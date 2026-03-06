Čerpejte sílu podle ájurvédy. Záleží, jaký typ energie jste

Ájurvéda (āyus = život a veda = znalost), tedy něco jako věda o životě, je více než šest tisíc let staré léčebné umění z Indie. Pomůže vám načerpat novou energii a vnést větší vyrovnanost do života. Poradíme vám, jak jeho přínos využít.
Ájurvédu má mnoho lidí spojenou s uvolňujícími masážemi, olejíčky pro příjemný pocit a aromatickým kořením. To všechno je pravda. Ale toto staré indické umění života vám toho nabízí ještě mnohem víc.

Povzbuzuje psychiku i fyzickou kondici, má příznivý vliv na metabolismus, prospívá i pleti a zpomaluje stárnutí. Vstupní brána k pocitu pohody pro tělo i duši vede přes trojici vnitřních energií (dóš): váta, pitta a kapha by měly být v organismu v harmonické rovnováze.

Jaký typ dóši jste?

  • Váta

vzhled: štíhlá postava, křehký, jemný obličej
výživa: málo jí, miluje teplá jídla
psychika: senzitivní, rychle chápe, intuitivní
zdravotní potíže: trpí na poruchy spánku, mívá psychosomatické potíže, (reakce těla na duševní problémy)

  • Pitta

vzhled: atletická postava, výrazný nos
výživa: miluje studená jídla, hodně jí a pije
psychika: asertivní, vášnivý, analytický, cílevědomý
zdravotní potíže: mívá občas děsivé sny, sklon k zánětům

  • Kapha

vzhled: silná postava, kulatý obličej
výživa: poživačný typ typ, miluje kořeněná jídla
psychika: stabilní, klidný, vytrvalý, vyrovnaný, trpělivý
zdravotní potíže: velký spáč, má sklon k depresivním náladám

Který sport zvolit?

Pohyb má pro tělo spoustu benefitů, zvolený druh sportu by se ovšem měl hodit i k vašemu typu dóši – pak působí proti volným radikálům, zachová vám mládí, zlepší kondici a vytvaruje postavu.

  • Váta: Dbejte na rozmanitost – Jako „vátový“ člověk jste neustále v poklusu, váš krevní oběh je naprogramovaný na rychlé tempo. Takové vydávání energie ale není nic pro vaši křehkou tělesnou konstituci. Vyberte si rozmanitý hravý fitness s tanečními prvky, například aerobik nebo taiči.
  • Pitta: Sportujte s kamarády – Když sportujete, tak se stoprocentním nasazením. Navíc máte výrazně soutěživou povahu, a proto jsou pro vás perfektní týmové druhy sportů, jako je házená nebo volejbal. Najděte si mezi přáteli spřízněné duše a domluvte se s nimi třeba na každotýdenní badminton.
  • Kapha: Zkuste běh na dlouhou trať – Váš metabolismus pracuje úsporně, proto chvíli trvá, než se dostanete do tempa, ale pak vydržíte. Ideální jsou proto všechny druhy sportu, u kterých záleží na kondici a výdeji energie. Nejlepší pro vás je veslování, jízda na kole, plavání či pomalý běh na dlouhou trať.

Jaká jídla jíst?

Podle ájurvédského učení platí: Zdravé je to, co odpovídá vašemu energetickému typu. Strava má posílit tělo i duši.

  • Váta: Doplňujte vitaminy – Vaše citlivé chuťové pohárky z vás dělají gurmánku. Stres vás však rychle připraví o chuť k jídlu. Teplé pokrmy s vysokým obsahem vitaminů vám prospívají. Vyzkoušejte třeba eintopfy s dýni či mrkví. Také dušené ovoce, zelenina a ryby jsou pro vás vhodné, syrová strava už méně.
  • Pitta: Jezte studená jídla – Strava s chladivým efektem vykompenzuje vaši plamennou dóšu. Dopřejte si tedy častěji studená jídla a nápoje. Obecně jsou pro vás dobré nízkotučné potraviny bohaté na sacharidy. Co se týče ovoce, nemusíte se nikterak omezovat, s ostrým kořením se naproti tomu držte raději na uzdě.
  • Kapha: koření vás zahřeje – Váš spíše pomalý metabolismus se rozproudí díky ostřejším jídlům. Kořeňte proto častěji chilli, feferonkami a pepřem, jistě jim přijdete na chuť. Solí, cukrem a tukem ale šetřete.

Jak se o sebe starat?

Tělo je denně zatěžované škodlivými látkami, ale také hříchy ve stravování i stresem. Důležitým aspektem v ájurvédě je proto vnitřní pročištění.

  • Váta: Osvěžte se spánkem – Ve spánku tělo regeneruje, zbavuje se škodlivých látek a vyplavuje anti-aging hormony. Jenže právě dosažení kvalitního spánku bývá pro typ váta obtížné. Lépe se prospíte, když dvě hodiny předtím, než půjdete do postele, už nebudete nic jíst.
  • Pitta: Propláchněte tělo – Pitná kúra je pro vás perfektní, abyste vyplavila toxické látky z těla. Povařte asi deset minut dva litry čisté vody, nalijte do termosky a pijte ji v průběhu celého dne. Pročistíte tak svůj organismus a získáte vypnutou pleť.
  • Kapha: Detoxikujte olejem – Ráda jíte, viďte. Tím se vám ale množí v ústech bakterie. Čistěte si zuby po každém větším jídle. Ještě efektivněji detoxikuje sezamový olej, ráno v ústech převalujte jednu lžíci sem a tam, pak vyplivněte a vyčistěte si zuby.

Článek vznikl pro speciál časopisu Tina Štíhlá a fit.

6. března 2026

6. března 2026

6. března 2026

5. března 2026

5. března 2026

5. března 2026

5. března 2026

5. března 2026

4. března 2026

4. března 2026

4. března 2026

