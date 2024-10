Část 1/4

Léčí a zklidňuje

Aloe vera stimuluje buněčný růst, zmírňuje podráždění kůže, svědění, akné a urychluje hojení ran. Pokud vás trápí kožní problémy a chcete ji vyzkoušet, můžete buď rozříznout list a gel nanést přímo na postižené místo na pokožce, nebo si hotový výrobek koupit v bio prodejně či lékárně. Pak si ale ohlídejte složení, dbejte na to, aby měl co nejvyšší procento výtažku z rostliny, minimálně 89 %. A měl by být lisovaný zastudena.