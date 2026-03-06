Ájurvédu má mnoho lidí spojenou s uvolňujícími masážemi, olejíčky pro příjemný pocit a aromatickým kořením. To všechno je pravda. Ale toto staré indické umění života vám toho nabízí ještě mnohem víc.
Povzbuzuje psychiku i fyzickou kondici, má příznivý vliv na metabolismus, prospívá i pleti a zpomaluje stárnutí. Vstupní brána k pocitu pohody pro tělo i duši vede přes trojici vnitřních energií (dóš): váta, pitta a kapha by měly být v organismu v harmonické rovnováze.
Jaký typ dóši jste?
vzhled: štíhlá postava, křehký, jemný obličej
vzhled: atletická postava, výrazný nos
vzhled: silná postava, kulatý obličej
Který sport zvolit?
Pohyb má pro tělo spoustu benefitů, zvolený druh sportu by se ovšem měl hodit i k vašemu typu dóši – pak působí proti volným radikálům, zachová vám mládí, zlepší kondici a vytvaruje postavu.
- Váta: Dbejte na rozmanitost – Jako „vátový“ člověk jste neustále v poklusu, váš krevní oběh je naprogramovaný na rychlé tempo. Takové vydávání energie ale není nic pro vaši křehkou tělesnou konstituci. Vyberte si rozmanitý hravý fitness s tanečními prvky, například aerobik nebo taiči.
- Pitta: Sportujte s kamarády – Když sportujete, tak se stoprocentním nasazením. Navíc máte výrazně soutěživou povahu, a proto jsou pro vás perfektní týmové druhy sportů, jako je házená nebo volejbal. Najděte si mezi přáteli spřízněné duše a domluvte se s nimi třeba na každotýdenní badminton.
- Kapha: Zkuste běh na dlouhou trať – Váš metabolismus pracuje úsporně, proto chvíli trvá, než se dostanete do tempa, ale pak vydržíte. Ideální jsou proto všechny druhy sportu, u kterých záleží na kondici a výdeji energie. Nejlepší pro vás je veslování, jízda na kole, plavání či pomalý běh na dlouhou trať.
Jaká jídla jíst?
Podle ájurvédského učení platí: Zdravé je to, co odpovídá vašemu energetickému typu. Strava má posílit tělo i duši.
- Váta: Doplňujte vitaminy – Vaše citlivé chuťové pohárky z vás dělají gurmánku. Stres vás však rychle připraví o chuť k jídlu. Teplé pokrmy s vysokým obsahem vitaminů vám prospívají. Vyzkoušejte třeba eintopfy s dýni či mrkví. Také dušené ovoce, zelenina a ryby jsou pro vás vhodné, syrová strava už méně.
- Pitta: Jezte studená jídla – Strava s chladivým efektem vykompenzuje vaši plamennou dóšu. Dopřejte si tedy častěji studená jídla a nápoje. Obecně jsou pro vás dobré nízkotučné potraviny bohaté na sacharidy. Co se týče ovoce, nemusíte se nikterak omezovat, s ostrým kořením se naproti tomu držte raději na uzdě.
- Kapha: koření vás zahřeje – Váš spíše pomalý metabolismus se rozproudí díky ostřejším jídlům. Kořeňte proto častěji chilli, feferonkami a pepřem, jistě jim přijdete na chuť. Solí, cukrem a tukem ale šetřete.
Jak se o sebe starat?
Tělo je denně zatěžované škodlivými látkami, ale také hříchy ve stravování i stresem. Důležitým aspektem v ájurvédě je proto vnitřní pročištění.
- Váta: Osvěžte se spánkem – Ve spánku tělo regeneruje, zbavuje se škodlivých látek a vyplavuje anti-aging hormony. Jenže právě dosažení kvalitního spánku bývá pro typ váta obtížné. Lépe se prospíte, když dvě hodiny předtím, než půjdete do postele, už nebudete nic jíst.
- Pitta: Propláchněte tělo – Pitná kúra je pro vás perfektní, abyste vyplavila toxické látky z těla. Povařte asi deset minut dva litry čisté vody, nalijte do termosky a pijte ji v průběhu celého dne. Pročistíte tak svůj organismus a získáte vypnutou pleť.
- Kapha: Detoxikujte olejem – Ráda jíte, viďte. Tím se vám ale množí v ústech bakterie. Čistěte si zuby po každém větším jídle. Ještě efektivněji detoxikuje sezamový olej, ráno v ústech převalujte jednu lžíci sem a tam, pak vyplivněte a vyčistěte si zuby.
Článek vznikl pro speciál časopisu Tina Štíhlá a fit.