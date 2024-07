v zrcadle se pochvalte a vymeťte z hlavy všechny chmury

Myšlenky jsou neviditelné, ale přesto mocné, denně vám jich hlavou prolítne tisíc. Říkáte si, že na tom nic není, že se stejně rozplynou nebo někam zapadnou. Podle Asiatů to však není úplně pravda. Staré čínské moudro totiž tvrdí: „Zasej myšlenku a sklidíš čin.“

To, na co myslíte intenzivně, ovlivňuje váš pocit sebehodnoty, vztahy i chování. Jak toho můžete využít? Předně byste si měli udělat velký úklid v hlavě a vymést z ní všechny pochybnosti či černé chmury, které vám působí jen úzkost, emoční bloky, stres a deprese. Jak se to dělá? Snadno. Zkuste je nahradit jinými a lepšími...

Kouzlo afirmací

K tomu vám mohou dopomoci takzvané afirmace, jednoduchá prohlášení, která si budete co nejčastěji připomínat. Podle psychologů je to jedna z možností, jak změnit svůj styl uvažování, mozek se totiž dá vytrénovat. Pravidelným opakováním si tak o sobě vytváříte nějaký obrázek, který pomalu, ale jistě přijmete za svůj.

A pak už je jen otázkou času, kdy se vám začne měnit pohled na sebe, své blízké, na vztahy a celý život. Uvidíte, že všechno se může obrátit o tři sta šedesát stupňů.

Nevzdávejte to

Že nevíte, jaké afirmace použít? Inspirujte se třeba následujícími pěti, které spoustě lidem prospěly.

Stačí, pokud si denně stoupnete ráno před zrcadlo a řeknete opakovaně některou z těchto kouzelných vět. Zpočátku můžete mít pocit, že svým slovům příliš nevěříte, ale nenechte se hned odradit. Když si na svou mantru zvyknete, začnete ji i lépe přijímat. Už vám nebude připadat divné, že o sobě mluvíte v pozitivním světle. Proto to nevzdávejte a vytrvejte!

Afirmace první Můžu pro sebe chtít to nejlepší

Spousta lidí žije v domnění, že si lásku a štěstí musí v životě zasloužit. Máte to také tak? „Já určitě. Byla jsem vychovaná jako hodná holka. Poslouchala jsem na slovo. Udělala jsem všechno, co po mně druzí chtěli, a pořád jsem čekala, až mě za to ocení,“ přiznává padesátiletá Šárka ze Vsetína a pokračuje: „Hodná holka jsem byla i v manželství, rodinu jsem dala na první a sebe na poslední místo. Přesto jsem ale nikdy šťastná nebyla. Naopak, muž i děti mě využívali a já se cítila pořád hůř a hůř...“

Co se změní: Afirmace vám nasměruje pozornost na sebe a naučí vás myslet také na vaše potřeby. Nakonec zjistíte, že vaše štěstí není závislé na tom, jestli vám ho někdo poskytne, ale jestli si vůbec dovolíte být šťastní. A vy se té možnosti otevřete, přijměte ji za svou.

Afirmace druhá Vím, že jsem dobrý člověk

Pochybujete o svých kvalitách? Chtěli byste být lepší a charakternější, než jste doposud? Sžírají vás výčitky nebo pocity strachu z nenaplněného očekávání, svého i druhých? „Přesně tak,“ líčí třiačtyřicetiletá Věra z Liptovského Mikuláše, která není se sebou a svým životem spokojená: „Ublížila jsem pár lidem. A dodnes si to vyčítám. Bohužel čas nejde vrátit zpět.“ Pokud máte stejný pocit jako ona, nejste sami, protože každý někdy udělal nějakou „botu“, to ale neznamená, že úmyslně. Věřte, že vaše jádro je dobré a z chyb se dovedete poučit.

Co se změní: Afirmace vám dá možnost vidět se v dobrém světle už teď. A to je dobře. Díky tomu se nebudete zbytečně trápit výčitkami kvůli minulosti, která je dávno pryč. Dejte si šanci na lepší „já“ a věřte, že se to brzy promítne i do vašeho současného života.

Afirmace třetí Zvládnu dosáhnout svých cílů

Máte spoustu snů, ale čekáte na ideální podmínky? Nemarněte čas a obujte se do toho teď hned. „Letos mi bude pětačtyřicet a už od mládí sním o tom, že bych se věnovala květinám. Nedávno děti odešly z domu a mně se uvolnily ruce. Chtěla bych se přihlásit do kurzu na floristku, ale okolí mě zrazuje. Prý jsem už na to stará. Možná mají pravdu a já jsem promarnila svoji šanci,“ uvažuje Iveta z Plzně. A není se čemu divit! Pochyby jsou normální součástí každého procesu. Jestli to máte podobně jako ona, nenechte se zlomit a věřte ve své sny. Když to nezkusíte, budete si to později vyčítat.

Co se změní: Pokud si budete svou afirmaci opakovat každý den, získáte tak větší odhodlání, odvahu a drajv. A to je přesně to, co ke startu potřebujete!

Afirmace čtvrtá Děkuju za vše, co v životě mám

Život je namíchaný z různých zážitků, vztahů, událostí, náhod... Ačkoliv si to často nepřipouštíte, získáváte od něj řadu darů, které nejsou samozřejmostí. Tuhle věc si uvědomila i šestačtyřicetiletá Rozálie z Ivančic, která si nedávno zlomila nohu. „Je to zvláštní, ale úraz mi pomohl udělat si pořádek v hlavě. Najednou mi došlo, jak bylo skvělé, když mi normálně sloužily nohy a já si mohla dojít, kam jsem chtěla. Teď s berlemi sotva dohopkám do koupelny. A bude trvat ještě dlouho, než se jich zbavím. Nicméně jsem za tu životní lekci vděčná. Vážím si tak víc svého zdraví, ale i času, přátel či takových drobností, jako je teplé jídlo, které mi někdo uvaří...“

Co se změní: Pocity vděčnosti vám přinesou i další pozitivní emoce, jako je spokojenost, pokora, radost, štěstí, naplnění. Zkrátka si uvědomíte, že ať je váš život sebevíc těžký, má svá světlá místa. A to je úžasné zjištění!

Afirmace pátá Přijímám změny a rostu s nimi

Udělat krok do neznáma je hrdinství. A ne každý z nás to dokáže. Život to ale ví, a tak než aby čekal, kdy se pohnete z místa, rovnou vás strčí do vody, ve které musíte plavat. Věřte tomu, že ať už přijde jakákoliv změna, zvládnete se s ní poprat. „Já tedy změny nesnáším. Ale stejně jim neuniknu,“ přemítá šedesátiletá Stanislava, která začíná po smrti manžela novou životní kapitolu: „Sama už velký byt v Praze neuplatím, tak jsem se přestěhovala za dcerou do malého města, kde jsem si koupila garsonku. Je to tu jiné, ale zase budu blízko u rodiny.“ Podobné situace zažívá denně nespočet žen. A Stanislava se těší, že svůj život naplní „babičkovskými povinnostmi“, které ji plně zaměstnají.

Co se změní: Počítejte s tím, že život je v pohybu. Nesnažte se proto trvat na starých zavedených pořádcích a otevřete se i novým podnětům. Většinou vám přinesou další zkušenosti, vztahy, ale i vnitřní zpevnění a rovnováhu. Společně s afirmací přijímejte vše, co přichází, a věřte, že osud je moudrý a nepodsouvá vám nic, co byste nezvládli.