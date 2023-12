Díky józe si dám i dnes nohu za krk, říká Barbora Štěpánová

Třiašedesátiletá herečka a moderátorka Barbora Štěpánová je stále ohebná jako v mládí. A vděčí za to pravidelnému cvičení jógy. To si dopřává každý den a někdy dokonce i dvakrát denně. „Je to pro mě forma cvičení i relaxace,“ svěřila se na křtu knihy Ájurvéda a jóga pro ženy.