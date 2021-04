Nic proti těm, co podléhají diktátu módy, ale pozitivních účinků barev si moc neužijí. Ty se totiž odvíjejí od individuálních potřeb a od konkrétní situace.

Spíš než aktuálními trendy se proto řiďte vlastními pocity. Nebo také lidovou tradicí, která je obvykle moudrá. Podle ní jaru vládne triumvirát: červená, zelená a žlutá. Jsou to symboly vitality, uklidňují, osvěžují, dodají dobrou náladu i naději... Měly by převládat i v jarním jídelníčku, v pokrmech i nápojích.

Na sebe i do sebe

Barvy sice nejvýrazněji ovlivňují psychický stav, ale nezanedbatelně působí i na fyzické zdraví. Je například prokázáno, že pohled do zeleně (do lesů, na louku...) snižuje krevní tlak i hladinu „stresového“ hormonu kortizolu.

Zelená se ostatně považuje za nejléčivější barvu vůbec - prospívá úplně každému. Ostatní barvy mají také řadu příznivých účinků, ale v některých případech se nedoporučují (mají i své „kontraindikace“). To platí, když se barvami obklopujeme - ať už uvnitř domů, nebo venku.

Kromě toho je však dáváme také na sebe. V jakém tónu zvolíme oblečení, to naši náladu jednak odráží, jednak ovlivňuje.

Psychologové proto doporučují rozhodovat se, co si oblečeme, až ráno - podle toho, jak se cítíme. Připravit si svršky večer před spaním je sice praktické, ale nereflektuje to stav, v jakém se druhý den probudíme.

A barvy dáváme nejen kolem sebe a na sebe, ale i do sebe. Strava by měla být co nejpestřejší, v případě ovoce a zeleniny doslova - nejzdravější je kombinovat plodiny všech barev. Rostlinná barviva jsou už sama o sobě bioaktivní látky s pozitivními účinky, a navíc se obvykle pojí s dalšími, také zdraví prospěšnými složkami.