Barevné nože, které rozzáří vaši kuchyni

Hledáte dárek, který není jen krásný, ale skutečně potěší? Něco, co bude každý den sloužit, inspirovat a zároveň ozdobí kuchyň? Pak vás nadchne kolekce WÜSTHOF Classic Colour – prémiová řada barevných nožů, která spojuje ikonické řemeslné zpracování s moderní estetikou. A letošní novinkou, která si říká přímo o to být zabalená pod vánočním stromkem, je odstín Fresh Rosemary – jemný, přírodní, uklidňující.
Je to dárek, který říká: „Znám tvůj styl. Znám tvůj vkus. Znám tvou oblíbenou barvu.“
Classic Colour – barvy, které vyprávějí příběh
Každá barva z této kolekce odráží určitou náladu, energii i kuchařskou osobnost.
- Velvet Oyster – kultivovaná, moderní a nadčasová
- Tasty Sumac – hluboká, sebevědomá a výrazná
- Purple Yam – kreativní, hravá, trochu retro
- Coral Peach – slunečná, šťavnatá a radostná
- Wild Blueberry – autentická, spolehlivá, s letní lehkostí
- Pink Himalayan Salt – jemná, vzdušná a snová
- Fresh Rosemary – aromatická, inspirující, přírodní a zklidňující
Ať už zvolíte jeden odstín, nebo si vytvoříte vlastní mix & match koncept, získáte nejen funkční nástroj, ale i výrazný designový prvek, který dodá kuchyni jedinečný charakter.
Když kvalita potká estetiku
WÜSTHOF, značka z německého Solingenu s více než 200letou tradicí, se dlouhodobě drží jednoho jednoduchého principu: každý nůž musí být nástroj, na který se můžete stoprocentně spolehnout. Proto jsou nože Classic Colour:
- kované z jednoho kusu oceli,
- ručně dobrušované,
- extrémně ostré a odolné,
- dokonale vyvážené,
- vybavené barevně stálou, hygienickou rukojetí z POM.
A teď k tomu přidávají prvek, který je v moderních kuchyních čím dál důležitější: osobní estetiku.
Fresh Rosemary barva, která přináší klid do kuchyně i do života
Nejnovější přírůstek kolekce působí jako čerstvý závan vůně rozmarýnu v teplém středomořském vzduchu. Fresh Rosemary symbolizuje:
- bylinkové zahrady ve světle ranního slunce,
- přírodní harmonii a jemnost,
- uvolněný, vědomý přístup k vaření,
- návrat k tomu, co je pravé, originální a uklidňující.
A právě proto je tento odstín tak osobitý. Vnáší do kuchyně klid a eleganci, ale zároveň vám dodá inspiraci při každodenní přípravě pokrmů — od voňavých rozmarýnových brambor po pečené jehněčí nebo čerstvou zeleninu.
Chcete si nože prohlédnout naživo? Zkuste je přímo v ruce
Ať už vybíráte nůž pro sebe nebo hledáte výjimečný vánoční dárek, nic nenahradí osobní zkušenost — vidět barvy naživo, vyzkoušet si úchop, porovnat různé čepele.
Celou kolekci WÜSTHOF Classic Colour, včetně novinky Fresh Rosemary, si můžete prohlédnout a osobně vyzkoušet v centru Prahy:
Ignaz Rosler, 28. října 10, Praha 1
