světě plném ruchů a podnětů vlastně najít. Příliš totiž nelze počítat s tichem absolutním – takovým, jaké se našim předkům nabízelo třeba na samotách. I tam k vám totiž pravděpodobně dolehne hluk nějaké vzdálené stavby či silnice nebo výskot rozjařených dětí.

Kde hledat pokoj

  • les nebo park brzy ráno
  • knihovna nebo galerie přes pracovní týden
  • kostel či kaple mimo bohoslužbu
  • vlastní koupelna s vypnutým mobilem
  • procházka bez sluchátek – stačí i deset minut
  • první chvíle po probuzení nebo poslední těsně před spaním

Tichý prostor si tedy musíte opravdu vytvořit uvnitř sebe – v prvé řadě tím, že přestanete reagovat na rušivé podněty a místo toho se zaměříte jen na přítomný okamžik. Pomoci vám k tomu může třeba vlastní dech.

Nepříjmený začátek

„Ten je úplně nejbližší formou klidu, na niž ale lidé zapomněli,“ uvádí psycholog Alex Lickerman a vysvětluje podrobněji:

„Pokud se naučíte vnímat nádech a výdech bez jakéhokoli dalšího očekávání, brzy se dostaví pokoj, který je vlastně přeneseným tichem.“ Samozřejmě to ale znamená, že se musíte na chvíli vzdát počítače, televize, mobilu... Prostě všeho, co vás neustálým přívalem zvuku zahlcuje. Vypněte i jakoukoli hudbu, byť jí vnímáte jako příjemnou.

„Zkuste si dát něco, čemu my odborníci říkáme tichá pauza,“ nabádá expert a hned radí, jak na to. „Stačí strávit deset až dvacet minut denně bez telefonu, bez obrazovky, bez zvuku. Uvidíte, že i krátká doba bez těchto podnětů dokáže restartovat váš mozek.“

Ticho je něco, na co už možná dávno nejste zvyklí. A tak to pro vás může ze začátku být diskomfortní. „Někdy se při něm vynoří myšlenky, kterým se celý den vyhýbáte. Promítnou se vám třeba staré křivdy, které vám někdo provedl nebo naopak něco, čímž jste ostatním ublížili vy. To je ale přirozené,“ popisuje to psycholog.

Ticho není útěk, ale návrat k sobě. Proto dokáže spoustu věcí vyvolat a najít, i když jste to pohřbili pod vrstvami vlastního popírání. Pokud to ale vydržíte, najednou vám dojde, že právě v tichu najdete to, co potřebujete: klid, mír, uvolnění a spoustu odpovědí, které jste si už ani netroufali hledat.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

