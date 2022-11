Legendární světová kapela Alphaville dorazí v listopadu do Prahy. Pražská Lucerna se už 16. listopadu rozezní dvouhodinovým, velkolepým koncertem, na kterém zazní největší hity kapely, například Forever Young. A co víc, se svými idoly se můžete potkat tváří v tvář! Vedle klasické vstupenky na koncert je tu také vstupenka Meet & Greet, která vám otevře dveře do zákulisí pražské Lucerny.