Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Aromaterapie pomáhá. Která vůně vyřeší bolest hlavy a chvíle stresu?

Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Getty Images

Levandule pomáhá se spánkem, máta s bolestí hlavy a eukalyptus při rýmě. Aromaterapie ukazuje, jak jednotlivé vůně využít pro psychickou nebo tělesnou pohodu. Používáte doma spásné olejíčky?

Schopnost vůní ovlivňovat duši i tělo souvisí s tím, jak funguje čich. Vonné látky zachytí receptory v nose, odkud se informace přenášejí do mozku. Čich je úzce propojen s oblastmi, které se podílejí na emocích, paměti a reakcích na stres. Proto nám určitá vůně může během chvíle připomenout konkrétní zážitek, uklidnit nás nebo povzbudit.

Využívání aromatických rostlin má dlouhou historii. Znali je už ve starověkém Egyptě, Řecku, Indii a Číně a dodnes s nimi pracuje například ájurvéda nebo tradiční čínská medicína.

Levandule vyjadřuje štěstí a blažený pocit, někdo je rád ve vaší společnosti,...

Levandule: Pomáhá při problémech s usínáním, neklidném spánku, nervozitě a stresu. Uplatnění může mít také při bolesti hlavy, zvlášť když ji doprovází stres a stažení svalů.

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

Máta peprná: Při vdechování může její vůně zmírnit pocit nevolnosti a zároveň působí povzbudivě, proto se používá také při únavě a snížené pozornosti. Zředěný mátový olej nanesený na čelo a spánky se využívá při bolesti hlavy.

Eukalyptus: Pomáhá při rýmě, uvolňuje nos a usnadňuje dýchání. Eukalyptus se proto používá k inhalaci při nachlazení, zahlenění a ucpaných dýchacích cestách a bývá také součástí mastí a dalších přípravků využívaných při nachlazení.

Citron: Používá se především při duševní únavě a potížích se soustředěním. Může zvýšit pocit bdělosti a povzbudit při činnosti, která vyžaduje delší pozornost. Zkoumá se také jeho možný vliv na stres a napětí.

Ilustrační fotografie

Pomeranč: Zklidňuje při psychickém napětí, neklidu a stresu. Doporučuje se také před lékařskými nebo stomatologickými zákroky, tedy v situacích spojených s krátkodobou úzkostí.

Rozmarýn: Pomáhá při únavě, ospalosti, zhoršeném soustředění, a doporučuje se tak například při duševní práci nebo studiu. Zrychluje zpracování informací a má dobrý vliv na některé složky paměti.

Heřmánek: Zklidňuje při nervozitě, podrážděnosti a psychickém napětí. Je vhodný také při potížích s usínáním a v situacích, kdy má člověk problém se uklidnit.

Zázvorový čaj. Zahřeje, chutná, pomáhá.

Zázvor: Používá se především jako první pomoc při nevolnosti a pocitu na zvracení. Jeho inhalace byla zkoumána i u pacientů po operacích, kdy bývá nevolnost poměrně častá.

Růže: Růžový éterický olej se používá především pro zklidnění při stresu a úzkosti. Zkoumá se také jeho možné využití při bolestivých stavech, například při menstruaci nebo během porodu.

Tea tree: Má v aromaterapii trochu jiné postavení, protože jeho hlavní využití nesouvisí s působením na psychiku. Olej má antimikrobiální vlastnosti a ve zředěné podobě se používá zejména při akné, drobných kožních potížích a některých plísňových infekcích.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zlodějka, které to slušelo. Winona Ryderová odešla od soudu jako módní ikona

„Může to být zlodějka, ale má úžasný vkus,“ chválili herečku novináři.

Winona Ryderová miluje módu. A to natolik, že se v roce 2001 pokusila ukrást celou hromadu luxusního oblečení. Soud byl nemilosrdný, herečka dostala zasloužený trest. Pokus o krádež se jí však v...

Pamatujete si na ně? Těchto pět retro kosmetických produktů obstojí i dnes

Na parádu se za socialismu moc nemyslelo, důležitější byla funkčnost.

Možná si je pamatujete z babiččina kosmetického stolku, možná jste je sama používala během dospívání. Kosmetické ikony s nálepkou „retro“ však nejsou jen vzpomínkou na minulost. Při bližším pohledu...

Sametový odstín vína v šatníku. S jakými barvami na podzim ladit bordó tóny

Ilustrační snímek

Podzim je tady i s chladnými rány, odpoledními záblesky slunce i přeháňkami, které nám velí zahalit se do více vrstev. Jestli chcete, aby byly sladěné v duchu aktuálních trendů, pojďte se teď s námi...

Týdenní horoskop: Býky čeká vystřízlivění, Ryby vztahové otázky

ilustrační snímek

Kdo by měl přestat věřit prvnímu dojmu, komu se vyplatí držet si odstup a kdo zjistí, že věci jsou jinak, než se zdály? Nový týden zamíchá vztahy, pracovními plány i rodinnou pohodou. Přečtěte si...

