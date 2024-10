Aby si lidé mohli sami říct, jak má vypadat obecní hřiště nebo park

Příkladem mohou být Boskovice, kde půlmilionový grant právě úspěšně doběhl. Spolek za rozvoj architektury Boskovic ho využil k proměně parku mezi dvěma sídlišti, kterým lidé původně jen procházeli nebo tu venčili psy. „Neměli jsme jasnou představu, co by na tomto místě mohlo vzniknout. Ta vyplynula až ze zapojení a diskuze s místními,“ vysvětluje Markéta Grénarová, architektka ze Spolku za rozvoj architektury Boskovice. Podle ní si lidé přáli zachovat zeleň a klidový ráz místa a chtěli zvýšit bezpečnost. Někteří také vyjádřili obavy, které si s přeměnou spojovali. Část obyvatel se bála zvýšeného hluku, další řešili bezdomovce. Nebo upozorňovali na nutnost údržby parkové plochy, což šlo jednoduše splnit díky tomu, že projekt zaštítilo město.

Boskovický park mezi dvěma sídlišti před úpravami.

„Chvílemi to bylo hodně náročné. Neustále jsme lidem museli vysvětlovat, že opravdu nechystáme nic velkého a počítáme s maximálním zachováním zeleně,“ dodává Markéta Grénarová. Lidé ale přišli i se zajímavými nápady, například posezením, dětskými prvky nebo výstavními panely. Na základě toho vznikly dva architektonické návrhy, ze kterých veřejnost vybrala variantu „PRUHravou“. Ta zahrnovala mlatovou cestu, elipsovité malé náměstí a výstavní panely z cortenu, kolem kterých přibyly lavičky včetně těch speciálně upravených pro seniory. Místní návrh nakonec přijali pozitivně a na novou venkovní komunitní galerii se začali těšit i ti, kteří jí původně nakloněni nebyli.

Boskovický spolek na projektu od začátku spolupracoval s městem, domem s pečovatelskou službou, školami a skauty, protože upravený prostor měl sloužit všem generacím a skupinám obyvatel. „Cílem grantu je, aby lidé v obci, obec, místní spolky a další instituce co nejvíce spolupracovali a aby místní mohli ovlivnit finální podobu prostoru, pokud mají zájem. Díky tomu přijmou proměnu za svou, a zároveň se během toho mohou více poznat se sousedy,“ vysvětluje Andrea Studihradová z České spořitelny, která za grantem Dokážeme víc společně s Nadací Via stojí. Obce a spolky podle ní tzv. participaci neboli zapojení veřejnosti do rozhodování zvládnou, i když s ní zatím nemají zkušenost.

„Každý tým dostane k ruce zkušeného odborníka, který je celým procesem provede. Zároveň bude mít podporu z Nadace Via, absolvuje dva semináře a může sdílet zkušenosti s ostatními grantisty. Proškolíme také architekty, kteří budou participativní projekt připravovat, a na samotnou realizaci dáme týmům grant až do výše 450 000 Kč. Pomůžeme jim i se založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobíme výtěžek od místních dárců až do výše 50 000 Kč,“ doplňuje Andrea Studihradová.

Realizační tým musí být minimálně pětičlenný, žadatel se musí podílet na financování projektu 20 % z celkové částky podpory, část prací by mělo být realizováno formou sousedských brigád a po skončení je třeba zajistit údržbu prostoru. Obce nad 5 000 obyvatel se mohou zúčastnit jen jako partneři projektu, žadatelem musí být místní spolek nebo jiná instituce. Žádost je možné podat do 30. října a na realizaci bude čas 18 měsíců.

První kolo půlmilionového grantu Dokážeme víc bylo vyhlášeno loni na jaře a kromě Boskovic bylo podpořeno dalších pět projektů: úprava okolí a propojení dvou malých rybníků ve Vřesině, vytvoření místa k setkávání nedaleko vycházkové trasy ve Starém Městě, úprava areálu Pod Lipami v Trboušanech, úprava prostoru vedle multifunkčního hřiště v Jablůnce a vytvoření multifunkčního parku pro všechny generace v Dašicích.

„Dobré vztahy mezi sousedy jsou tím nejcennějším. Proto dlouhodobě podporujeme sousedské projekty a aktivní lidi, kteří mění život kolem nás k lepšímu,“ vysvětluje Hana Morávková z Nadace Via. Kromě zmíněné šestice míst pro setkávání přispěl grantový program Dokážeme víc k sousedským aktivitám ve 463 místech napříč republikou, které podpořil částkou přesahující 20,5 mil. Kč.

Obce, spolky i jednotlivci mohou žádat i o grant na menší úpravy obecního prostoru, a to do výše 20 000 Kč nebo 100 000 Kč. Ty pak využívají třeba na vysázení nové aleje, stavbu altánů nebo doplnění obecního hřiště o městský mobiliář.

Více informací zjistíte na www.dokazemevic.cz.