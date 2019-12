Slovo advent označuje příchod, myšleno příchod Ježíše Krista. Celé téměř čtyřtýdenní období patří v křesťanské kultuře duchovním přípravám na Vánoce. Ale i ateisté vnímají tento čas jako dobu zklidnění. Jenže o klidu se sice hezky hovoří, ale když víte, co vše vás čeká, co musíte před Vánoci zařídit a udělat... Co to letos zkusit trochu jinak?

Buďte jako pětiletky

Starší generace si jistě vzpomenou, jak u nás, ale i v dalších zemích východního bloku probíhaly pětiletky. Vše se plánovalo. Nechceme je vracet zpátky, ale neškodí si připomenout, že dobrý plán zůstává základem naplněných vizí. A jsou-li vaší vizí hezké a klidné svátky, bez plánování to nepůjde.

Nepleťte si však poslední týdny v roce s pracovní uzávěrkou. Té se vyhnout nelze, kdežto vy si svůj předvánoční plán můžete poskládat podle svých priorit a možností. Hlavně se nesnažte zachránit resty za celý rok.

Rozdělte kompetence

Ať se nám to líbí, nebo ne, většina adventních povinností leží na bedrech něžnější poloviny lidstva. Až budete mí jasný plán, zamyslete se, co opravdu musíte řešit samy, o co se podělit se svým nejbližšími a o co byste se vůbec nemusely starat (co spolehlivě zastane někdo jiný, třeba úklidová firma). Zkrátka rozdělte úkoly. Zapojte celou rodinu i širší příbuzenstvo, zejména pokud budete trávit svátky ve větším počtu.

Umění kombinace

Pořád někde honíme čas, že ani nestíháme vidět se s lidmi, na nichž nám záleží. A nejen vidět, ale také prožívat hezké chvíle. Naučte se spojovat užitečné s příjemným. Pečete každoročně spoustu cukroví? Zavolejte kamarádce nebo tetičce, které byste stejně chtěly vidět, a pečte jednu sobotu spolu. Na nákup dárků také můžete vyrazit ve dvou nebo i ve třech. A pokud už léta toužíte po návštěvě svátečně nazdobené Vídně, konečně si výlet dopřejte. Po cestě stihnete probrat i to, k čemu jste se celý rok nedostaly.

Naučte se vyvažovat

Nežeňte se pořád dopředu jako mašina, která odškrtává jeden úkol za druhým, aby večer padla do postele, usnula jako zabitá a druhý den jela nanovo. Zkuste každodenní úkoly kompenzovat něčím příjemným, nezapomínejte si dělat malé radosti. Začněte třeba tím, že ráno vstanete o čtvrthodinku dříve a ta bude patřit jen vám. Jestli si natočíte vlasy, uvaříte čaj a opravdu si ho v klidu vypijete nebo se konečně pustíte do protahování ztuhlého těla, je vlastně fuk. Buďte však důsledné a hodné – a to nejen na druhé, jak je vaším zvykem, ale hlavně samy na sebe.

Nehádejte se

Hektické období, kdy je nám často nakládáno víc, než dokážeme unést, způsobuje únavu, rozmrzelost a podrážděnost a odsud už je jen krůček k malicherným hádkám. Pozor, ať vám zbytečně neujedou nervy. Neotravujte život svým blízkým a nenechte ho otrávit ani samy sobě. Tohle je patrně nejtěžší úkol a hlavně výbušné povahy by na něm měly začít pracovat mnohem dřív, než nastane Štědrý den. Přejeme vám, abyste letošním adventem prošli klidným krokem, s nadhledem a úsměvem ve tváři.