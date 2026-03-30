Víte, že 13. března jsme si připomněli Světový den spánku? (Mimochodem je to pohyblivý svátek, slaví se vždy v pátek před jarní rovnodenností.) Jeho smyslem je zvýšit povědomost o poruchách spánku a snížit jejich dopady na společnost. Potíže se spánkem totiž ohrožují zdraví nebo kvalitu života až pětačtyřiceti procentům světové populace.
Bez něj to nejde
Spánek je velmi důležitý, ba nezbytný. Slouží k regeneraci tělesných i duševních sil, obnově energie, posílení imunity, zpracování zážitků v mozku a upevnění paměti. Kvalitní spánek snižuje riziko vysokého tlaku, deprese i obezity, podporuje hormonální a metabolické pochody.
Během spánku se uvolňují růstové hormony, které podporují vývoj svalů a hojení ran. Mozek při něm pracuje a přehrává si děje uplynulého dne, což je důležité pro učení a paměť.
Šidíme-li spánek, můžeme si přivodit i vážné zdravotní potíže. To, že jsme druhý den ospalí, podráždění, nepozorní a zrazuje nás paměť, může být jen začátek.
Jak dlouho?
Potřeba spánku je velmi individuální a během života se mění. Zatímco novorozenci potřebují spát denně přibližně patnáct až sedmnáct hodin, u dospělých je to sedm až osm hodin a starším lidem stačí asi šest až sedm hodin.
Důležitá je i pravidelnost a kvalita spánku. Snažte se chodit spát a vstávat vždy ve stejnou dobu, s jen malou odchylkou o víkendu či dovolené. Prospíme zhruba třetinu života, ale na heslo „spát se má, jen když se to hodí“ rozhodně zapomeňte!
Když nepřichází….
Určitě to znáte: nemůžete usnout, převalujete se a hlavou vám víří nejrůznější, často i velmi nepříjemné myšlenky. V první řadě je potřeba se zklidnit. Večer už neřešte nic, co by vás rozrušilo, v televizi nesledujte žádné „drasťáky“.
V posteli se uvolněte, pomalu a klidně dýchejte a do hlavy si pusťte jenom příjemné představy, třeba míst, která máte rádi a uklidňují vás. Můžete také počítat proslulé ovečky (nebo cokoli jiného), víte-li, že vám to pomáhá.
Na dobrou noc
Pokud ale neusnete zhruba do půl hodinky, je lepší vstát a třeba si chvíli číst nějakou příjemnou knihu, poslouchat hezkou hudbu a podobně.
Nepouštějte si ale televizi, počítač, nesahejte po mobilu. Vyzařují modré světlo, které brání mozku produkovat melatonin – hormon spánku. Zmátlo by to vaše vnitřní hodiny a potíže s usínáním ještě víc prohloubilo.
Vyzkoušejte i bylinky a otevřené okno
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.