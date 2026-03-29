Jak se vyhnout antibiotikům? Někdy může pomoci příroda

Antibiotika zachraňují životy, ale v těle dokážou napáchat víc škody, než si uvědomujeme. Oslabují imunitu a narušují rovnováhu organismu. Kdykoliv to jde, vyplatí se hledat cesty, jak se jim vyhnout a dát šanci přirozené obraně těla. Ale začněte včas.
Antibiotika patří k největším objevům moderní medicíny. Pomáhají tam, kde je to nutné, ale zároveň mají řadu vedlejších účinků. „Kromě škodlivých bakterií totiž ničí i ty prospěšné, zejména střevní mikroflóru, která se podílí na trávení, vstřebávání živin a posilování imunity. Výsledkem bývá oslabený organismus a vyšší riziko dalších onemocnění. Po užívání antibiotik je obranyschopnost těla výrazně snížená,“ potvrzují zkušenosti odborníků.

Přírodní pomocníci místo léků z lékárny

Jedním z nejznámějších přírodních pomocníků je med – právem označovaný jako zlatý elixír života.

Imunita potřebuje čas

Antibiotika sice likvidují bakterie, ale zároveň výrazně narušují střevní mikroflóru, která je klíčová pro obranyschopnost těla. Oslabený organismus je pak náchylnější k dalším infekcím a často se dostává do začarovaného kruhu opakované léčby. Právě proto má smysl hledat šetrnější cesty vždy, když to zdravotní stav dovolí.

Má antibakteriální účinky, posiluje imunitu a na rozdíl od cukru je plný vitaminů a minerálních látek. Skvěle chutná nejen v čaji, ale i v kuchyni, kde může nahradit běžné sladidlo.

Velkou sílu mají i bylinky a rostliny. Echinacea a rakytník podporují imunitu, křen pomáhá rozpouštět hleny a ulevuje dýchacím cestám.

Zázvor působí proti horečce a nachlazení, zatímco česnek funguje jako přírodní antibiotikum a zároveň čistí trávicí soustavu. Pomoci dokáže i obyčejná cibule, která ulevuje při zahlenění.

Když dýchání léčí aneb síla inhalace

Velmi účinnou podporou imunity je inhalování. Nejde jen o řešení akutních potíží, ale také o prevenci. Pravidelná inhalace ulevuje při rýmě, nachlazení i alergiích a pomáhá lidem s respiračními onemocněními. „Díky domácím inhalátorům je dnes tato metoda snadno dostupná celé rodině. Inhalovat lze i minerální vody, např. Vincentku,“ uvádějí odborníci.

Právě šetrná péče a včasná prevence mohou pomoci předejít situacím, kdy jsou antibiotika jedinou možností.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

Proč běžná preventivní prohlídka nestačí

Komerční sdělení
Moderní prevence v programu Markin Longevity

Moderní prevence v programu Markin Longevity

27. března 2026

Velikonoce s výhledem na Prahu

Komerční sdělení
Velikonoce s výhledem na Prahu

Místo, kde se u jednoho stolu potkávají generace

27. března 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Staré kuchařky vracejí zapomenuté chutě na pražské talíře

Komerční sdělení
Polévka „Veverka“, jitrnice i mandlové krokety.

Někdy stačí otevřít starou kuchařku – a na stole se rázem objeví jídla, která mají historii, ale chutnají skvěle i dnes. Na březnovém menu pražských restaurací projektu Tady chutná se potkávají...

26. března 2026

