Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Běhání už není jen o kilometrech

Komerční sdělení   16:00

Běhání už není jen o kilometrech | foto: Archiv Form Factory

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Ještě před pár lety si většina lidí spojovala běh se sluchátky v uších a honbou za lepším časem. Dnes se ale mění pravidla. Nejrychleji rostoucím fenoménem nejsou závody, ale run cluby – otevřené běžecké komunity, kde jde mnohem víc o společný zážitek než o tempo.

Běhání už dávno není jen o výkonech. Čím dál více lidí vyráží do ulic společně a run cluby se mění v oblíbené místo pro pohyb, nové kontakty i sdílené zážitky. Není výjimkou, že po doběhu následuje společná káva nebo plánování dalšího výběhu. Právě propojení sportu a komunity je jedním z důvodů, proč jejich popularita rychle roste.

Na tento trend reaguje také Form Factory, největší síť fitness center v České republice, která od 3. srpna spouští FF RUNcluby. Pravidelné společné výběhy povedou zkušení trenéři a zapojit se mohou začátečníci i pokročilí běžci. Trasy budou přizpůsobené různým výkonnostním úrovním a cílem nebude závodit, ale objevit radost ze společného pohybu.

Běhání už není jen o kilometrech. Run cluby mění způsob, jak lidé sportují.

„Run club není o tom, že musíte být zkušený běžec. Naopak. Je to místo, kde se běhá vlastním tempem a nikdo vás nesoudí. Když přijdete mezi lidi, kteří vás podpoří a motivují, první kilometry jsou najednou mnohem jednodušší. A právě tuhle atmosféru chceme ve FF RUNclubech vytvořit,“ říká Ria Suchánek Hrušovská z Form Factory.

Běhání už není jen o kilometrech. Run cluby mění způsob, jak lidé sportují.

Komunitní běhání přirozeně zapadá do směru, kterým se Form Factory dlouhodobě vydává. Vedle nejširší nabídky skupinových lekcí v Česku nabízí také oblíbené programy Les Mills a koncepty HYROX nebo Pilates Reformer. FF RUNcluby jsou dalším krokem, jak propojit pohyb s komunitou a přenést aktivní životní styl i mimo zdi fitness klubů.

FF RUNcluby budou pravidelně vyrážet z vybraných klubů Form Factory a jsou otevřené členům Form Factory i držitelům karet MultiSport podle podmínek jednotlivých běhů.

Běhání už není jen o kilometrech. Run cluby mění způsob, jak lidé sportují.
Běhání už není jen o kilometrech. Run cluby mění způsob, jak lidé sportují.

„Nejčastěji slýcháme větu: ‚Chtěla bych běhat, ale nechce se mi samotné/mu.“ Přesně proto run cluby fungují. Stačí přijít, o nic se nestarat a nechat se strhnout atmosférou skupiny. Tempo si každý najde svoje, ale dobrá nálada je společná,“ říká Ria Suchánek Hrušovská z Form Factory

Podívejte se na inspirační videa YouTube/shorts

První společné výběhy startují už 3. srpna. Přehled termínů, klubů a registraci najdou zájemci na webu Form Factory.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Velké i pokecané. Devět zajímavostí o svatebních šatech princezny Diany

Šaty se dočkaly smíšených reakcí. Podle kritiků měl model „moc šatů a málo...

Ony záběry známe možná lépe než své vlastní svatební video: mladičká Diana kráčející po schodech katedrály. Polibek s Charlesem na balkoně. A především ohromná sukně a dlouhá vlečka. Dnes, 29....

Chipsy jako lék na frustraci. Karina stopla emoční přejídání, zhubla 57 kilo

Během roku se Karina zbavila nejen přebytečných kil, ale také manžela.

Karinu trápilo nefunkční manželství, špatné vztahy v rodině a také to, že není dobrým vzorem pro svého osmiletého syna. Svůj smutek, stres i frustraci zaháněla jídlem. Kolotoč přejídání a výčitek se...

Už jsme klidnili vášeň. Sex na záchodě za to nestojí, vypráví letuška Emirates

Hostem podcastu NA KAFI byla bývalá letuška Emirates Marika Mikušová

Jakého pasažéra mají letušky na palubě letadla nejraději? Spícího. Vtip, který koluje mezi palubním personálem, občas není daleko od pravdy. Podle bývalé letušky společnosti Emirates Mariky Mikušové...

20 filmových polibků, které si budete chtít přehrávat pořád dokola

Leonardo DiCaprio a Claire Danes okouzlili diváky v Romeovi a Julii z roku...

Možná už jsme tak žhavé polibky v životě prožily, rozhodně si je ale nikdy nenecháme ujít na filmovém plátně. Sesbíraly jsme pro vás dvacet nejikoničtějších polibků, které umí vyvolat šimrání v břiše...

