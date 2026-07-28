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Airbagová technologie mění standard bezpečnosti dětských autosedaček

Komerční sdělení   14:00

Airbagová technologie mění standard bezpečnosti dětských autosedaček po směru jízdy. | foto: Archiv Cybex

Komerční sdělení

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Airbagy patří už desítky let mezi nejvýznamnější bezpečnostní prvky automobilů. Stejná technologie dnes posouvá také ochranu dětí při cestování. Nejnovější poznatky potvrzují, že pokud dítě cestuje v autosedačce po směru jízdy, právě integrovaný airbag může výrazně zvýšit jeho bezpečnost při čelním nárazu.

Podle aktuálních vyjádření německého autoklubu ADAC, jedné z nejrespektovanějších evropských organizací zabývajících se testováním dětských autosedaček, může autosedačka po směru jízdy dosáhnout srovnatelné úrovně ochrany jako protisměrná autosedačka při čelním nárazu pouze tehdy, pokud je vybavena integrovaným airbagem, který zachytí hlavu dítěte a sníží riziko poranění.

Při čelním nárazu poskytuje dítěti v protisměrné autosedačce oporu celá skořepina, která současně podpírá hlavu i trup a pomáhá snižovat zatížení krční páteře. U běžných autosedaček po směru jízdy je tělo zadrženo bezpečnostním systémem pásů, zatímco hlava pokračuje vlivem setrvačnosti vpřed, což výrazně zatěžuje oblast krku. Integrovaný airbag tento problém řeší tím, že při nárazu podepře hlavu i horní část těla a pomůže rozložit vznikající síly.

Právě na tomto principu je založena autosedačka CYBEX Anoris T2 i-Size, vycházející z první produktové řady dětských autosedaček na světě s integrovaným airbagem chránícím celé tělo dítěte.

Airbag je ukrytý v bezpečnostním pultu a při čelním nárazu se aktivuje během několika milisekund. Vytvoří kolem dítěte ochranný prostor ve tvaru písmene C, který pomáhá chránit hlavu, krk i trup a zároveň účinněji rozkládá síly vznikající při nárazu. Podle kritérií čelních crash testů ADAC poskytuje až o 50 % vyšší úroveň bezpečnosti než běžné autosedačky po směru jízdy vybavené pětibodovým bezpečnostním pásem.

Airbagová technologie mění standard bezpečnosti dětských autosedaček po směru...

Model Anoris T2 i-Size je určen dětem přibližně od 15 měsíců až do sedmi let věku a umožňuje využívat výhody této inovativní technologie po dlouhou dobu.

Význam této technologie potvrzují také data z výzkumu agentury YouGov, který si v roce 2025 nechala zpracovat společnost CYBEX v Německu. Studie ukázala, že 73 %1 rodičů otočí dítě do směru jízdy ještě před dosažením dvou let věku. Přitom právě v tomto období může být při čelní nehodě riziko poranění dítěte až o 50 % vyšší než při cestování proti směru jízdy.

Pokud se rodiče rozhodnou převážet dítě po směru jízdy, měli by zvolit autosedačku vybavenou airbagem chránícím celé tělo. Při čelním nárazu poskytuje podle kritérií crash testů ADAC až o 50 %2 vyšší úroveň bezpečnosti než běžné autosedačky po směru jízdy s pětibodovým bezpečnostním pásem,“ říká Franz Peleska, viceprezident pro produktový management dětské bezpečnosti společnosti CYBEX.

S rostoucím důrazem na bezpečnost dětí při cestování ukazuje technologie integrovaného airbagu nový směr vývoje autosedaček po směru jízdy. Model CYBEX Anoris T2 i-Size přenáší technologie známé z automobilového průmyslu do každodenní ochrany těch nejmenších cestujících.

Více informací naleznete na www.cybex-online.com.

1 Tento údaj vychází z odpovědí respondentů, kteří používají autosedačku umožňující cestování po směru i proti směru jízdy a zároveň mají alespoň jedno dítě, které cestuje po směru jízdy.

2 Výsledky interních testů provedených podle kritérií čelního crash testu ADAC z roku 2024.

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