Objevte Malinový Flat white s růžovým pepřem

Flat white patří mezi nejvyhledávanější kávové nápoje, a proto si v Costa Coffee pro letošní podzim přichystali novou variantu oblíbené klasiky. Představujeme vám Malinový Flat white s růžovým pepřem. Tento kávový nápoj se stal díky české baristce Nadě Krejčíčkové vítězným v soutěži Lagardere Foodservice Championship 2019.

Káva s vůní po malinách a růžovém pepři má sladký nádech červeného ovoce. Díky vyváženému poměru kávy a mléka není Flat White tak „mléčný“ jako káva Caffè Latte, ale není ani příliš hořký, ačkoliv je připraven ze dvou dávek kávové směsi Mocha Italia nebo 100% arabiky z Etiopie, která má v Costa Coffee také premiéru. Malinový Flat White s růžovým pepřem v sobě tedy skrývá více, než se může zdát.

100% arabika z Etiopie





Je pro vás káva požitkem a baví vás objevovat její chutě a vůně? Potěšíme vás! Určitě oceníte možnost vybrat si v Costa Coffee, z jaké kávy bude váš nápoj připravený. Můžete vybírat z klasické směsi Mocha Italia nebo nové 100% arabiky z Etiopie. Ta vás překvapí svým skutečně jedinečným chuťovým profilem s citrusovými tóny. Kromě chuti po citrónu můžete v nové arabice cítit i květinové nebo ovocné aroma s nádechem meruněk a medu.

Malinový dort





Křehký a lahodný. To vás z vitríny láká nový malinový dort. Základ z křehkého těsta je plněný jogurtovo-pudingovým krémem, doplněným o malinovou náplň a celými malinami. No a na povrchu nechybí ozdoba v podobě želé a sekaných oříšků. Volání této dobroty jen těžko odoláte a ani nemusíte. Zastavte se ji ochutnat a zavzpomínat na malinové léto do Costa Coffee.

