Vše o spánku: poradíme, jak dlouho spát, abyste se ráno probouzeli čerství

Autor:
Mohli jste se vyspat dorůžova, spát jako na obláčku, jako když vás do vody hodí, nebo naopak jako princezna na hrášku, jako na trní, ani oka jste nezamhouřili a museli jste počítat ovečky. Pojďme si povídat o spánku.
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Canva

Víte, že 13. března jsme si připomněli Světový den spánku? (Mimochodem je to pohyblivý svátek, slaví se vždy v pátek před jarní rovnodenností.) Jeho smyslem je zvýšit povědomost o poruchách spánku a snížit jejich dopady na společnost. Potíže se spánkem totiž ohrožují zdraví nebo kvalitu života až pětačtyřiceti procentům světové populace.

Bez něj to nejde

Spánek je velmi důležitý, ba nezbytný. Slouží k regeneraci tělesných i duševních sil, obnově energie, posílení imunity, zpracování zážitků v mozku a upevnění paměti. Kvalitní spánek snižuje riziko vysokého tlaku, deprese i obezity, podporuje hormonální a metabolické pochody.

Aktuální číslo

Chvilka pro tebe

Předplatné můžete objednávat zde

Během spánku se uvolňují růstové hormony, které podporují vývoj svalů a hojení ran. Mozek při něm pracuje a přehrává si děje uplynulého dne, což je důležité pro učení a paměť.

Šidíme-li spánek, můžeme si přivodit i vážné zdravotní potíže. To, že jsme druhý den ospalí, podráždění, nepozorní a zrazuje nás paměť, může být jen začátek.

Jak dlouho?

Potřeba spánku je velmi individuální a během života se mění. Zatímco novorozenci potřebují spát denně přibližně patnáct až sedmnáct hodin, u dospělých je to sedm až osm hodin a starším lidem stačí asi šest až sedm hodin.

Důležitá je i pravidelnost a kvalita spánku. Snažte se chodit spát a vstávat vždy ve stejnou dobu, s jen malou odchylkou o víkendu či dovolené. Prospíme zhruba třetinu života, ale na heslo „spát se má, jen když se to hodí“ rozhodně zapomeňte!

Když nepřichází….

Určitě to znáte: nemůžete usnout, převalujete se a hlavou vám víří nejrůznější, často i velmi nepříjemné myšlenky. V první řadě je potřeba se zklidnit. Večer už neřešte nic, co by vás rozrušilo, v televizi nesledujte žádné „drasťáky“.

V posteli se uvolněte, pomalu a klidně dýchejte a do hlavy si pusťte jenom příjemné představy, třeba míst, která máte rádi a uklidňují vás. Můžete také počítat proslulé ovečky (nebo cokoli jiného), víte-li, že vám to pomáhá.

Na dobrou noc

Pokud ale neusnete zhruba do půl hodinky, je lepší vstát a třeba si chvíli číst nějakou příjemnou knihu, poslouchat hezkou hudbu a podobně.

Nepouštějte si ale televizi, počítač, nesahejte po mobilu. Vyzařují modré světlo, které brání mozku produkovat melatonin – hormon spánku. Zmátlo by to vaše vnitřní hodiny a potíže s usínáním ještě víc prohloubilo.

Vyzkoušejte i bylinky a otevřené okno

  • Mezi byliny „na spaní“ patří třeba třezalka, kozlík lékařský (z jeho kořene se dělají známé valeriánské kapky), levandule, meduňka, mateřídouška, heřmánek, máta, tymián, chmel, lípa, oregano, mučenka a další. Účinné jsou rovněž některé zahraniční bylinky, například ashwagandha.
  • Večer raději zapomeňte na kávu s kofeinem nebo čaje s teinem, zato čaje ovocné či bylinné z výše uvedených rostlin nebo směsí vám pomohou snadněji usnout a spát klidněji a kvalitněji.
  • Využít můžete i aromaterapeutické účinky „spacích“ bylinek, třeba ve večerní kosmetice, tělových přípravcích, aromalampách, bylinných lových polštářcích, zklidňujících aromatických sprejích na polštář, bylinných osvěžovačích vzduchu.
  • Pro spánek jsou dobré i některé potraviny, které vám pomohou usnout, třeba teplé mléko, med, banány, kiwi, vlašské ořechy, mandle a další.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Vstoupit do diskuse

30. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.