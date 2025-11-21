Barevné nože, které rozzáří vaši kuchyni

Komerční sdělení   14:00
WÜSTHOF představuje Fresh Rosemary – ideální vánoční dárek pro milovníky vaření

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Barevné nože, které rozzáří vaši kuchyni | foto: Archiv Ignaz Rosler

Hledáte dárek, který není jen krásný, ale skutečně potěší? Něco, co bude každý den sloužit, inspirovat a zároveň ozdobí kuchyň? Pak vás nadchne kolekce WÜSTHOF Classic Colour – prémiová řada barevných nožů, která spojuje ikonické řemeslné zpracování s moderní estetikou. A letošní novinkou, která si říká přímo o to být zabalená pod vánočním stromkem, je odstín Fresh Rosemary – jemný, přírodní, uklidňující.

Je to dárek, který říká: „Znám tvůj styl. Znám tvůj vkus. Znám tvou oblíbenou barvu.“

Barevné nože, které rozzáří vaši kuchyni

Classic Colour – barvy, které vyprávějí příběh

Každá barva z této kolekce odráží určitou náladu, energii i kuchařskou osobnost.

  • Velvet Oyster – kultivovaná, moderní a nadčasová
  • Tasty Sumac – hluboká, sebevědomá a výrazná
  • Purple Yam – kreativní, hravá, trochu retro
  • Coral Peach – slunečná, šťavnatá a radostná
  • Wild Blueberry – autentická, spolehlivá, s letní lehkostí
  • Pink Himalayan Salt – jemná, vzdušná a snová
  • Fresh Rosemaryaromatická, inspirující, přírodní a zklidňující

Ať už zvolíte jeden odstín, nebo si vytvoříte vlastní mix & match koncept, získáte nejen funkční nástroj, ale i výrazný designový prvek, který dodá kuchyni jedinečný charakter.

Barevné nože, které rozzáří vaši kuchyni

Když kvalita potká estetiku

WÜSTHOF, značka z německého Solingenu s více než 200letou tradicí, se dlouhodobě drží jednoho jednoduchého principu: každý nůž musí být nástroj, na který se můžete stoprocentně spolehnout. Proto jsou nože Classic Colour:

  • kované z jednoho kusu oceli,
  • ručně dobrušované,
  • extrémně ostré a odolné,
  • dokonale vyvážené,
  • vybavené barevně stálou, hygienickou rukojetí z POM.

A teď k tomu přidávají prvek, který je v moderních kuchyních čím dál důležitější: osobní estetiku.

Barevné nože, které rozzáří vaši kuchyni

Fresh Rosemary barva, která přináší klid do kuchyně i do života

Nejnovější přírůstek kolekce působí jako čerstvý závan vůně rozmarýnu v teplém středomořském vzduchu. Fresh Rosemary symbolizuje:

  • bylinkové zahrady ve světle ranního slunce,
  • přírodní harmonii a jemnost,
  • uvolněný, vědomý přístup k vaření,
  • návrat k tomu, co je pravé, originální a uklidňující.

A právě proto je tento odstín tak osobitý. Vnáší do kuchyně klid a eleganci, ale zároveň vám dodá inspiraci při každodenní přípravě pokrmů — od voňavých rozmarýnových brambor po pečené jehněčí nebo čerstvou zeleninu.

Barevné nože, které rozzáří vaši kuchyni

Chcete si nože prohlédnout naživo? Zkuste je přímo v ruce

Ať už vybíráte nůž pro sebe nebo hledáte výjimečný vánoční dárek, nic nenahradí osobní zkušenost — vidět barvy naživo, vyzkoušet si úchop, porovnat různé čepele.

Barevné nože, které rozzáří vaši kuchyni
Barevné nože, které rozzáří vaši kuchyni
Barevné nože, které rozzáří vaši kuchyni
Barevné nože, které rozzáří vaši kuchyni

Celou kolekci WÜSTHOF Classic Colour, včetně novinky Fresh Rosemary, si můžete prohlédnout a osobně vyzkoušet v centru Prahy:

Ignaz Rosler, 28. října 10, Praha 1

Více na www.wusthof.cz

Vstoupit do diskuse
Témata: kuchyně

Nejčtenější

Sklápěčka, igráček i kovová stavebnice. S čím jsme si hráli za socialismu

Kdo neměl ikonickou sklápěčku Tatra doma, mohl si s ní pohrát aspoň ve školce.

Kdo z čtenářů a čtenářek prožil dětství v dobách budování socialismu, určitě nezapomněl na ikonické hračky, se kterými trávil čas doma či v mateřské školce. Oblíbené sklápěčky Tatra byly velkým...

Když mozek jede na půl plynu: proč přichází mozková mlha a jak se z ní dostat

Ilustrační snímek

Možná se vám někdy stalo, že jste se nedokázali soustředit, zapomínali jednoduché věci nebo vám všechno připadalo jako přes závoj. Může jít o takzvanou mozkovou mlhu. Proč vlastně vzniká a jak s ní...

