50style.cz - široká nabídka výrobků ve sportovním stylu!

Obuv pro příznivce sporty stylu

Co najdete v nabídce multibrandu 50 style? Značkové modely z nových kolekcí, nadčasové řady i ty, které byly vytvořeny přímo pro zákazníky řetězce. Mezi nimi nechybí boty pro každou sezónu. Letní sortiment obuvi zahrnuje dámské žabky, dětské sandály a pánské nazouváky. V přechodném období přijdou vhod dámské tenisky, například Puma Karmen na platformě, tenisky Converse nebo dad shoes Fila Disruptor.

Nechybí ani modely pro muže, proto si prohlédněte pánské tenisky z řady Nike Air Max. Značka ve svém sortimentu nezapomíná ani na příznivce aktivit - těch každodenních i amatérských. Proto jsou k dispozici modely tréninkových bot, běžecké boty vybavené moderními technologiemi pro ještě lepší odpružení, fotbalové nebo basketbalové boty. Nike MC Trainer, adidas Trainer V nebo Reebok XT Sprinter 2.0 jsou jen začátkem. V nabídce multibrandu jsou navíc k dispozici i nejmódnější boty posledních let, bílé tenisky. A většina z nich pochází od špičkových sportovních značek, takže zákazníci mají jistotu dobré kvality a pohodlí, které nabízejí produkty stvořené pro sport.

Sportovní oblečení - pro trénink i každodenní nošení

Kromě obuvi najdou zákazníci 50 Style mnohem širší nabídku ve sportovním stylu. To vše díky aktuálním trendům, které sledují i výrobci sportovních značek. Jsou si vědomi toho, že výrobky se sportovním rodokmenem se často používají nejen při tréninku nebo amatérských aktivitách, ale i v každodenních stylizacích. Dnešní streetwear dokazuje, že sportovní nebo dokonce tréninkové oblečení je dokonale kompatibilní s nejnovějšími trendy a návratem k retro stylu. V nabídce 50 style proto příznivci tohoto trendu najdou nejen mikiny, pánské tepláky, dámské legíny, sportovní topy, tréninkové šortky nebo termoprádlo, ale mnohem více. K dispozici je také pohodlné volnočasové oblečení, jako jsou basic trička, longsleeves, přechodové či zimní bundy nebo vesty. V nabídce 50 style navíc nechybí ani značka up8, která je proslulá svými ležérními výrobky s moderním městským designem.

Praktické sportovní doplňky

Zdá se, že obuv a oblečení jsou hlavním sortimentem většiny multibrandů, včetně 50 style. Ano, ale zákazníci zde najdou také praktické sportovní doplňky pro trénink. Většina z nich však obohatí i každodenní sportovní oblečení. Kromě fotbalových doplňků, jako jsou chrániče nebo míče, nechybí ani láhve na vodu, sportovní tašky nebo batohy na výlety či do školy. Zimní čepice, rukavice a šály se hodí nejen na zimní svahy, ale i ke každodennímu podzimnímu a zimnímu outfitu. A kšiltovky jsou typem doplňku, který lze využít při jízdě na kole, víkendovém výletu do hor nebo při sestavování sportovních outfitů do města.

Ve 50style na vás čekají tisíce originálních nabídek s logem adidas, Nike, Puma, Reebok, Champion, Vans, Converse, Umbro, Lotto nebo up8. Prohlédněte si nabídku tréninkového oblečení, běžecké obuvi a sportovních doplňků, ale také produkty ve sportovním stylu, které jsou ideální ke každodenním stylizacím.

Zdroj foto: vlastní / 50style.cz