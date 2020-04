S lovením poprvé začala, když se seznámila se svým partnerem. Vzal ji na lov do hor, kde si zkusila střílet z pušky a poprvé zabila zvíře. Tato činnost ji natolik zaujala, že si opatřila zbrojní průkaz a pušku a začala lovit s ním. Díky tomu nyní nemusí kupovat maso v obchodě a vystačí si jen se svými zásobami.

„Nemyslím, že bych dělala něco strašného. Horší mi totiž přijde, když se zvířata chovají na farmách zavření v kleci, kde mají otřesný život, je s nimi tragicky zacházeno a pak je jejich maso rozváženo po supermarketech, jako by se předtím nedělo nic zlého. To je opravdový hnus. Lidé jedí maso od nepaměti, na tom podle mě není nic zvláštního. A maso od nás alespoň pochází od zvířat, která nebyla týrána,“ sdělila pro Daily Mail.

Lovit chodí nejen s manželem ale i se svými třemi dětmi, kterým chce ukázat, že je takové obstarávání potravy normální. Střílí hlavně divoká prasata, jeleny, ovce a králíky. Děti lovení zvířat berou jako přirozenou součást života.

„Jsou rádi, že mohou být s námi. V přírodě. Vidíme zvířata, která by jinak nepotkaly. A také vidí, jak se získává maso,“ sdělila trojnásobná máma.

Zvířata sama stahuje z kůže, zbavuje je vnitřností, porcuje je a ukládá do mrazáku. Sama pak z masa vaří a vymýšlí si nové recepty. Myslí si, že kdyby nedávala své fotky v prádle se zabitými zvířaty na sociální síť, nikoho by ani nenapadlo její počínání komentovat. Končit s postováním příspěvků, kde je zamazaná od krve zvířat ale nehodlá.

„Lidé jsou zvyklí, že mohou kohokoli soudit. Ano. Mají na to právo. Já zase soudím je za to, že nakupují maso, které pochází od týraných zvířat z farem, kde žijí ve strašných podmínkách. Až uvidí moje fotky, alespoň si uvědomí, co mají oni doopravdy ve svém mrazáku,“ dodala.