Barbie oslavuje 65let

My Barbie Story je sbírkou inspirativních příběhů o Barbie, které vyprávějí slavné osobnosti z celého světa. Mezi přispěvateli najdeme slavnou herečku Helen Mirren, modelku Claudii Schiffer, herečku Sharon Rooney, modelku, herečku a zakladatelku Girls Talk Adwoa Aboah, astronautku Evropské kosmické agentury Samanthu Cristoforetti, mistryni světa a Evropy v plavání Sümeyye Boyacı, dvojnásobnou paralympijskou medailistku, pětinásobnou mistryni světa v triatlonu a lékařku Susanu Rodriguez a mnoho dalších.

Kniha obsahuje emotivní příběhy slavných žen, které sdílí, co pro ně tato ikonická panenka znamenala v průběhu let. Unikátní kolekce 108 příběhů a fotografií od známých osobností, fanoušků i sběratelů bude k dispozici ke koupi již dnes, přičemž veškerý výtěžek bude věnován organizaci UN Women UK, jako součást iniciativy Barbie Dream Gap Project, která se zaměřuje na zlepšení postavení dívek ve společnosti.

Slavná herečka Helen Mirren o My Barbie™ Story řekla:

„Být vybrána společností Mattel jako vzor pro další generace holčiček je pro mne obrovská pocta a něco, co bych si ve svých nejdivočejších snech nedokázala představit, že se mi v této fázi života stane. Mohu to přidat na svůj seznam velkých životních úspěchů: stát se dámou Řádu britského impéria, získat Oscara, mít hvězdu na chodníku slávy v Hollywoodu – a mít svou vlastní Barbie! Propracovanost a detaily panenky jsou neuvěřitelné; miluji, že má Barbie na sobě jeden z mých nejoblíbenějších outfitů, které jsem vynesla, byl to první moment, kdy jsem měla modré vlasy, což bylo velmi vzrušující. A třešničkou na dortu je, že moje panenka má miniaturu Oscara. Je to naprosto dokonalá reprodukce.“

Claudia Schiffer, modelka, autorka, herečka pak o své Barbie napsala:

„Moje Barbie symbolizuje šťastné vzpomínky. Milovala jsem všechny Barbie panenky ze 70. a 80. let, především jejich úžasné večerní róby a všechen nábytek a doplňky, se kterými jsme si mohli hrát. Se sestrou jsme si s Barbie jako děti hrály neustále – byla ikonická. Barbie pro mě byla skutečně prvním krokem do světa módy. Učila mě hodnotu představivosti, výběru oblečení a ztrácení se v tom kouzelném světě fantazie. Barbie je víc než jen panenka – je to módní ikona! Moje nejstarší vzpomínky jsou na to, jak si hraji s Barbie a přeji si být jako ona, a o půl století později mi Mattel splnil sen. Bylo to neskutečné, vidět sebe jako Barbie. Stále mě inspiruje vývoj této značky a myslím si, že je neuvěřitelně důležité vyslat dívkám poselství, že mohou být čímkoli, co si vyberou. Jedna z nejlepších rad, kterou jsem během své kariéry dostala, bylo: důvěřuj svým instinktům a věř v sebe sama.“

Od svého vzniku v roce 1959 se stala Barbie symbolem posílení postavení žen, fantazie a neomezených možností. Od dobrodružství v dětství až po okamžiky sebepoznání, Barbie inspirovala a formovala životy mnohých. K uctění tohoto odkazu kniha My Barbie Story pozvala přátele z celého světa, aby se ohlédli a podělili o své vlastní zážitky spojené s Barbie. Známé dámy vypráví, jak Barbie ovlivnila jejich životy a kariéry. Jejich inspirativní příběhy podtrhují trvalý vliv Barbie na generace i různá odvětví, včetně umění, sportu, vědy, technologií a mnoha dalších.

Krista Berger, senior viceprezidentka pro značku dodává: „Při oslavě 65. výročí Barbie vzdává projekt ‚Můj Barbie příběh‘ hold snům a neomezeným možnostem, které Barbie inspirovala napříč generacemi. Tato sbírka osobních textů a vzpomínek zdůrazňuje jedinečné pouto, které lidé s Barbie sdílejí – symbol sebevyjádření a připomínku toho, že můžete být čímkoli. Nyní vás touto knihou zveme, abyste se s námi podělili o svůj vlastní Barbie příběh a připojili se k oslavě jejího odkazu.“