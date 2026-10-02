Schopnost vůní ovlivňovat duši i tělo souvisí s tím, jak funguje čich. Vonné látky zachytí receptory v nose, odkud se informace přenášejí do mozku. Čich je úzce propojen s oblastmi, které se podílejí na emocích, paměti a reakcích na stres. Proto nám určitá vůně může během chvíle připomenout konkrétní zážitek, uklidnit nás nebo povzbudit.
Využívání aromatických rostlin má dlouhou historii. Znali je už ve starověkém Egyptě, Řecku, Indii a Číně a dodnes s nimi pracuje například ájurvéda nebo tradiční čínská medicína.
Levandule: Pomáhá při problémech s usínáním, neklidném spánku, nervozitě a stresu. Uplatnění může mít také při bolesti hlavy, zvlášť když ji doprovází stres a stažení svalů.
Máta peprná: Při vdechování může její vůně zmírnit pocit nevolnosti a zároveň působí povzbudivě, proto se používá také při únavě a snížené pozornosti. Zředěný mátový olej nanesený na čelo a spánky se využívá při bolesti hlavy.
Eukalyptus: Pomáhá při rýmě, uvolňuje nos a usnadňuje dýchání. Eukalyptus se proto používá k inhalaci při nachlazení, zahlenění a ucpaných dýchacích cestách a bývá také součástí mastí a dalších přípravků využívaných při nachlazení.
Citron: Používá se především při duševní únavě a potížích se soustředěním. Může zvýšit pocit bdělosti a povzbudit při činnosti, která vyžaduje delší pozornost. Zkoumá se také jeho možný vliv na stres a napětí.
Pomeranč: Zklidňuje při psychickém napětí, neklidu a stresu. Doporučuje se také před lékařskými nebo stomatologickými zákroky, tedy v situacích spojených s krátkodobou úzkostí.
Rozmarýn: Pomáhá při únavě, ospalosti, zhoršeném soustředění, a doporučuje se tak například při duševní práci nebo studiu. Zrychluje zpracování informací a má dobrý vliv na některé složky paměti.
Heřmánek: Zklidňuje při nervozitě, podrážděnosti a psychickém napětí. Je vhodný také při potížích s usínáním a v situacích, kdy má člověk problém se uklidnit.
Zázvor: Používá se především jako první pomoc při nevolnosti a pocitu na zvracení. Jeho inhalace byla zkoumána i u pacientů po operacích, kdy bývá nevolnost poměrně častá.
Růže: Růžový éterický olej se používá především pro zklidnění při stresu a úzkosti. Zkoumá se také jeho možné využití při bolestivých stavech, například při menstruaci nebo během porodu.
Tea tree: Má v aromaterapii trochu jiné postavení, protože jeho hlavní využití nesouvisí s působením na psychiku. Olej má antimikrobiální vlastnosti a ve zředěné podobě se používá zejména při akné, drobných kožních potížích a některých plísňových infekcích.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.