Proč hraje silový trénink u žen po čtyřicítce tak důležitou roli?
Právě touto dobou začínají v ženském těle probíhat změny, které mají zásadní dopad na zdraví i vzhled. Postupně dochází k úbytku svalové hmoty, zhoršení inzulinové citlivosti a snižování hustoty kostí. S tím souvisí i hormonální změny, zejména pokles hladiny estrogenu – hormonu, který ovlivňuje regeneraci, ukládání tuku i celkovou vitalitu.
V čem posilování pomůže?
Silový trénink představuje jeden z nejefektivnějších nástrojů, jak zmíněné procesy zpomalit, nebo dokonce částečně zvrátit. Pravidelné zatěžování svalů vede ke zvýšení jejich hmoty a síly, zlepšuje metabolické zdraví a podporuje ukládání vápníku do kostí. Je to v podstatě elixír mládí a vitality, který se projevuje nejen na fyzické stránce, ale i ve vnímání sebe sama a ve vzhledu.
Dá se v tomto věku se silovým tréninkem začít, i když člověk předtím nic nedělal nebo se zaměřoval hlavně na kardio?
Začít je možné kdykoli, a to i bez předchozích zkušeností. Studie opakovaně ukazují, že i ženy ve vyšším věku dokážou během několika týdnů výrazně zlepšit svou sílu a funkční kapacitu.
Na začátku dochází především k neurálním adaptacím, tedy ke zlepšení koordinace a efektivity zapojení svalů. To znamená, že první výsledky se dostavují poměrně rychle, aniž by bylo nutné čekat na viditelné změny svalové hmoty. Věk opravdu není limit, zásadní je spíš způsob, jakým se do tréninku vstoupí.
Čím tedy začít, aby cvičení neslo výsledky?
Z dlouhodobého hlediska se jako nejefektivnější ukazuje umírněný a systematický přístup. Optimální vstupní strategie zahrnuje trénink dva- až třikrát týdně, ideálně formou celotělového cvičení. Základ by měly tvořit komplexní cviky, jako jsou dřepy, tahy, tlaky a přítahy, doplněné o cviky na střed těla a jednostranné pohyby. Důležitější než vysoká intenzita je v této fázi správná technika a pravidelnost.
A čeho je naopak dobré se ze začátku vyvarovat?
Největší brzdou bývá snaha dělat příliš mnoho příliš brzy. Problém je taky soustředění se na malé partie a následování instagramových trendů a návodů. Z pohledu vědeckých poznatků je klíčové ponechat si při cvičení určitou rezervu. Minimalizujete tak přetížení a zároveň podpoříte dlouhodobou udržitelnost. Právě konzistence, nikoli extrémní výkon, je hlavním faktorem úspěchu.
Jak upravit trénink, pokud už se žena posilování věnovala dřív? Je čas na víc opakování, těžší váhy nebo častější cvičení?
U žen, které mají se silovým tréninkem zkušenosti, je vhodné zaměřit se na princip progresivního zatížení. Ten může mít různé formy – zvyšování vah, počtu opakování, objemu tréninku nebo frekvence. Současné výzkumy ukazují, že pro rozvoj svalové hmoty i síly je efektivní poměrně široké spektrum opakování, přibližně od šesti do patnácti. Není tedy nutné omezovat se pouze na lehké váhy s vysokým počtem opakování, jak se často traduje. Nebojte se občas pořádně zabrat. Po čtyřicítce však nabývá na významu regenerace. Střídání náročnějších a méně náročných fází pomáhá optimalizovat výsledky a zároveň snižovat riziko přetížení.
Jaké jsou nejčastější chyby žen po čtyřicítce, když se do silového tréninku pustí?
Mezi nejběžnější patří používání příliš nízkých vah, které neposkytují dostatečný stimulační podnět pro svaly. Často se objevuje taky strach z navyšování zátěže, který vede ke stagnaci. Dalšími chybami bývají nadměrná orientace na kardio trénink na úkor silového, nedostatečný příjem bílkovin – svaly pak nemají jak růst – nebo absence jasné struktury tréninku. Významnou roli hraje i už zmiňované podceňování regenerace, zejména spánku, a zvládání stresu. Bez dostatečného zatížení a systematičnosti totiž organismus nemá důvod sílit.
Spousta žen má z činek pořád trochu respekt – bojí se nárůstu objemu svalů, často říkají, že budou vypadat jako „mužatky“. Je nějaký reálný důvod k obavám?
Kolem silového tréninku žen stále přetrvává řada mýtů. Jedním z nejčastějších je právě obava z nadměrného růstu svalové hmoty. Ve skutečnosti je však hypertrofie u žen limitována nižší hladinou anabolických hormonů, zejména testosteronu, a probíhá výrazně pomaleji než u mužů, takže opravdu není důvod k obavám, že budeme vypadat jako kulturistky.
S jakými dalšími obavami jste se u klientek setkala?
Například se strachem ze zranění, který ale není opodstatněný, pokud žena cvičí správně. Naopak data naznačují, že silový trénink může být z tohoto hlediska bezpečnější než některé formy vytrvalostního cvičení, například běh. Což je pozitivní, protože o běhu se říká, že ho zvládne každý. Častá je taky obava, že posilování „není pro ženy“. Tato představa ale nemá žádný biologický základ. Naopak, ženský organismus na silový trénink reaguje velmi dobře a benefity jsou z hlediska zdraví zásadní. A co se týče vzhledu, budu opakovat svůj příměr k elixíru mládí.
Kdy jsou vidět první změny?
Obvykle se objevují dřív, než si většina lidí myslí. Už během prvních dvou až čtyř týdnů dochází ke zlepšení síly a koordinace, což je dáno především adaptací nervového systému. V průběhu čtyř až osmi týdnů se začínají projevovat první změny ve složení těla a zlepšení stability či držení těla.
Kdy se dostaví viditelnější změny, například ve svalovém tonu nebo obvodech?
Obvykle dostavují po dvou až třech měsících pravidelného cvičení. Dlouhodobě, v horizontu několika měsíců až roku, pak silový trénink přináší zásadní změny nejen ve vzhledu, ale především ve zdraví, výkonnosti a kvalitě života. Klientkám doporučuju sledovat hlavně fotky. Číslo na váze je nepodstatný údaj. Sedmdesát kilogramů může mít spoustu forem a tvarů.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.