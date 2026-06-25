5 tipů, jak přivést tělo zpět k přirozenému pohybu

„Lidské tělo je nastavené na pohyb, variabilitu a aktivní práci chodidel. Jenže dnes trávíme většinu dne na tvrdém a rovném povrchu, v obuvi, která pohyb nohy výrazně omezuje. Chodidlo pak ztrácí svou přirozenou funkci a tělo si začne vytvářet kompenzační mechanismy,“ vysvětluje fyzioterapeutka Tereza Beranová, která dlouhodobě pracuje se sportovci a mimo jiné doprovázela českou jachtařskou delegaci na olympijských hrách.
Dobrá zpráva je, že návrat k přirozenému pohybu nemusí znamenat radikální změnu životního stylu ani chození bosky po lese. Často stačí několik drobných změn v každodenním fungování.
1. Nehledejte sport, ale pohyb
Jedna hodina ve fitku nedokáže vyvážit deset hodin sezení. Tělo mnohem víc než intenzivní výkon potřebuje pravidelný a přirozený pohyb během dne. Chůze, práce na zahradě, schody místo výtahu nebo krátká procházka během pracovní pauzy mají větší význam, než si často myslíme. Právě chůze je pro tělo jedním z nejpřirozenějších pohybových vzorců. Jen jsme na to postupně začali zapomínat.
2. Dopřejte chodidlům víc prostoru
Na chodidlech můžeme najít desítky svalů a tisíce nervových zakončení. Přesto většinu dne trávíme zavření v úzkých a pevných botách, které jim nedovolí přirozeně pracovat. Výsledkem bývá nejen diskomfort, ale často i přetížení ostatních částí těla.
„Chodidlo funguje jako základna celého pohybového aparátu. Pokud nemá možnost pracovat přirozeně, projeví se to postupně i výš – například na kolenou, kyčlích, v oblasti beder, a někdy až na krční páteři,“ doplňuje Tereza Beranová.
I proto si stále více lidí začíná vybírat obuv, která nechává noze větší volnost. Popularita barefoot obuvi v posledních letech výrazně roste, protože umožňuje chodidlu aktivnější práci a přirozenější kontakt s povrchem. Důležité ale je vybírat modely, které sednou přímo vám. Tak, aby byly pohodlné a vhodné pro běžné každodenní nošení. Mezi lehké městské boty patří například Bennon Barefoot Breeze Grey, které kombinují flexibilní podrážku s nenápadným sportovním vzhledem.
3. Nebojte se různých povrchů
Tělo miluje variabilitu. Většinu dne však chodíme po dokonale rovném povrchu. Beton, dlažba nebo podlahy v kancelářích jsou sice praktické, ale pohybový aparát při chůzi na nich nemusí přirozeně vyrovnávat nerovnosti ani zapojovat tolik svalů jako v běžném terénu. Zkuste občas vyměnit asfalt za lesní cestu, trávu nebo štěrk. Nerovný terén aktivuje svaly, které při běžné chůzi skoro nezapojujeme, a tělo tak pracuje mnohem přirozeněji.
4. Vnímejte, jak stojíte a chodíte
Většina lidí dnes stojí a chodí automaticky bez vnímání vlastního těla. Jenže i obyčejný stoj, podřep, chůze může hodně napovědět o tom, jak na tom jsme. Děláme dlouhé těžké kroky? Máme ztuhlá ramena? Přenášíme váhu na jednu stranu více než na druhou? Právě drobné stereotypy se postupně sčítají. Stačí občas zpomalit a víc vnímat, jak se tělo při pohybu chová. I malé změny totiž mohou udělat velký rozdíl.
5. Nepotřebujete dokonalost
Jednou z nejčastějších chyb je snaha změnit všechno najednou. Tělo ale funguje lépe při postupných změnách. Není nutné okamžitě měnit celý botník nebo začít běhat naboso. Mnohem důležitější je vracet pohyb do běžného dne a dát tělu možnost znovu dělat to, co umí přirozeně. Pokud s barefoot obuví teprve začínáte, noste ji zpočátku jen na kratší procházky a dobu nošení postupně prodlužujte.
„Lidé často hledají složitá řešení, ale největší rozdíl dělají malé každodenní návyky. Tělo nepotřebuje extrémy, potřebuje pravidelnost, funkčnost a pestrost pohybu,“ uzavírá fyzioterapeutka Tereza Beranová.