Spaní jako v bavlnce

Prochladnutí od země hrozí i v parném létě a o vlhkost také nikdo nestojí, proto v prvé řadě věnujte pozornost výběru karimatky a spacáku. Promyslete si, jak často a v jakém období se chystáte kempovat a tomu přizpůsobte typ spacího pytle. Karimatka by měla odpovídat i vaší úrovni komfortu, pro větší pohodlí poslouží nafukovací či ve výšce matrace, zkušenějším trampům postačí i tenká. Projděte si jednotlivé kategorie i jak co vybrat na 4camping.cz, největším e-shopu s outdoorovým vybavením, a bude se vám spát jako na obláčku i uprostřed hor.

Výšlap bez puchýřů

Při pořizování bot nejprve myslete na to, jaký terén v nich budete zdolávat. Na lehké vycházky nepotřebujete stejný typ jako na zdolávání ferrat a zcela jiné budou hledat třeba cyklisté. Do terénu si nikdy neberte úplně nové boty. Vždy si je alespoň trochu prošlápněte, protože to poslední, co chcete na cestách řešit, jsou otlaky a puchýře. Procházíte-li terénem, kde by se vám mohly promáčet či zašpinit jak boty, tak kalhoty, vyzkoušejte návleky. Pokud si nevíte rady, 4camping.cz, jeho zákaznický servis a síť výdejen s proškoleným personálem jsou tu pro vás.

Čistota půl zdraví

Děsí vás představa, že jste při stanování odkázání na hygienu pouze v přírodních vodách? Moderní doba nabízí různá řešení a vychytávky. Přibalte si s sebou závěsnou sprchu, v níž vám vodu ohřeje slunce a umyjete se pohodlně a ekologicky. Pak se zabalte do rychleschnoucího ručníku a během chvilky můžete zase vše sbalit a vyrazit za dalším dobrodružstvím. Z hlediska hygieny doporučujeme pořízení ještě jedné velmi šikovné věcičky. Jedná se o cestovní filtr, který vám i vodu z potůčku promění v pitnou.

Využijte sílu slunečních paprsků

V nohách máte už několik mil, procházíte krajinou, kde jsou všude kolem pouze pole, lesy, louky a baterie vašeho telefonu se oděla do červené barvy? Pro většinu to představuje opravdovou noční můru, ale vy budete připraveni. Stačí mít při sobě powerbanku, případně ještě lépe solární nabíječku a jedete dál i bez elektřiny. Opravdovou vychytávkou je solární batoh, který disponuje výstupy pro nabíjení různých přístrojů.

Vyzkoušejte čarovné hůlky

Trekingové hole jsou skvělým společníkem na pěší výlety pro každého. Kromě zvýšení stability pomáhají také rovnoměrně rozložit zátěž a šetří vaše klouby při zvýšené námaze, k níž pěší turistika patří. Vybírat můžete z různých typů, podle délky, skládací či pevné, případně si pořiďte nordic walking hole. Ty se hodí hlavně pro svižnou chůzi i běh a spíše, než v horách je užijete na rovinatém terénu. Na pořádný výlet tak můžete trénovat při pobíhání po městě.