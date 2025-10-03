Vyberte si: červené, nebo bílé? Jestli v obchodě váháte mezi dvěma typy hroznů, určitě volte ty tmavší. Červené hrozny obsahují více antioxidantů a flavonoidů, které působí proti různým formám zánětů v těle, dokonce včetně artritidy. V bobulích červeného vína také najdete látky, které posilují srdce a zpomalují stárnutí, a to se hodí.
Ale ani bílé hrozny nejsou špatné. O nich je známé, že jsou zdrojem vitaminu C, minerálů (draslíku) a zejména vlákniny. Díky tomu podporují trávení a jsou přírodním lékem proti zácpě. A jak můžete obě varianty ovoce ještě pořádně využít?
Osvěžte se džusem
Není džus jako džus! Ten z hroznového vína je svěží, výživný a obsahuje látky, které zbaví vaše tělo toxinů a dalších jedů. A to všechno přírodním způsobem.
Jak na to: Odšťavněte 300 g čerstvých hroznů, přidejte šťávu z poloviny citronu a lžíci medu. Hotový drink pijte každé ráno, dodá vám pořádnou porci energie.