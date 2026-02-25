Aromaterapie pracuje s několika prostředky, tím hlavním a nejznámějším z nich jsou éterické oleje. Jde o těkavé tekutiny, co se destilací či extrakcí získávají z různých částí rostlin: z listů, květů, plodů i jehličí... O tom, zda ovlivní náš organismus či psychiku, rozhoduje způsob jejich použití.
Aromaterapie, to není jen příjemně vonící svíčka. Umí zatočit s řadou problémů, věděli jste to?
Inhalace
To je asi nejpřirozenější, a proto také nejoblíbenější způsob, jak éterické oleje přijímat. Ovšem pozor, nejde jen o pouhé dýchání. Spíš vědomé a hluboké vdechování, při němž je drážděno čichové centrum v mozku - a tak je lapena i celá nervová soustava.
Plíce zas o éterické složky obohatí krev. Změnami, které v těle vyvolají éterické oleje, je nejvíc ovlivněn náš emoční stav, ale u každého se to projeví jinak.
Jak na inhalaci?
Stačí pár kapek olejíčku přidat do vody ve zvlhčovači vzduchu u vás doma, ať už používáte moderní elektrický nebo jen ten keramický zavěšený na topení.
Pro cílenou inhalaci přikápněte pár kapek éterického olejíčku do teplé vody v misce, nakloňte se nad ni a přes hlavu si přehoďte osušku. Tak se dostatečně načicháte a na své si přijde i vaše pokožka, ale to už je jiná kapitola.
Masáže, koupele a kosmetika
Éterické oleje mají vynikající vlastnost, dovedou totiž pronikat do hlubších vrstev pokožky až ke krevnímu řečišti a z krve náš organismus ovlivnit. Této schopnosti využívají aromaterapeutické masáže, při nichž vnímáte jak vůni masážního oleje, tak i jeho působení na pokožku a skrze ni.
Můžou být relaxační (s levandulovým olejem), sportovní (zbaví bolesti přepjatých svalů) i zdravotní (třeba při nachlazení či bolesti na hrudi, pomáhá například mátový olej).
Podobně působí i koupele, krásně vás uvolní lázeň s přídavkem levandulového, pomerančového, mandarinkového či meduňkového oleje. Báječný relax si užijete i ve vodě s pár kapkami jakéhokoli olejíčku, jehož vůně je vám příjemná, tady se meze nekladou!
Z účinků aromatických olejíčků můžete čerpat každý den díky aroma kosmetice. Na našem trhu seženete už hotové krémy a tonika, ale nic vám nebrání připravit si je doma. Prostě jen přikápněte vám příjemný olejíček do svého oblíbeného krému, neparfemované pleťové vody nebo mléka, tak budete mít jistotu, že vám daný přípravek bude po všech stránkách vyhovovat. Tak co říkáte, vy vyberete si ten svůj?
Který olej, když vás trápí…
Článek vznikl pro časopis Tina.