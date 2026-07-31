Běhání už není jen o kilometrech

Běhání už dávno není jen o výkonech. Čím dál více lidí vyráží do ulic společně a run cluby se mění v oblíbené místo pro pohyb, nové kontakty i sdílené zážitky. Není výjimkou, že po doběhu následuje společná káva nebo plánování dalšího výběhu. Právě propojení sportu a komunity je jedním z důvodů, proč jejich popularita rychle roste.
Na tento trend reaguje také Form Factory, největší síť fitness center v České republice, která od 3. srpna spouští FF RUNcluby. Pravidelné společné výběhy povedou zkušení trenéři a zapojit se mohou začátečníci i pokročilí běžci. Trasy budou přizpůsobené různým výkonnostním úrovním a cílem nebude závodit, ale objevit radost ze společného pohybu.
„Run club není o tom, že musíte být zkušený běžec. Naopak. Je to místo, kde se běhá vlastním tempem a nikdo vás nesoudí. Když přijdete mezi lidi, kteří vás podpoří a motivují, první kilometry jsou najednou mnohem jednodušší. A právě tuhle atmosféru chceme ve FF RUNclubech vytvořit,“ říká Ria Suchánek Hrušovská z Form Factory.
Komunitní běhání přirozeně zapadá do směru, kterým se Form Factory dlouhodobě vydává. Vedle nejširší nabídky skupinových lekcí v Česku nabízí také oblíbené programy Les Mills a koncepty HYROX nebo Pilates Reformer. FF RUNcluby jsou dalším krokem, jak propojit pohyb s komunitou a přenést aktivní životní styl i mimo zdi fitness klubů.
FF RUNcluby budou pravidelně vyrážet z vybraných klubů Form Factory a jsou otevřené členům Form Factory i držitelům karet MultiSport podle podmínek jednotlivých běhů.
„Nejčastěji slýcháme větu: ‚Chtěla bych běhat, ale nechce se mi samotné/mu.“ Přesně proto run cluby fungují. Stačí přijít, o nic se nestarat a nechat se strhnout atmosférou skupiny. Tempo si každý najde svoje, ale dobrá nálada je společná,“ říká Ria Suchánek Hrušovská z Form Factory
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První společné výběhy startují už 3. srpna. Přehled termínů, klubů a registraci najdou zájemci na webu Form Factory.