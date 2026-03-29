Antibiotika patří k největším objevům moderní medicíny. Pomáhají tam, kde je to nutné, ale zároveň mají řadu vedlejších účinků. „Kromě škodlivých bakterií totiž ničí i ty prospěšné, zejména střevní mikroflóru, která se podílí na trávení, vstřebávání živin a posilování imunity. Výsledkem bývá oslabený organismus a vyšší riziko dalších onemocnění. Po užívání antibiotik je obranyschopnost těla výrazně snížená,“ potvrzují zkušenosti odborníků.
Přírodní pomocníci místo léků z lékárny
Jedním z nejznámějších přírodních pomocníků je med – právem označovaný jako zlatý elixír života.
Imunita potřebuje čas
Antibiotika sice likvidují bakterie, ale zároveň výrazně narušují střevní mikroflóru, která je klíčová pro obranyschopnost těla. Oslabený organismus je pak náchylnější k dalším infekcím a často se dostává do začarovaného kruhu opakované léčby. Právě proto má smysl hledat šetrnější cesty vždy, když to zdravotní stav dovolí.
Má antibakteriální účinky, posiluje imunitu a na rozdíl od cukru je plný vitaminů a minerálních látek. Skvěle chutná nejen v čaji, ale i v kuchyni, kde může nahradit běžné sladidlo.
Velkou sílu mají i bylinky a rostliny. Echinacea a rakytník podporují imunitu, křen pomáhá rozpouštět hleny a ulevuje dýchacím cestám.
Zázvor působí proti horečce a nachlazení, zatímco česnek funguje jako přírodní antibiotikum a zároveň čistí trávicí soustavu. Pomoci dokáže i obyčejná cibule, která ulevuje při zahlenění.
Když dýchání léčí aneb síla inhalace
Velmi účinnou podporou imunity je inhalování. Nejde jen o řešení akutních potíží, ale také o prevenci. Pravidelná inhalace ulevuje při rýmě, nachlazení i alergiích a pomáhá lidem s respiračními onemocněními. „Díky domácím inhalátorům je dnes tato metoda snadno dostupná celé rodině. Inhalovat lze i minerální vody, např. Vincentku,“ uvádějí odborníci.
Právě šetrná péče a včasná prevence mohou pomoci předejít situacím, kdy jsou antibiotika jedinou možností.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.