Váhy čeká láska, Býci zpomalí. Velký podzimní horoskop pro všechna znamení

ilustrační snímek

Podzim je tady se svou melancholickou náladou, zklidněním, teplými ponožkami a krátkými dny. Budeme mít více času na přemýšlení, tak nechme horoskop nahlédnout do nitra duší jednotlivých znamení. Co...

Aromaterapie pomáhá. Která vůně vyřeší bolest hlavy a chvíle stresu?

Ilustrační snímek

Levandule pomáhá se spánkem, máta s bolestí hlavy a eukalyptus při rýmě. Aromaterapie ukazuje, jak jednotlivé vůně využít pro psychickou nebo tělesnou pohodu. Používáte doma spásné olejíčky?

2. října 2026

Kam mizí výplata? Expertka radí, jak zkrotit rozpočet a kde najít úspory

Hostem podcastu NA KAFI byla finanční lektorka a zakladatelka platformy...

Kam se každý měsíc ztratí výplata, i když máte pocit, že neutrácíte za nic výjimečného? A proč situaci nevyřeší ani vyšší plat? „Větší klid nezačíná u stovek tisíc na účtu, ale tam, kde máte peníze...

2. října 2026

Myslela si, že se jí rakovina netýká. Pak si Radka nahmatala bulku v prsu

Nespoléhejte na nízký věk, zdravý životní styl, dobrou rodinnou anamnézu,...

Do chvíle, než si v prsu nahmatala bulku, si jedenačtyřicetiletá Radka myslela, že se jí rakovina netýká. Cítila se zdravá, měla osmiletou dceru, během krátké doby se však její život zásadně změnil....

1. října 2026

Seznamka pro pokročilé. Nevzdávejte lásku, pozdější vztahy mají výhody

Ilustrační snímek

Nikdo nechce být sám a věk v tomto ohledu nehraje vůbec žádnou roli. Seznamování po padesátce však už ale není tak jednoduché jako bylo v dobách, kdy je člověku dvacet. Proč bychom to s láskou neměli...

1. října 2026

Kartáč do sprchy a do copu kameny. Tyto vlasové trendy ovládly rok 2026

ilustrační snímek

Účes možná nosíme roky stejný, každý rok ovšem vylezou na světlo sociálních světů nové vlasové trendy, které nás více či méně ovlivní. Teenageři jsou v nich přeborníci, ale ani nás to nenechává...

1. října 2026

Užijte si podzim v pohybu. Rekordy a výkony můžete pokořit i stylově

Ve stylovém outfitu tohoto typu si zvládnete zacvičit a pak si ještě skočit na...

Hýbat se je potřeba a dobře se na to obléknout je základ, obzvlášť teď je to aktuální. Vymlouvat se na vysoké teploty už nejde – takže hurá sportovat!

30. září 2026

Desítky schůzek a partner nikde? Koučka vysvětluje krutý paradox seznamek

Premium
ilustrační snímek

Najít na seznamce někoho, s kým si padnete do noty, není jen otázka štěstí. Záleží i na tom, jak se představíte, koho oslovíte, ale taky kdy přestanete projíždět profil za profilem a dáte šanci...

30. září 2026

Zlodějka, které to slušelo. Winona Ryderová odešla od soudu jako módní ikona

„Může to být zlodějka, ale má úžasný vkus,“ chválili herečku novináři.

Winona Ryderová miluje módu. A to natolik, že se v roce 2001 pokusila ukrást celou hromadu luxusního oblečení. Soud byl nemilosrdný, herečka dostala zasloužený trest. Pokus o krádež se jí však v...

30. září 2026

Pamatujete si na ně? Těchto pět retro kosmetických produktů obstojí i dnes

Na parádu se za socialismu moc nemyslelo, důležitější byla funkčnost.

Možná si je pamatujete z babiččina kosmetického stolku, možná jste je sama používala během dospívání. Kosmetické ikony s nálepkou „retro“ však nejsou jen vzpomínkou na minulost. Při bližším pohledu...

29. září 2026

Tajemství podzimní péče? Neodkládejte SPF a nasaďte pořádná tělová séra

Ilustrační snímek

Přechod z jednoho ročního období do druhého je vždycky časem změn. V šatníku měníme garderobu, v botníku střídají pantofle mokasíny a něco podobného bychom teď měli udělat i ve své kosmetické výbavě.

29. září 2026

Hrozila mi zvláštní škola, dnes učím angličtinu tisíce lidí, líčí lektor

Premium
Bronislav Sobotka

Broňu Sobotku nejspíš znáte jako nadšeného učitele angličtiny z Brna, ze kterého pozitivita přímo sálá. Vždycky takový ale nebyl. Jako dyslektik neměl školní léta jednoduchá a ani ve snu by ho...

29. září 2026

Týdenní horoskop: Býky čeká vystřízlivění, Ryby vztahové otázky

ilustrační snímek

Kdo by měl přestat věřit prvnímu dojmu, komu se vyplatí držet si odstup a kdo zjistí, že věci jsou jinak, než se zdály? Nový týden zamíchá vztahy, pracovními plány i rodinnou pohodou. Přečtěte si...

28. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.