Týdenní horoskop od 27. července: Ryby čeká láska, Lvi budou vyjednávat

ilustrační snímek

Úplněk ve Vodnáři zamíchá kartami a mnohým znamením pomůže podívat se na život z nové perspektivy. Někdo dostane druhou šanci v lásce, jiný bude řešit finance, zdraví nebo vztahy v rodině. Podívejte...

Běhání už není jen o kilometrech

Komerční sdělení
Běhání už není jen o kilometrech

Ještě před pár lety si většina lidí spojovala běh se sluchátky v uších a honbou za lepším časem. Dnes se ale mění pravidla. Nejrychleji rostoucím fenoménem nejsou závody, ale run cluby – otevřené...

31. července 2026

Sérum, které probouzí mladší pleť

Komerční sdělení
Shutterstock

Co kdyby vaše pleť dostala nový impuls k obnově přímo na buněčné úrovni? EXO-PDRN PRISMATIC+ od Medik8 využívá exosomy a PDRN, aby podpořilo přirozenou regeneraci, zlepšilo pevnost pleti a navrátilo...

31. července 2026

Krása, elegance, sebevědomí

Komerční sdělení
Společnost L’Oréal Paris připravila v rámci oslav jubilejního 60. ročníku...

Značka L’Oréal Paris připravila v rámci oslav jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary výjimečnou podívanou.

31. července 2026

Přípravy na dovolenou od A do Z: na tohle určitě nezapomeňte

Ilustrační snímek

Možná, že do vaší dovolené ještě nějaký ten čas zbývá, je ale dobré začít s přípravami. Díky tomu vás před odjezdem nepřekvapí žádné komplikace a volné dny si maximálně užijete.

31. července 2026

20 filmových polibků, které si budete chtít přehrávat pořád dokola

Leonardo DiCaprio a Claire Danes okouzlili diváky v Romeovi a Julii z roku...

Možná už jsme tak žhavé polibky v životě prožily, rozhodně si je ale nikdy nenecháme ujít na filmovém plátně. Sesbíraly jsme pro vás dvacet nejikoničtějších polibků, které umí vyvolat šimrání v břiše...

31. července 2026

Trápí vás únava? Než sáhnete po kávě, vyzkoušejte těchto 30 potravin

ilustrační snímek

Únava vás dohání už dopoledne a odpoledne sotva fungujete? Než sáhnete po dalším šálku kávy, podívejte se na svůj jídelníček. Právě z něj tělo získává živiny, které potřebuje ke svému správnému...

31. července 2026

Když vlasy chtějí na dovolenou. Tyto letní tipy a produkty jim prospějí

Ilustrační snímek

Balíte se na dovolenou a chystáte si i kosmetiku. Kolik s sebou berete vlasových produktů? Skoro žádné, spoléháte na to, co najdete v hotelovém pokoji, nebo – hrůza pomyslet – budete na vlasy...

30. července 2026

Mobil vám pomalu ničí krční páteř. Těchto devět cviků může zastavit bolest

Ilustrační snímek

Díváte se do mobilu několik hodin denně? Nejste sami. Jenže právě tato běžná činnost může být důvodem bolestí krku, trapézových svalů, hlavy i zad. Dlouhodobé přetěžování krční páteře navíc zvyšuje...

30. července 2026

Chipsy jako lék na frustraci. Karina stopla emoční přejídání, zhubla 57 kilo

Během roku se Karina zbavila nejen přebytečných kil, ale také manžela.

Karinu trápilo nefunkční manželství, špatné vztahy v rodině a také to, že není dobrým vzorem pro svého osmiletého syna. Svůj smutek, stres i frustraci zaháněla jídlem. Kolotoč přejídání a výčitek se...

30. července 2026

Tenčí, chytřejší Samsung pro každý životní styl

Komerční sdělení
Tenčí, chytřejší, kompaktnější: novinky od Samsungu, ze kterých si vybere každý.

Dnes už se neptáme, proč si pořídit skládací telefon nebo chytré hodinky. Otázka zní: který z těchto jedinečných modelů nejlépe zapadne do vašeho životního stylu? Letos je výběr ještě lákavější....

29. července 2026

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Tmavé skvrny na pleti? Dermatolog vysvětluje, proč vznikají a jak je zmírnit

ilustrační snímek

Sluneční paprsky sice dokážou dodat tělu potřebný vitamin D i bronzový odstín. Zároveň však představují riziko v podobě pigmentových skvrn. Proč vznikají a co na ně pomáhá?

29. července 2026

Léto je období stvořené pro šaty. Vyberte si dokonalý střih i trendy vzory

Červené, cena 549 Kč

A my je s potěšením nosíme též. Ty letošní letní šaty jsou ženské, hravé, v zajímavých barevných kombinacích a s efektně rafinovanými detaily. Které budou vaše nejoblíbenější?

29. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×