Jíme stejně, ale tloustneme. Co se děje s tělem po čtyřicítce

Ilustrační fotografie

Možná se vám to taky stalo – jíte méně než dřív, ale kila vám jdou stále nahoru. Metabolismus se s věkem mění a tělo spaluje pomaleji. Jak to změnit a udržet si štíhlou postavu?

Příběh Nory: Připadám si jako chůva, jeho děti mám stále na krku

Ilustrační snímek

Když jsem se s mým současným přítelem seznámila, byl rozvedený a z předchozího vztahu měl dvě malé děti. Já byla zamilovaná a nic pro mě nebyl problém, ani jeho závazky. Jenže jak šel čas, tak mi...

Kabát jako srdeční záležitost. In jsou letos jednoduché i výstřední

Kostkovaný kabát je klasika, která v šatníku rozhodně nesmí chybět. Pro fanynky...

Zima bez tohoto svrchníku? Jen to ne! Vždyť by to byl skoro hřích, kdybyste nevyužili všechny možnosti, které nabízí.

Barevné nože, které rozzáří vaši kuchyni

Komerční sdělení
Barevné nože, které rozzáří vaši kuchyni

WÜSTHOF představuje Fresh Rosemary – ideální vánoční dárek pro milovníky vaření

21. listopadu 2025

Tipy pro lepší spánek: jděte se projít, vyperte pyžamo a zavřete okna

ilustrační snímek

Noční odpočinek dodává tělu energii, klid, regeneraci, ale i sílu bojovat proti nemocem. Co můžete dělat, abyste spali kvalitně?

21. listopadu 2025

Sklápěčka, igráček i kovová stavebnice. S čím jsme si hráli za socialismu

Kdo neměl ikonickou sklápěčku Tatra doma, mohl si s ní pohrát aspoň ve školce.

Kdo z čtenářů a čtenářek prožil dětství v dobách budování socialismu, určitě nezapomněl na ikonické hračky, se kterými trávil čas doma či v mateřské školce. Oblíbené sklápěčky Tatra byly velkým...

21. listopadu 2025

Domácí mléčné řezy

Domácí mléčné řezy
Recept

Střední

60 min

Děti budou z těchto řezů nadšené.

Stárnutí pleti – neřešme následky, ale příčinu!

Komerční sdělení
Stárnutí pleti – neřešme následky, ale příčinu!

S přibývajícími roky dochází v pleti k přirozenému úbytku klíčových látek, jako je kyselina hyaluronová, a zpomaluje se buněčná obnova. Mnoho kosmetických produktů se zaměřuje na následky těchto...

20. listopadu 2025

Zdravá žárlivost neexistuje. Je to jen převlečená nejistota

Zdravé vztahy nevyžaduj neustále prokazování důvěryhodnosti. Důvěra není...

Žárlivost někdy pocítil každý. Co když ale přeroste únosnou míru a začne ničit váš vztah? Stejně jako je obtížné s ní žít, je těžké se jí zbavit. Poradíme, co v takové situaci dělat.

20. listopadu 2025

Vlčí hlad není selháním vůle. Co se děje ve vašem těle doopravdy

Ilustrační snímek

Možná to také zažíváte. Je po večeři, žaludek je plný, a přesto se zničehonic dostaví neodolatelná touha sníst sáček chipsů nebo zmrzlinu přímo z krabičky. Ruka jako by jednala sama. Vyčítáte si to,...

20. listopadu 2025

Barbecue vepřová žebra

Barbecue vepřová žebra
Recept

Střední

140 min

Barbecue žebra jsou nejlepší s čerstvým nebo rozpečeným pečivem.

Mrkněte na řasy. Aby mohly chránit, potřebují vaši důkladnou péči

Mít dokonale vypadající řasy lze snadno. Chce to jen dodržovat pár pravidel pro...

Nerostou jen tak pro parádu, hrají zásadní roli při ochraně očí. A když jsou navíc krásné a pěstěné, je to jen dobře. Víte, jak se starat o své řasy?

19. listopadu 2025

Biohacking může zlepšit spánek, výkon i zdraví. Jak ale poznat, že už škodí

Ilustrační fotografie

Technologie jsou všude kolem nás. A spousta už se bez chytrých hodinek či prstenu ani pořádně nevyspí. Nebo si to jenom myslí? Jaká jsou pro a proti životního stylu řízeného aplikací?

19. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bezé roláda s vlašskými ořechy

Bezé roláda s vlašskými ořechy
Recept

Střední

70 min

Nevíte, co upéct? Vyzkoušejte tuto bezé roládu.

Lékárna.cz: ePoukaz, který ušetří čas pečujícím i seniorům

Komerční sdělení
ePoukaz, který ušetří čas pečujícím i seniorům

Pečovat o blízké se zdravotními potřebami není jen o trpělivosti a empatii, ale často i o těžkých balících a promyšlené logistice. Nová služba ePoukaz na Lékárna.cz to výrazně usnadňuje.

18. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.