Atrium Flora slaví 20 let, slavte i vy!

Atrium Flora slaví v březnu 20 let svého působení v Praze 3. K této mimořádné příležitosti si pro své zákazníky a všechny, kdo na Floru mezi 20. a 24. březnem zavítají, přichystalo příjemné zpestření běžných nákupů. Přijďte popřát Atriu Flora ke dvacetinám a odneste si milou pozornost nebo si jen užijte slavnostní atmosféru.

V prostoru relaxační zóny ve 2. patře budou po celých pět dnů probíhajících oslav v čase 12–18 hodin umístěny stánky. Jejich počet i obsazení se bude každý den měnit, i pokud tedy chodíte na Floru častěji, neváhejte stánky navštívit a využít jejich široké nabídky. Zaměření stánků bude vždy spojovat dané téma dne. Pondělí bude patřit Zdraví, úterý Kráse a Módě, středa bude věnována Seberozvoji, čtvrtek vašim dětem a v pátek se zaměříme na téma Fauna a Flora. V některých stáncích budete moci nakoupit vybrané zboží, v některých si můžete nechat poradit a jindy se zase budete moci zúčastnit právě probíhajícího workshopu.

Na šťastlivce bude každý den akce u vstupů do Atria čekat malá pozornost v podobě dárečku. Pokud půjdete na Floru v době oběda, nezapomeňte si jej vyzvednout. Tento balíček bude své majitele hledat vždy ve 12 hodin a u všech čtyř vchodů bude každý den rozdáno celkem 80 dárků.

Pokud byste si nevěděli rady, kde co najít, vždy od 12 do 18 hodin bude v Atriu Flora k dispozici infostánek s hosteskami, kde se vedle informací o akci dozvíte i to, jak funguje nový věrnostní program #mojeflora.

A co by to bylo za akci, kdyby chyběly soutěže! U promo stánku s hosteskami bude v pátek 24. března připravený kvíz o dárky. Účastník musí předložit účtenky z obchodů v Atriu Flora v hodnotě alespoň 500 Kč, splnit podmínky účasti v soutěži a úspěšně odpovědět na tři kvízové otázky, za které získá dárek od nájemců OC. Kromě kvízu také můžete soutěžit o poukaz na nákup v hodnotě 2 500 Kč. Ze zákazníků nově registrovaných ve věrnostním programu v průběhu trvání soutěže (20.–24. března) budou po skončení soutěže vylosováni tři soutěžící, kteří obdrží poukaz.

V průběhu akce se také budete moct registrovat ke stylistce nebo koučkám, které budou kromě individuálního poradenství pořádat i workshopy a diskuze.

Flora slaví, slavte i vy! Informace o akci najdete na webových stránkách http://www.atrium-flora.cz/ nebo na Facebooku https://www.facebook.com/AtriumFlora.